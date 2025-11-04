Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur

GESELLSCHAFT

Im Prozess gegen Ruben Vardanyan Aussagen der Opfer angehört

Baku, 4. November, AZERTAC

Der Strafprozess gegen den armenischen Staatsbürger Ruben Vardanyan, dem unter anderem Terrorismus, Folter, Söldnertätigkeit und Terrorismusfinanzierung gemäß dem Strafgesetzbuch der Republik Aserbaidschan vorgeworfen wird, wurde am 4. November fortgesetzt.

Die Gerichtsverhandlungen fanden unter Vorsitz von Richter Zeynal Aghayev am Militärgericht von Baku statt. Dem Richterkollegium gehörten außerdem Jamal Ramazanov und Anar Rzayev an. Günel Samadova fungierte als Ersatzrichterin. Der beschuldigten Person wurde ein Dolmetscher für seine Muttersprache Russisch zur Verfügung gestellt.

Richter Zeynal Aghayev stellte den erstmals am Prozess teilnehmenden Geschädigten und deren Rechtsnachfolgern das Richterkollegium, die Staatsanwälte, die Übersetzer usw. vor und erläuterte ihnen zudem ihre gesetzlich festgelegten Rechte und Pflichten.

Anschließend reichte Emil Babischov, der neue Anwalt des Angeklagten Ruben Vardanyan, einen Antrag beim Gericht ein.

Bei der vorherigen Sitzung hatten Ruben Vardanyan und sein damaliger Anwalt dem Gericht eine Reihe von Anträgen vorgelegt. Die Auszüge aus den Entscheidungen zu diesen Anträgen wurden der Verteidigung jedoch nicht vollständig übergeben. Der Verteidiger beantragte daher, dass die vollständigen Auszüge dieser Entscheidungen der Verteidigung vorgelegt werden.

Es sei darauf hingewiesen, dass Ruben Vardanyan in der letzten Sitzung einen neuen, vom Staat bestellten Anwalt erhielt. Bis dahin wurde er von einem selbst gewählten Anwalt vertreten. Zwei Sitzungen zuvor hatte Vardanyan auf die Vertretung durch seinen Anwalt verzichtet.

Richter Zeynal Aghayev erklärte, dass die entsprechenden Auszüge der Verteidigung bisher vorgelegt worden seien und sie auch weiterhin das Recht hätten, diese einzusehen.

Anschließend stellte Ruben Vardanyan einen weiteren Antrag und bat darum, einen Vertreter des Staatlichen Grenzdienstes der Republik Aserbaidschan zur Gerichtsverhandlung einzuladen. Er begründete dies mit einem der gegen ihn erhobenen Anklagepunkte – dem illegalen Überschreiten der Staatsgrenze Aserbaidschans.

Der Verteidiger Emil Babischov unterstützte die Position und den Antrag des Angeklagten und bat um dessen Annahme.

Der leitende Assistent des Generalstaatsanwalts, Vusal Aliyev, erklärte in seiner Stellungnahme zum Antrag, dass aus dem Antrag der Verteidigung nicht klar hervorgehe, aus welchem Grund die betreffende Person befragt werden solle, welche Aussage sie als Zeuge machen könne und in welchem Zusammenhang diese Aussage mit der gegen den Angeklagten erhobenen Anklage stehe. Außerdem bestehe keine Notwendigkeit, Mitarbeiter des Staatlichen Grenzdienstes zu diesem Verfahren als Zeugen über ein angeblich illegales Grenzübertreten zu befragen.

Er betonte, dass, falls der Angeklagte behaupte, entgegen der Anklage die Staatsgrenze Aserbaidschans legal überschritten zu haben, und dies beweisen wolle, die geltenden Gesetze hierfür klare Regelungen vorsähen. Wenn der Angeklagte legal in das Land eingereist sei, müsse sich im Reisepass der Stempel des Staatlichen Grenzdienstes der Republik Aserbaidschan befinden. Dies könne er als Beweis vorlegen.

Vusal Aliyev bat das Gericht, den Antrag der Verteidigung abzulehnen.

