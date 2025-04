Im Gericht Videomaterialien über in Baghanis Ayrim verbranntes und getötetes 39-tägiges Baby gezeigt VIDEO

Baku, 11. April, AZERTAC

Der Prozess gegen die armenischen Staatsbürger Arayik Harutyunyan, Arkadi Ghukasyan, Bako Sahakjan, Davit Ishkhanyan, David Manukyan, Davit Babayan, Lyova Mnatsakanyan und andere wurde am Freitag, dem 11. April fortgesetzt. Sie werden beschuldigt, zahlreiche Kriegsverbrechen, schwere Verbrechen gegen den Frieden und die Menschlichkeit begangen, einen Völkermord verübt, einen Angriffskrieg vorbereitet und durchgeführt, das Kriegsrecht und den Kriegsbrauch verletzt sowie Terroranschläge verübt, den Terrorismus finanziert, die Macht gewaltsam übernommen und viele weitere schwere Verbrechen begangen zu haben.

Die Gerichtsverhandlung fand am Militärgericht von Baku unter dem Vorsitz des Richters Zeynal Aghayev und in einer Zusammensetzung bestehend aus den Richtern Jamal Ramazanov und Anar Rzayev (Ersatzrichterin Günel Samadova) statt.

Den Angeklagten wurde jeweils ein Dolmetscher in ihrer Muttersprache und ein Anwalt zur Wahrung ihrer Rechte zur Verfügung gestellt.

An der Gerichtsverhandlung nahmen die Angeklagten und ihre Verteidiger, eine Gruppe von Geschädigten, deren Rechtsnachfolger und Vertreter sowie Staatsanwälte teil.

Die Geschädigten machten zunächst ihre Aussagen, anschließend beantworteten sie die Fragen, die von den Staatsanwälten, den Vertretern der Geschädigten und den Verteidigern an sie gerichtet wurden.

Der Geschädigte Ahmad Ahmadov erklärte in seiner Aussage, dass in der Schule, in der er in Khankendi (Stepanakert) unterrichtet wurde, in seiner Klasse 30 Schüler waren, von denen 28 Armenier, 1 Russe und nur er selbst Aserbaidschaner war. Er sagte: „Während meiner Schulzeit – die ersten, zweiten und dritten Klassen erinnere ich mich nicht so gut – wurde ich als Aserbaidschaner mehrfach beleidigt. Auch bei kleineren Konflikten wurden wir “tork, tork“ genannt. Sie nannten die Türken “tork“. Wir Aserbaidschaner wurden immer wieder beleidigt und mit Intoleranz konfrontiert.

Jeder weiß, dass Schüler zu Hause hören, was ihnen gesagt wird, und es dann in der Schule mit ihren Klassenkameraden teilen. Es war 1986, ich war in der 8. Klasse. Ich hatte einen Klassenkameraden namens Armen Beglaryan, der auf der hinteren Bank saß. Ich hörte, wie er zu seinem Banknachbarn sagte: “Gorbatschow hat uns versprochen, dass wir uns Armenien anschließen werden. Zum ersten Mal hörte ich damals von diesen politischen Fragen, aber es fühlt sich an, als hätte ich das erst gestern gehört.“

Laut den Aussagen des Geschädigten begann die schlechte Behandlung von Aserbaidschanern ab Januar 1988 offen und weit verbreitet zu werden. Er fügte hinzu: „Zum Beispiel gingen Aserbaidschaner zum Bäcker, aber man gab ihnen kein Brot, sie wurden überall bedrängt. Im Februar desselben Jahres hörten wir, dass eine große Demonstration stattfinden würde. Es hieß, „wir trennen uns von Aserbaidschan und schließen uns Armenien an“. Wir wussten, dass nach der Kundgebung die Armenier möglicherweise provozieren würden. Menschen aus Armenien waren ebenfalls gekommen. Damals wurden sie “Gunman mit Bart“ genannt. Wir hörten, dass sie unsere Häuser zerstören würden, es gab Gerüchte darüber. Schon vorher hatten sie die Häuser der Aserbaidschaner mit Steinen beworfen und die Fenster eingeschlagen. Wir wohnten im zweiten Stock. Im ersten Stock lebte unser Nachbar Karo, der bei der Feuerwehr in Askaran arbeitete. Karo und sein Bruder Ararat waren einige der aktivsten Teilnehmer an diesen Ereignissen.

