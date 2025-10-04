Im Nizami-Filmtheater Premiere des Spielfilms „Taghiyev: Sona“ stattgefunden

Baku, 4. Oktober, AZERTAC

Am Freitagabend wurde im Nizami- Filmtheater die Premiere des Spielfilms „Taghiyev: Sona“ gefeiert, der das Leben des großen Wohltäters Haji Zeynalabdin Taghiyev würdigt.

Zur Vorführungszeremonie kamen die Regisseurin und Produzentin des Films sowie Präsidentin des Bakuer Medienzentrums, Arzu Aliyeva, ebenso wie Persönlichkeiten aus Politik, Kultur und Kunst.

Der Film entstand mit Unterstützung der Heydar-Aliyev-Stiftung, des Aserbaidschanischen Kulturministeriums und der Filmagentur.

Produziert vom Bakuer Medienzentrum, behandelt der Film bedeutende historische Ereignisse, die sich Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Baku und der Region abgespielt haben.

„Taghiyev: Sona“ stellt den dritten Teil der Filmreihe „Taghiyev“ dar, die der Lebensgeschichte des großen Philanthropen Haji Zeynalabdin Taghiyev gewidmet ist.