Das Gericht hörte die Parteien an und fällte eine Entscheidung. Gemäß dem Beschluss wurde der Antrag ohne Prüfung abgewiesen.

Richter Zeynal Aghayev fügte hinzu, dass diese Frage erörtert werden könne, falls die entsprechenden Informationen über die betreffende Person gemäß den gesetzlichen Bestimmungen vorgelegt würden.

Weiterhin teilte Richter Aghayev mit, dass eine Gruppe von als Geschädigte anerkannten Personen dem Gericht Schreiben übermittelt habe, in denen sie erklärten, dass sie aus entschuldbaren Gründen nicht an der Verhandlung teilnehmen könnten, ihre Aussagen, die sie im Vorverfahren gemacht hatten, jedoch bestätigten.

Die Parteien erklärten, dass sie keine Einwände gegen die Verlesung dieser Aussagen im Gericht hätten.

Im Anschluss sagten Opfer aus, die infolge der von Armenien geführten Aggressions- und Besatzungspolitik begangenen Verbrechen geschädigt wurden.

Geschädigter Sagif Mikayilov erklärte auf Fragen der Staatsanwältin Terana Mammadova, dass er in Richtung der Siedlung Asgaran im Bezirk Chodschali durch Provokationen der Reste der armenischen Armee und illegaler armenischer bewaffneter Gruppen verletzt worden sei.

Geschädigter Aydin Garibov sagte aus, dass er im Dorf Khalfali im Bezirk Schuscha durch feindlichen Beschuss zusammen mit Jeyhun Schahnamazli und Tarlan Cabbarov verwundet worden sei.

Geschädigter Kenan Abilov antwortete auf Fragen des Abteilungsleiters der Staatsanwaltschaft, Nasir Bayramov, und berichtete, dass er auf einer namenlosen Anhöhe im Bezirk Khankendi durch feindliches Feuer aus Schusswaffen eine Verletzung am linken Arm erlitten habe.

Geschädigter Yusif Veysov erklärte, dass er im Gebiet des Dorfes Chanagchi im Bezirk Chodschali durch die Explosion einer von den Resten der armenischen Streitkräfte und illegalen bewaffneten Gruppen abgefeuerten Mörsergranate eine Splitterverletzung am Knie erlitten habe.

Geschädigter Rahib Mammadov sagte auf Fragen des Staatsanwalts Fuad Musayev, dass im Bezirk Zangilan durch die Explosion einer vom Feind geworfenen Handgranate Farid Mehbalin und Tabriz Rahimov getötet wurden, während er selbst, Ibrahim Mayilli, Seymur Hasanli und einige weitere Personen, deren Namen er nicht erinnerte, verletzt wurden.

Toghrul Nadschafli betonte in seiner Aussage, dass er und mehrere andere Personen im Bezirk Zangilan infolge feindlicher Provokationen verletzt wurden, während Farid Rustamov, Farid Mehbalin und Tabriz Rahimov ums Leben kamen.

Der Geschädigte Faig Dschafarov antwortete auf Fragen des Staatsanwalts Vusal Abdullayev und sagte, dass er und mehrere andere im Bezirk Latschin durch die Explosion einer vom Feind abgefeuerten Mörsergranate verletzt wurden, während einige Personen getötet wurden.

Geschädigter Emin Mammadov erklärte auf Fragen des leitenden Assistenten des Generalstaatsanwalts Vusal Aliyev, dass im Bezirk Latschin durch die Explosion einer vom Feind geworfenen Handgranate Ali Aliyev getötet wurde, während er selbst, Tural Agdschabeyov, Gabil Mammadov und einige weitere Personen verschiedene Verletzungen erlitten.

Ramazan Mahammadov berichtete, dass er im Bezirk Chodschawänd durch die Explosion einer in seiner Nähe eingeschlagenen Artilleriegranate verletzt wurde.