Zu der Zeit hatte meine ältere Schwester geheiratet und lebte in der Stadt Aghdam. Am 20. Februar war ich bei meiner Schwester in Aghdam. Am 21. Februar, als ich mit dem Auto von Aghdam nach Khankendi zurückfuhr, hörte ich auf einer Brücke am Eingang des Askaran-Bezirks ein Geräusch. Es stellte sich heraus, dass auf uns geschossen wurde. Dabei wurde ich am Arm von einer Kugel getroffen. Zu der Zeit waren nur der Fahrer und zwei weitere Personen mit mir im Auto. Später erfuhr ich, dass sie Ali und Bakhtiyar hießen. Sie waren schwer verletzt und starben später. Der Fahrer brachte mich ins Krankenhaus in Aghdam. Die Ärzte dort sagten, sie könnten die Kugel entfernen, aber mein Arm würde nicht mehr funktionieren. Um die Ereignisse vorwegzunehmen, muss ich sagen, dass mein rechter Arm etwa zwei Jahre lang nicht mehr funktionierte. Von dort fuhren wir ins Krankenhaus in der Stadt Barda, wo mir die Ärzte dasselbe sagten. Am 23. Februar 1988 wurde ich in der neurochirurgischen Klinik in Baku operiert und die Kugel entfernt. Später erfuhr ich, dass der Polizist aus Askaran war, der mit einem Sturmgewehr auf uns geschossen hatte“.

Der Geschädigte antwortete auf Fragen von Tugay Rahimli, dem Assistenten des Generalstaatsanwalts für besondere Aufgaben, und erklärte, dass das Verhältnis der Armenier zu den Aserbaidschanern in Khankendi auch bis 1988 negativ war. Er betonte, dass Aserbaidschaner in Khankendi bei jedem Schritt unterdrückt wurden und fügte hinzu: „Zum Beispiel wurden keine neuen Aserbaidschaner registriert. Den neu zugezogenen Aserbaidschanern wurde kein Grundstück für den Hausbau zugewiesen, und selbst wenn jemand auf irgendeine Weise Eigentum erwarb, wurde dies nicht registriert. Diese Schritte wurden unternommen, um die Zahl der Aserbaidschaner zu minimieren.

Nach einem Fußballspiel zwischen den Klubs „Neftchi“ und „Ararat“ war es nicht möglich, auf die Straße zu gehen. Sie tranken, verwendeten beleidigende Ausdrücke und zerschlugen Fenster“.

Ich möchte einen Vorfall aus September 1987 erzählen. Es gab eine aserbaidschanische Familie, die im oberen Viertel wohnte. Der Sohn dieser Familie wurde von zwei Armeniern geschlagen, als er Brot kaufen ging, und fiel ins Koma, in dem er mehr als einen Monat blieb. Einer der Armenier war betrunken, der andere nicht.“

Er erzählte auch von einer Situation, in der er bei einer Massenveranstaltung unter Druck gesetzt wurde: „In Khankendi fand eine Veranstaltung im zentralen Stadion statt. Ich war in der siebten oder achten Klasse. Ich ging auch dorthin. Etwa 2.000 Schüler waren da. Aufgrund meines Aussehens kannten sie viele der Aserbaidschaner. Bei der Veranstaltung übten die Armenier physische Gewalt gegen mich aus, beleidigten mich und drängten mich aus dem Veranstaltungsort“.

Ahmadov gab an, dass er derzeit in der Stadt Khankendi lebt und arbeitet.

Später legte Nazeyka Atakischyeva ihre Aussage ab und beantwortete Fragen. Sie wurde 1954 in der Stadt Khankendi geboren und lebte dort. Sie sagte, dass die Armenier in Khankendi zuvor keine gute Beziehung zu den Aserbaidschanern hatten und dass sich diese Beziehung ab Februar 1988 drastisch verschlechterte.

