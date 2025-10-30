Im Prozess gegen armenische Staatsbürger Dokument über gleichzeitige Tötung von acht aserbaidschanischen Gefangenen untersucht VIDEO

Baku, 30. Oktober, AZERTAC

Der Gerichtsprozess gegen die armenischen Staatsbürger Arayik Harutyunyan, Arkadi Ghukasyan, Bako Sahakjan, Davit Ishkhanyan, David Manukyan, Davit Babayan, Levon Mnatsakanyan sowie weitere Personen setzte sich am 30. Oktober fort, wie AZERTAC berichtete.

Die Angeklagten werden beschuldigt, zahlreiche schwere Verbrechen gegen das aserbaidschanische Volk begangen zu haben. Dazu zählen Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen den Frieden und die Menschlichkeit, Völkermord, die Vorbereitung und Durchführung eines Angriffskrieges, Verstöße gegen das Kriegsvölkerrecht und die Kriegsbräuche, Terrorakte, Finanzierung von Terrorismus, die gewaltsame Machtübernahme sowie zahlreiche weitere Straftaten im Zusammenhang mit der militärischen Aggression Armeniens.

Die Verhandlung fand unter Vorsitz von Richter Zeynal Aghayev am Militärgericht von Baku statt. Dem Richterkollegium gehörten außerdem Jamal Ramazanov und Anar Rzayev an. Günel Samadova fungierte als Ersatzrichterin.

Die Angeklagten, ihre Anwälte, eine Gruppe von Opfern, deren Rechtsnachfolger und Vertreter sowie die Staatsanwälte waren bei der Verhandlung anwesend.

Der vorsitzende Richter Zeynal Aghayev erklärte, dass eine Reihe von Geschädigten beim Gericht einen Antrag gestellt hätten, wonach sie nicht an der Gerichtsverhandlung teilnehmen könnten, aber ihre während der Ermittlungen abgegebenen Aussagen bestätigen und deren Verlesung beantragen würden.

Die Parteien haben der Verlesung dieser Aussagen vor Gericht nicht widersprochen.

Anschließend wurde die Gerichtsverhandlung mit der Untersuchung zusätzlicher Beweise fortgesetzt, die von der Verteidigung vorgelegt worden waren.

Im Rahmen der Verhandlung wurde auf Antrag des Angeklagten Davit Ishkhanyan Videomaterial untersucht, das nach den Tovuz-Ereignissen (Tovuz-Kämpfe – Anm. d. Red.) im Jahr 2020 aufgenommen wurde.

Es sei daran erinnert, dass D. Ishkhanyans Anwalt in der Gerichtsverhandlung am 24. Oktober beantragt hatte, dieses Video zu prüfen.

Ein auf der Social-Media-Plattform „YouTube“ am 28. August 2020 veröffentlichtes Video wurde vorgeführt. In dem Videomaterial werden armenische Soldaten von Armeniens Premierminister Nikol Paschinjan in Sardarabad ausgezeichnet. Bei der Veranstaltung, an der auch Arayik Harutyunyan teilnahm, erklärte Nikol Paschinjan, dass alle Ausgezeichneten aktive Teilnehmer der Juli-Kämpfe seien.

Der Staatsanwalt Vüsal Abdullayev stellte dem Angeklagten Arayik Harutyunyan Fragen. Zunächst wurde festgestellt, dass im Video armenische Soldaten für ihre Teilnahme an den Juli-Kämpfen ausgezeichnet werden. „Zu welchem Zweck und in welchem Status wurden Sie zu dieser Veranstaltung eingeladen?

Am 19. Juni 2020 fand eine gemeinsame Sitzung des Sicherheitsrates der Republik Armenien und der sogenannten Organisation statt. Zu welchem Zweck nahmen Sie daran teil? Sie haben während der gerichtlichen Untersuchung erklärt, dass die Juli-Kämpfe in keinem Zusammenhang mit dem sogenannten Regime standen. Aus welchem Grund wurde diese Sitzung einberufen und welche Fragen wurden dort erörtert?“, fragte der Staatsanwalt.