Die weiteren Geschädigten Seyran Eminov, Vugar Mammadov, Tural Bagirov, Narmaddin Guliyev, Ali Rustamov, Ahmad Ibrahimov, Tural Imamguliyev, Saleh Ismayilov, Asif Mammadov, Ariz Haschimov, Vidadi Chaniyev und Nasir Gulaliyev erklärten, dass sie im Bezirk Kelbedschar infolge feindlicher Provokationen verletzt wurden.

Gulu Guliyev, Boyukaga Hasanov und Sakhavet Guliyev erklärten, dass sie im Bezirk Latschin, während Seymur Hasanli, Asif Mammadov und Ugur Schukurli im Bezirk Zangilan durch feindliche Provokationen verletzt wurden.

In ihren weiteren Aussagen berichteten Ibad Ismayilov, Ilkin Rahimov und Elmir Beydullayev, dass sie im Bezirk Chodschawänd, Aychan Abdullayev an der Isa-Quelle in der Stadt Schuscha, Gündüz Gurbanov im Dorf Khalfali im Bezirk Schuscha, Rafael Salimov im Bezirk Aghdam und Hidschran Sultanov im Bezirk Aghdara bei Provokationen der Reste der armenischen Armee und illegaler bewaffneter Gruppen verletzt wurden.

Im Gericht wurden außerdem die in den Akten enthaltenen und im Ermittlungsverfahren gesammelten Dokumente verlesen und die Beweise geprüft.

Die nächste Gerichtssitzung ist für den 18. November angesetzt.

Dem armenischen Staatsbürger Ruben Vardanyan werden zahlreiche schwere Verbrechen vorgeworfen, darunter Kriegsverbrechen, Terrorismus und vorsätzliche Tötung. Zu den zentralen Anklagepunkten gehören die Planung und Durchführung eines Angriffskrieges, Zwangsumsiedlung und Verfolgung von Zivilisten, Entführung und Freiheitsberaubung sowie Folter und Söldnertätigkeit. Darüber hinaus wird ihm die vorsätzliche Tötung in mehreren Fällen sowie versuchter Mord vorgeworfen. Weitere Anklagen betreffen illegale wirtschaftliche Aktivitäten, Terrorismus und dessen Finanzierung, Gründung krimineller und bewaffneter Gruppen sowie illegale Waffen- und Sprengstofflagerung. Auch das Überqueren der aserbaidschanischen Grenze ohne Genehmigung und Handlungen, die die Luftsicherheit gefährden, gehören zu den Vorwürfen.

Nachricht in sozialen Medien teilen

Folgen Sie uns auf Social

Weitere News der Rubrik

UNO-Bericht: Erde steuert auf 2,8 Grad Erwärmung zu
  • 04.11.2025 [20:41]

UNO-Bericht: Erde steuert auf 2,8 Grad Erwärmung zu

Präsident Ilham Aliyev genehmigt Vereinbarung über Zusammenarbeit bei der Umsetzung der „ASAN Khidmat“-Praxis in Pakistan
  • 04.11.2025 [20:21]

Präsident Ilham Aliyev genehmigt Vereinbarung über Zusammenarbeit bei der Umsetzung der „ASAN Khidmat“-Praxis in Pakistan

Aserbaidschan und Rumänien vertiefen Zusammenarbeit im Kultur- und Medienbereich
  • 04.11.2025 [18:31]

Aserbaidschan und Rumänien vertiefen Zusammenarbeit im Kultur- und Medienbereich

Gerichtprozess gegen armenische Staatsbürger- Staatsanwälte halten Anklagereden VIDEO
  • 03.11.2025 [21:28]

Gerichtprozess gegen armenische Staatsbürger- Staatsanwälte halten Anklagereden VIDEO

Senatoren aus Rumänien informieren sich über Medienentwicklung in Aserbaidschan
  • 03.11.2025 [18:59]

Senatoren aus Rumänien informieren sich über Medienentwicklung in Aserbaidschan

Präsident Ilham Aliyev: Reinhaltung der Sprache der aserbaidschanischen Sprache sollte Pflicht jedes aserbaidschanischen Bürgers sein
  • 03.11.2025 [18:34]