Atakischiyeva arbeitete in der Seidenfabrik von Karabach in Khankendi, wo Robert Kotscharjan dafür verantwortlich war, die Webmaschinen zu schmieren, und später Komsomol-Sekretär wurde. Sie sagte, er sei eine der Hauptpersonen, die an den feindseligen Aktionen gegen Aserbaidschaner beteiligt waren.

„Ab Februar 1988, wenn wir von der Arbeit nach Hause gingen, warteten Männer mit Bärten auf uns. Sie waren nicht aus Khankendi“, fügte sie hinzu.

Sie sagte in ihrer Antwort auf die Fragen des leitenden Assistenten des Generalstaatsanwalts, Vusal Aliyev, dass sie vor ihrem Haus von Armeniern mit Steinen beworfen und beleidigt wurde. Sie fügte hinzu: „Sie klopften an unsere Tür und beschimpften uns mit den Worten: „Geht weg von hier, wir werden hier leben.“ In unserem Gebäude lebte ein Mann namens Slavik. Er brachte den Kindern des Hauses bei, uns bei jeder Gelegenheit zu beleidigen und mit Steinen zu bewerfen.“

Ihr Bruder hatte einen Krampfanfall und hohes Fieber. Als sie versuchten, den Rettungsdienst zu rufen, wurde ihnen gesagt: „Wenn er Fieber hat, legt ihn in den Kühlschrank, damit er abkühlt, rufen Sie uns nicht an. Dies ist unser Gebiet, hier leben wir“.

„Seit dem Entstehen des Begriffs “Miatsum“ war unser Leben eine Qual. Ein Armenier mit dem Nachnamen Schahbazyan sagte zu meinem Mann: “Es wäre besser, wenn ihr endgültig geht“.

Die Zeugin Vugar Mammadov, ein Bewohner des Dorfes Baghanis Ayrim in der Region Gazach sagte, dass in der Nacht vom 23. auf den 24. März 1990 Armenier ihr Haus angegriffen haben. „Sie kamen, zerstörten unser Haus und setzten es in Brand. Nachdem die armenischen Männer die Bevölkerung getötet und aus ihren Häusern vertrieben hatten, drangen armenische Frauen in die leeren Häuser ein und plünderten sie. Dann brannten die armenischen Männer die geplünderten Häuser nieder. Sie nahmen unser gesamtes Vieh mit. Mein Vater versteckte uns im Stall. Sie versammelten sich unter dem Heuhaufen und feierten. Am nächsten Morgen fanden wir die verbrannte Leiche meines Vaters, Alimammad Mammadov, unter dem Heuhaufen. Wir begruben die Überreste meines Vaters im Dorf. Zu diesem Zeitpunkt verließen wir das Dorf.“

Er erklärte, dass die Angreifer als „Semon’s Band“ bekannt waren und betonte: „Die Angreifer waren bewaffnete Soldaten in Militäruniform, während die Frauen zivile Kleidung trugen und die Häuser plünderten“.

Maharramov berichtete auch, dass unter den Getöteten ein Baby war. „Sie brachten einen Benzintank mit, holten Benzin und verbrannten die Häuser.“

Die Zeugin Ramiz Adigözalov, ebenfalls ein Bewohner von Baghanis Ayrim, sagte, dass in der Nacht vom 23. auf den 24. März 1990 sein 39 Tage altes Baby Hafiz Adigözalov, seine Frau Aliya Adigözalova und andere Verwandte von Armeniern getötet und verbrannt wurden.

Er schilderte den Vorfall mit den Worten und sagte, dass viele armenische Soldaten in das Dorf kamen. Zuerst plünderten die Frauen die Häuser und dann brannten die Männer die Häuser nieder. Er erwähnte, dass an diesem Tag sechs Dorfbewohner und ein Polizist verbrannt und getötet wurden, darunter sein Schwiegervater, seine Schwiegermutter und seine Schwiegertochter.