Der Angeklagte antwortete, dass die „Vertreter“ des sogenannten Regimes stets zu solchen Veranstaltungen in der Republik Armenien eingeladen würden. In der Sitzung wurden Sicherheitsfragen Armeniens, der Bereitschaftszustand der Armee und mögliche Kriegsszenarien diskutiert.

Das nächste untersuchte Dokument war ein Interview des Angeklagten L. Mnatsakanyan mit einem armenischen Journalisten im Falchland „Dschidir Düsu“ in Schuscha. Er erklärte vor Gericht, dass er in dem Interview keine Zahl über die Verluste von 400 Soldaten der „Jaschma-Brigade“ (Anm. d. Red.: Spezialeinheiten Aserbaidschans) genannt habe. Bei einer erneuten Ansicht des Videos stellte man fest, dass Mnatsakanyan auf die Frage des Journalisten antwortet: „Die Jaschma-Brigade hat etwa 400 Verluste.“

Nach erneuter Ansicht des betreffenden Teils des Interviews behauptete Mnatsakanyan, er habe diese Aussage nicht gemacht.

Anschließend wurde das von der Verteidigerin des Angeklagten Bako Sahakjan, Nigar Mirbabayaeva, vorgelegte Material vorgeführt.

Dabei handelte es sich um einen am 1. Dezember 2020 im Internet veröffentlichten Artikel über die Aktivitäten von Arkadi Ghukasyan und Bako Sahakjan während des Vaterländischen Krieges. Das Material wurde in Anwesenheit der Parteien geprüft.

Danach verlas der Vorsitzende der Sitzung ein Schreiben der Staatsanwaltschaft der Republik Aserbaidschan an die Staatliche Kommission für Gefangene, Vermisste und Geiseln, in dem mitgeteilt wird, dass auf Grundlage der gesammelten Informationen festgestellt wurde, dass während des ersten Karabach-Krieges 54 aserbaidschanische Bürger, die von armenischen Kräften gefangen genommen worden waren, zwischen 1992 und 1996 vom Komitee des Internationalen Roten Kreuzes in Armenien und den besetzten Gebieten besucht wurden.

Von diesen 54 Personen wurden später 17 Leichen zurückgegeben, 37 Personen wurden von armenischen Soldaten gewaltsam zum Verschwinden gebracht. Über das weitere Schicksal von 4 der 37 Personen liegen keinerlei Informationen vor. Bei 33 Personen wurde mitgeteilt, dass sie im Gefangenenlager gestorben seien, jedoch wurden ihre Leichen nicht zurückgegeben.

Die entsprechenden Daten wurden ebenfalls vor Gericht verlesen. Darin wird festgehalten, dass am 29. Januar 1994 8 aserbaidschanische Gefangene getötet wurden.

Anschließend beantragte Tughay Rahimli, Assistent des Generalstaatsanwalts für Sonderaufgaben, die Untersuchung eines Teils eines Berichts einer internationalen Organisation. In dem untersuchten Dokument wird dargelegt, dass der Tod von 8 Gefangenen in Jerewan, Armenien, im Jahr 1994 besonders tragisch war. Als der Artikel geschrieben wurde, war die Todesursache unbekannt.

Tughay Rahimli erklärte, dass der Angeklagte Bako Sahakjan in den Ermittlungsakten angegeben habe, früher für Fragen zu Gefangenen und Geiseln zuständig gewesen zu sein. T. Rahimli fragte den Angeklagten: „Am 29. Januar 1994 wurden 8 Gefangene getötet. Haben Sie dazu irgendwelche Informationen?“ Außerdem fügte er hinzu, dass die Gefangenen am gleichen Tag und am gleichen Ort getötet wurden. Dies könne kein Zufall sein.

B. Sahakjan erklärte, er habe keine Informationen zu den im Bericht genannten Ereignissen.

Anschließend wurden die Aussagen der Geschädigten und der gesetzlichen Vertreter der Geschädigten verlesen.

Geschädigter Mahmud Sabir oghlu Schükürov erklärte, dass am 13. September 2022 im Gebiet des Bezirks Zangilan durch die Explosion einer vom Feind geworfenen Handgranate Farid Rüstamov getötet und Farid Mammadov, Saleh Hasanov, Tabriz Ramazanov verletzt wurden.