Präsident Ilham Aliyev: Reinhaltung der Sprache der aserbaidschanischen Sprache sollte Pflicht jedes aserbaidschanischen Bürgers sein

Präsident von Aserbaidschan: Unsere Sprache ist sehr reich, und es besteht keine Notwendigkeit für Fremdwörter
  • 03.11.2025 [18:19]

Präsident von Aserbaidschan: Unsere Sprache ist sehr reich, und es besteht keine Notwendigkeit für Fremdwörter

Präsident Ilham Aliyev: In der jahrhundertealten Staatengeschichte des aserbaidschanischen Volkes war Aserbaidschan noch nie so stark wie heute
  • 03.11.2025 [18:13]

Präsident Ilham Aliyev: In der jahrhundertealten Staatengeschichte des aserbaidschanischen Volkes war Aserbaidschan noch nie so stark wie heute

Aserbaidschan und Rumänien intensivieren Zusammenarbeit im Medienbereich
  • 03.11.2025 [18:12]

Aserbaidschan und Rumänien intensivieren Zusammenarbeit im Medienbereich

Im Prozess gegen Ruben Vardanyan Aussagen der Opfer angehört

  • 04.11.2025 [22:04]

Wirbelsturm: Tote durch Taifun "Kalmaegi" auf den Philippinen

  • 04.11.2025 [20:48]

UNO-Bericht: Erde steuert auf 2,8 Grad Erwärmung zu

  • 04.11.2025 [20:41]

Präsident Ilham Aliyev genehmigt Vereinbarung über Zusammenarbeit bei der Umsetzung der „ASAN Khidmat“-Praxis in Pakistan

  • 04.11.2025 [20:21]

Aserbaidschan und Algerien erörtern bilaterale und multilaterale Zusammenarbeit

  • 04.11.2025 [20:03]

Aserbaidschan und Rumänien vertiefen Zusammenarbeit im Kultur- und Medienbereich

  • 04.11.2025 [18:31]

Uno-Chef Guterres verlangt mehr Einsatz im Kampf gegen Armut

  • 04.11.2025 [18:13]

Wirtschaftsminister Jabbarov: Derzeit werden im Land weiterhin Maßnahmen zur Diversifizierung der Wirtschaft umgesetzt

  • 04.11.2025 [17:32]

Aserbaidschans stellvertretender Wirtschaftsminister nimmt an der 41. COMCEC-Sitzung in Istanbul teil

  • 04.11.2025 [17:12]

Shanghai Disney Resort plant viertes Themenhotel

  • 04.11.2025 [16:45]

Wirtschaftsminister: Ausländische Direktinvestitionen in Aserbaidschan sind gestiegen

  • 04.11.2025 [16:38]

Gold und Silber sind auf dem Weltmarkt billiger geworden

  • 04.11.2025 [16:19]

Außenwert der Gemeinschafts-Währung: Euro fällt zum US-Dollar auf Drei-Monats-Tief

  • 04.11.2025 [16:10]

Aserbaidschan richtet Generalversammlung der European Deaf Sports Organisation (EDSO)

  • 04.11.2025 [15:58]

Jedes fünfte Kind wächst in Konfliktgebieten auf

  • 04.11.2025 [15:47]

Aserbaidschanische Delegation ehrt Andenken von Nationalleader Heydar Aliyev in Bukarest

  • 04.11.2025 [15:36]

Peru bricht diplomatische Beziehungen zu Mexiko ab

  • 04.11.2025 [14:18]

Mindestens sieben Tote bei Lawine auf Bergsteiger-Basislager im Himalaja

  • 04.11.2025 [13:03]

Aserbaidschanischer Judoka gewinnt Bronze bei Veteran-WM 2025 in Paris

  • 04.11.2025 [12:35]

Ölpreise geben nach

  • 04.11.2025 [12:35]

Starbucks verkauft Mehrheit seines Chinageschäfts

  • 04.11.2025 [12:26]