Die Zeugin Aida Gurbanova sagte, dass in der Nacht vom 23. auf den 24. März 1990 ihr Mann, Abschnittsbevollmächtigter der Volkspolizei, Leutnant Ziraddin Ahmadov, von Armeniern verletzt wurde.

Später zeigten die Staatsanwälte Videomaterialien und Fotografien über die Zerstörung von Baghanis Ayrim.

Als die Bilder der verbrannten Leichen gezeigt wurden, verschlechterte sich der Zustand einiger der anwesenden Opfer, sodass sie den Saal verließen.

Der Angeklagte Arayik Harutyunyan, der die Bilder ansah, stellte sich angeblich traurig dar.

In den Videoaufnahmen und Fotografien waren auch Bilder der verbrannten Leichen von Hafiz Adigözalov, dem 39 Tage alten Sohn von Ramiz Adigözalov und seiner Frau Aliya Adigözalova zu sehen, der vor Gericht ausgesagt hatte.

Die Zeugin Zemfira Abbasova, die in Khankendi lebt, sagte, dass sie seit dem Beginn der „Miatsum-Bewegung“ ihr Haus nicht mehr verlassen konnte: „Obwohl den Armeniern sehr gute Bedingungen geboten wurden, wurden wir von ihnen beleidigt und unter Druck gesetzt. Sie drangen in unsere Häuser ein, plünderten und zerstörten sie, ritzten das Kreuzsymbol in alles. Wir konnten nicht nach draußen gehen, sie warfen Steine auf uns. Sogar Brot wurde uns nicht verkauft.“

Als sie die Fragen des Abteilungsleiters für öffentliche Anklage der Generalstaatsanwaltschaft, Nasir Bayramov, beantwortete, erklärte die Zeugin, dass sie zu dieser Zeit in der Eisenbahndirektion arbeitete: „Sie machten uns verschiedene illegale Dinge. Vor allem hieß es: “Die Türken dürfen hier nicht bleiben, sie müssen verschwinden“ und „Die Türken müssen ausgelöscht werden“. Sie verlangten, dass die Türken gehen, damit die Armenier in unseren Häusern leben können“.

Die Zeugin Valida Rasulova sagte, dass ihr Mann am 18. September 1988 in der Siedlung Karkijahan von Armeniern erschossen wurde. „Er wurde auf Umwegen ins Krankenhaus von Schuscha gebracht“, fügte sie hinzu.

Die Zeugin Farida Hüseynova, die in der Seidenfabrik von Khankendi arbeitete, sagte, dass der Leiter ihrer Abteilung ein Armenier namens Ratschik war, der sagte: „Dies ist Armenien, geht und kommt nicht mehr zurück.“ Sie fügte hinzu: „Farida, ich will, dass du gefangen genommen wirst, ich werde dir eines Auges berauben und das andere blind machen.“ Sie sagten uns, die Maschinen auszuschalten, damit wir nicht weiter arbeiten konnten.“

Während sie die Fragen des Staatsanwalts Vusal Abdullayev beantwortete, erklärte sie: „Sie drängten uns, unsere Häuser zu verlassen. Fast alle Mitglieder meiner Familie erlitten Verletzungen während dieser Ereignisse“.

Der Zeuge Adalat Valiyev, die 1958 im Dorf Kerki, das sich heute in der Region Sadarak befindet, geboren wurde, erklärte: „Das Dorf liegt an einer strategischen Position an der Straße Jerewan-Gorus und war von den Armeniern umgeben. Schon zu sowjetischen Zeiten versuchten die Armenier, das Dorf zu erobern. Die älteren Dorfbewohner wurden aufgefordert, Anträge zu stellen, dass das Dorf an Armenien übergeht. Als wir später mit Begleitung der russischen Soldaten dorthin gingen, wurden unsere Autos mit Steinen beworfen, und die Strecke war blockiert. Später reisten wir mit Hubschraubern, aber auch das funktionierte nicht, und die Menschen mussten auf verschlungenen Wegen über die Berge gehen“.