Die gesetzliche Vertreterin des Geschädigten Kanan Müschfig oghlu Alakberli, Fachriyya Khalil qgizi Alakbarova, gab an, dass sie am 10. Oktober 2020 die Nachricht erhielt, dass ihr Kind im Gebiet des Dorfes Sugovuschan im Bezirk Terter gefallen sei.

Laut der Aussage von Asif Oktay oghlu Babirli wurde er am 28. September 2020 bei einem Beschuss durch die armenischen Streitkräfte im Gebiet des Bezirks Göjgöl verletzt: Elvin Salimov, Kamran Hüseynov, Raschad Novruzov, Mustafa Mammadov, Raschad Abdullayev, und Orkhan Daschdamirov wurde getötet.

Geschädigter Mail Mahammadali oghlu Mammadov erklärte, dass er am 21. Oktober 1992 im Dorf Sirkhavend im Bezirk Aghdara von armenischen Soldaten gefangen genommen wurde. Zunächst nach Hadrut gebracht, dann unter Folter in einem Militärfahrzeug des Typs „URAL“ nach Khankendi gebracht. Dort wurde er in einem Hochsicherheitsgefängnis gefoltert und später in einem anderen Keller untergebracht. Während seiner drei Monate Gefangenschaft in Khankendi wurde er mehrfach von den Offizieren Basensi Azoyan, Artur Simonyan und Sergey Abramyan verhört und gefoltert.

Geschädigte Malahat Ahmed gizi Aliyeva, geb. 1957 in der Stadt Chodschali, berichtete, dass am 25. Februar 1992 armenische Soldaten die Stadt Chodschali belagerten, die Bevölkerung erschossen und die Stadt in Brand setzten. Sie selbst und ihr Ehemann Tapdig Tschobanov, ihre Söhne Teymur (1979) und Seymur (1980) sowie ihre Tochter Nazakat (1984) wurden zusammen mit der Bevölkerung gezwungen, die Stadt zu verlassen. „Auf dem verschneiten Weg war der Schrei- und Wehklang von Frauen und Kindern ohrenbetäubend“, sagte sie.

Armenische Soldaten eröffneten auf dem Weg nach Aghdam das Feuer auf die Menschen; viele Zivilisten wurden getötet. Tapdig fiel zu Boden, Nazakat wurde in seinen Armen erschossen, sie selbst wurde am Bein verletzt, setzte jedoch ihre Bewegung mit ihren Söhnen fort. Die Umgebung war mit den Leichen vieler Frauen, Kinder und älterer Menschen übersät, andere Verwandte wurden ebenfalls getötet.

Der Geschädigte Jabrayil Khasay oghlu Garayev berichtete, dass er am 20. Juli 1993 während eines Angriffs auf das Dorf Giyasli im Bezirk Aghdam von armenischen Soldaten gefangen genommen wurde. Er wurde in Aghdam (Dorf Yetim Jinli/Jetim Dschinli), später in einer Militäreinheit in Khankendi und anschließend im Gefängnis von Schuscha festgehalten. Während der Gefangenschaft wurde er regelmäßig geschlagen, über längere Zeit auf kaltem Beton ohne Nahrung und Wasser festgehalten und psychischem sowie physischem Missbrauch ausgesetzt.

Geschädigter Vahid Abasgulu oghlu Mammadov erklärte, dass er als Eisenbahner in der Region Mehri (Armenien) arbeitete. Am 6. Dezember 1991 wurden er zusammen mit Etibar Farman oghlu Gardaschov, Fazil Agha oghlu Javadov, Nabiyev Javad Gurban oghlu, Valeh Mirsadig oghlu Rahimov, Tofig Sadig oghlu Haydarov, Badal Haschim oghlu Jusifzade, Etibar Avər oghlu Gubadov und Mammadhüseyn Jafargulu oghlu Mammadov von armenischen Soldaten mit mit Maschinengewehren in den Händen gefangen genommen, als sie im Gebiet des Flusses Mehri zu Mittag essen wollten. Sie wurden in einen Raum mit Eisenstangen in der Stadt Gajaran gebracht und beraubt. Gemeinsam mit Badal Jusifzade und Etibar Gardaschov wurden sie in einem unbekannten Bergdorf und anschließend in Gafan festgehalten. Während der Gefangenschaft wurden sie gefoltert und unmenschlich behandelt.