Preis von Azeri Light kostet mehr als 66 US-Dollar

  • 04.11.2025 [11:42]
Gerichtprozess gegen armenische Staatsbürger- Staatsanwälte halten Anklagereden VIDEO

Gerichtprozess gegen armenische Staatsbürger- Staatsanwälte halten Anklagereden VIDEO

Konferenz zum 80-jährigen Jubiläum der Nationalen Akademie der Wissenschaften Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev hält Rede bei Jubiläumsveranstaltung AKTUALISIERT VIDEO

Konferenz zum 80-jährigen Jubiläum der Nationalen Akademie der Wissenschaften Aserbaidschans
Präsident Ilham Aliyev hält Rede bei Jubiläumsveranstaltung AKTUALISIERT VIDEO

Italian RAI TV channel airs reportage about Azerbaijan

  • 03.11.2025 [20:50]

Senatoren aus Rumänien informieren sich über Medienentwicklung in Aserbaidschan

  • 03.11.2025 [18:59]

Präsident Ilham Aliyev: Reinhaltung der Sprache der aserbaidschanischen Sprache sollte Pflicht jedes aserbaidschanischen Bürgers sein

  • 03.11.2025 [18:34]

Präsident von Aserbaidschan: Unsere Sprache ist sehr reich, und es besteht keine Notwendigkeit für Fremdwörter

  • 03.11.2025 [18:19]

Präsident Ilham Aliyev: In der jahrhundertealten Staatengeschichte des aserbaidschanischen Volkes war Aserbaidschan noch nie so stark wie heute

  • 03.11.2025 [18:13]

Außenminister Ceyhun Bayramov reist zu einem offiziellen Besuch nach Algerien

  • 03.11.2025 [18:13]

Aserbaidschan und Rumänien intensivieren Zusammenarbeit im Medienbereich

  • 03.11.2025 [18:12]

Präsident: Rückkehr der Aserbaidschaner ins heutige Armenien sollte das armenische Volk und den Staat nicht beunruhigen

  • 03.11.2025 [17:48]

Präsident: In Karabach und Ost-Sangesur laufen seit mehreren Monaten großangelegte geologische Arbeiten

  • 03.11.2025 [17:33]

Präsident Ilham Aliyev: Nicht-Öl-Sektor ist heute der wichtigste Antrieb unserer Volkswirtschaft

  • 03.11.2025 [17:27]

Präsident von Aserbaidschan: Wir exportieren bereits militärische Produkte in viele Länder

  • 03.11.2025 [17:15]

Präsident Ilham Aliyev: Wir arbeiten an sehr umfangreichen Programmen mit Unternehmen, die große Erfahrung im Bereich Cybersicherheit haben

  • 03.11.2025 [17:10]

Präsident Ilham Aliyev: Künstliche Intelligenz ist heute integraler Bestandteil zukünftiger Entwicklung von Ländern

  • 03.11.2025 [16:34]

Präsident: Kein anderes Land hat einen so glorreichen und vollständigen Sieg errungen wie wir

  • 03.11.2025 [16:28]

Präsident Ilham Aliyev: Finanzierung der Wissenschaft in Aserbaidschan hat sich in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt

  • 03.11.2025 [16:14]

Präsident Ilham Aliyev: Ich bin zuversichtlich, dass aserbaidschanische Wissenschaftler weiterhin zum erfolgreichen Fortschritt unseres Landes beitragen werden

  • 03.11.2025 [15:58]

Parlamentssprecherin Aserbaidschans nimmt an Eröffnungszeremonie des Großen Ägyptischen Museums teil

  • 03.11.2025 [15:30]

ANAMA: Im Oktober mehr als 7 Tausend ha Land von Minen und Blindgängern geräumt

  • 03.11.2025 [15:21]

EU und Aserbaidschan erörtern Aussichten für Zusammenarbeit im Medienbereich

  • 03.11.2025 [14:31]

Vier aserbaidschanische Muay-Thai-Kämpfer nehmen an Islamischen Solidaritätsspielen 2025 in Riad teil

  • 03.11.2025 [13:04]