Die Staatsanwälte Fuad Musayev und Tarana Mammadova stellten weitere Fragen, und der Zeuge erklärte, dass am 15. Januar 1990 gegen 6-7 Uhr morgens bewaffnete armenische Gruppen das Dorf Kerki angriffen, das Dorf umzingelten, einen Laden und einige Häuser verbrannten, und mehrere Menschen während des Angriffs verletzt wurden.

„Der russische Kommandeur sagte, wir sollten das Dorf verlassen, weil sie das Dorf zerstören würden, wenn wir blieben. Wir gingen, und zwei Tage später hörten wir, dass das Dorf geplündert wurde“.

Der Zeuge Ali Isgandarov bestätigte die Aussagen von Adalat Valiyev und sagte, dass es bis zum 15. Januar 1990 fast jede Nacht Schüsse von Armeniern gegeben hatte.

Die Opfer forderten, dass die Angeklagten mit der schwersten Strafe belegt werden.

Die nächste Gerichtsverhandlung wurde für den 14. April angesetzt.

Fünfzehn Personen armenischer Herkunft sind werden wegen zahlreicher Verbrechen gegen das aserbaidschanische Volk angeklagt, die im Zuge eines Aggressionskriegs Armeniens gegen Aserbaidschan begangen wurden. Dieser Aggressionskrieg wurde unter direkter Leitung und Beteiligung von Robert Sedraki Kotscharjan, Sersch Asati Sargsjan, Manukjan Wasgen Mikayel, Sarkissjan Wasken Zaveni, Babajan Samwel Andraniki, Balasanjan Witali Mikhaili, Balajan Zori Hayki, Ohanjan Sejran Muscheghi, Garamjan Arschawir Surenovitsch, Melkonian Monte Charles und anderen auf der Grundlage mündlicher und schriftlicher Aufträge, Anweisungen und Instruktionen, mit materieller und technischer Unterstützung und Unterstützung durch Personal, zentralisiert organisiert und unter strenger Kontrolle von hochrangigen Vertretern des armenischen Staates, seiner Staatsorgane, Streitkräfte und illegaler bewaffneter Formationen durchgeführt.

Diese fünfzehn Personen, darunter Arayik Harutyunyan, Arkadi Ghukasyan, Bako Sahakjan, Davit Ishkhanyan, David Manukyan, David Babayan, Levon Mnatsakanyan, Vasili Beglaryan, Erik Gazaryan, Davit Allahverdiyan, Gurgen Stepanyan, Levon Balayan, Madat Babayan, Garik Martirosyan, Melikset Pashayan, werden vorgeworfen, sich an den Verbrechen der armenischen Regierung sowie an den Verbrechen der sogenannten “Republik Bergkarabach“ und deren illegalen bewaffneten Gruppen beteiligt zu haben. Sie wurden unter anderem gemäß den folgenden Artikeln des Strafgesetzbuchs der Republik Aserbaidschan angeklagt: Artikel 100 (Angriffskrieg), Artikel 102 (Angriffe auf international geschützte Personen/Organisationen), Artikel 103 (Völkermord), Artikel 105 (Ausrottung von Menschen), Artikel 106 (Sklaverei), Artikel 107 (Zwangsumsiedlung), Artikel 109 (Verfolgung), Artikel 110 (gewaltsame Einführung von Personen), Artikel 112 (illegale Freiheitsberaubung), Artikel 113 (Folter), Artikel 114 (Söldnertum), Artikel 115 (Verletzung der Kriegsgewohnheiten), Artikel 116 (Verstoß gegen das internationale humanitäre Recht), Artikel 118 (Kriegsplünderung), Artikel 120 (vorsätzlicher Mord), Artikel 192 (illegale Unternehmungen), Artikel 214 (Terrorismus), Artikel 214-1 (Finanzierung von Terrorismus), Artikel 218 (Gründung einer kriminellen Organisation), Artikel 228 (illegaler Besitz von Waffen), Artikel 270-1 (Gefährdung der Luftsicherheit), Artikel 277 (Attentat auf Staatsfunktionäre), Artikel 278 (gewaltsame Machtübernahme) und Artikel 279 (Bildung ungesetzlicher bewaffneter Gruppen).