Die Gerichtsverhandlung wurde mit der Verlesung weiterer Aussagen fortgesetzt.

Die nächste Gerichtssitzung ist für den 31. Oktober angesetzt.

Fünfzehn Angeklagte armenischer Herkunft werden in dem Strafverfahren im Zusammenhang mit zahlreichen Straftaten angeklagt, die im Rahmen des von dem armenischen Staat geführten Angriffskrieges auf das Territorium Aserbaidschans begangen wurden, darunter die bereits erwähnte kriminelle Vereinigung, unter Verletzung innerstaatlicher und internationaler Rechtsnormen. Diese Verbrechen wurden mit dem Ziel der militärischen Aggression gegen Aserbaidschan verübt und unter direkter Führung und Beteiligung des armenischen Staates, seiner Staatsinstitutionen, seiner Streitkräfte und illegaler bewaffneter Formationen durch schriftliche und mündliche Weisungen, Anordnungen und Richtlinien; durch materielle, technische und personelle Unterstützung; zentralisierte Steuerung; sowie unter strenger Kontrolle und unter Führung und direkter oder indirekter Beteiligung von Robert Sedraki Kotscharjan, Sersch Asati Sargsjan, Manukjan Wasgen Mikayel, Sarkissjan Wasken Zaveni, Babajan Samwel Andraniki, Balasanjan Witali Mikhaili, Balajan Zori Hayki, Ohanjan Sejran Muscheghi, Garamjan Arschawir Surenovitsch und Melkonian Monte Charles und anderen.

Die folgenden Personen – Arayik Harutyunyan, Arkadi Ghukasyan, Bako Sahakjan, Davit Ishkhanyan, David Manukyan, David Babayan, Levon Mnatsakanyan, Vasili Beglaryan, Erik Gazaryan, Davit Allahverdiyan, Gurgen Stepanyan, Levon Balayan, Madat Babayan, Garik Martirosyan und Melikset Pashayan – werden nach den folgenden Artikeln des Strafgesetzbuches der Republik Aserbaidschan angeklagt: Artikel 100 (Planung, Vorbereitung, Einleitung und Führung eines Angriffskrieges); Artikel 102 (Angriff auf Personen oder Organisationen mit internationalem Schutzstatus); Artikel 103 (Völkermord); Artikel 105 (Ausrottung der Bevölkerung); Artikel 106 (Versklavung); Artikel 107 (Deportation oder erzwungene Vertreibung der Bevölkerung); Artikel 109 (Verfolgung); Artikel 110 (Erzwungenes Verschwindenlassen von Personen); Artikel 112 (Freiheitsentzug entgegen dem Völkerrecht); Artikel 113 (Folter); Artikel 114 (Söldnerdienst); Artikel 115 (Verletzung der Gesetze und Gebräuche des Krieges); Artikel 116 (Verletzung des humanitären Völkerrechts im bewaffneten Konflikt); Artikel 118 (militärische Raubzüge); Artikel 120 (vorsätzliche Tötung); Artikel 192 (illegales Unternehmertum); Artikel 214 (Terrorismus); Artikel 214-1 (Finanzierung von Terrorismus); Artikel 218 (Gründung einer kriminellen Organisation); Artikel 228 (illegaler Erwerb, Übertragung, Verkauf, Lagerung, Transport und Besitz von Waffen, Munition, Sprengstoffen und Vorrichtungen); Artikel 270-1 (Handlungen, die die Luftfahrtsicherheit bedrohen); Artikel 277 (Attentat auf einen Staats- oder Amtsträger); Artikel 278 (gewaltsame Aneignung und Beibehaltung der Macht, gewaltsame Änderung der verfassungsmäßigen Ordnung des Staates); Artikel 279 (Gründung von nicht gesetzlich vorgesehenen bewaffneten Gruppen) sowie weitere Artikel.