Dreitägige Staatstrauer in Haiti nach „Melissa“

  • 03.11.2025 [12:21]

Ölpreis an Börsen legt zu

  • 03.11.2025 [11:14]

Mehrere Tote nach Erdbeben im Norden von Afghanistan

  • 03.11.2025 [11:05]

Aliyar Aghayev für Spiel Slavia Prag-Arsenal beuaftragt

  • 02.11.2025 [16:34]

Pantomime „Das Geheimnis des Wassers“ im Museum „Steinerne Chronik“ aufgeführt

  • 02.11.2025 [15:56]

Leyla Aliyeva nimmt an „EcoMind 2025“-Konferenz teil

  • 02.11.2025 [15:52]

Khalid Teymur Akram: Sangesur-Korridor wird Pakistan und Zentralasien näher an Europa bringen

  • 02.11.2025 [15:37]

Aserbaidschanischer Wissenschaftler bei „BALTES 2025“ in Skopje

  • 02.11.2025 [15:30]

Tag der Toten: Rund 1,5 Millionen Menschen bei Parade in Mexiko-Stadt

  • 02.11.2025 [15:22]

Südtirol: Fünf deutsche Bergsteiger ums Leben gekommen

  • 02.11.2025 [15:05]

Casablanca: Handball-Nachwuchs: Deutschlands U17-Auswahl ist Weltmeister

  • 02.11.2025 [14:58]

Großes Ägyptisches Museum an den Pyramiden eröffnet

  • 02.11.2025 [14:58]

Aserbaidschan: Erdbeben in Region Ismayilli

  • 02.11.2025 [14:32]

EM U23 in Chișinău: Aserbaidschans Judo-Nationalteam gewinnt Europameistertitel

  • 02.11.2025 [00:23]

Präsentation des Projekts „Atem – Einheit von Wort und Klang“ im Rahmen des „Art Weekend“

  • 01.11.2025 [23:47]

Journalisten aus den türkischen Provinzen Kars, Erzurum und Iğdır besuchen Nachtschiwan

  • 01.11.2025 [23:24]

Arsenal marschiert weiter - Dämpfer für ManUnited

  • 01.11.2025 [22:34]

Jubiläumskonferenz des Verbandes aserbaidschanischer Mediziner in Augsburg

  • 01.11.2025 [21:38]

Aserbaidschanische Region Ismayilli von Erdbeben erschüttert

  • 01.11.2025 [20:40]

Eurasisches Jungunternehmenforum in Baku

  • 01.11.2025 [20:23]

Xi Jinping: Chinesische Stadt Shenzhen wird im Jahr 2026 Treffen der APEC-Wirtschaftsführer ausrichten

  • 01.11.2025 [19:08]

Aserbaidschanische Parlamentssprecherin zu Arbeitsbesuch in Ägypten

  • 01.11.2025 [17:45]

Ukraine und Aserbaidschan vertiefen Zusammenarbeit im Gesundheitswesen

  • 01.11.2025 [17:23]

China schickt jüngsten Astronauten zur Tiangong-Station

  • 01.11.2025 [16:55]

Xi Jinping: Chinesische Stadt Shenzhen wird im Jahr 2026 Treffen der APEC-Wirtschaftsführer ausrichten

  • 01.11.2025 [16:52]

In Goychay Granatapfelernte begonnen

  • 01.11.2025 [16:33]

USA: Lebensmittelhilfen müssen weiter gezahlt werden

  • 01.11.2025 [16:20]

Nach Hurrikan "Melissa": Jamaika will Feldlazarette einrichten

  • 01.11.2025 [15:42]

Sudan lädt aserbaidschanische Unternehmen zu Investitionen ein

  • 01.11.2025 [15:19]

Scheichulislam Allahschukur Paschazade trifft Papst Leo XIV. im Vatikan

  • 01.11.2025 [13:17]

Vorsitzender der Verwaltung der Moslems im Kaukasus trifft Kardinäle im Vatikan

  • 01.11.2025 [13:12]

Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschan und Algerien durch traditionelle Freundschaft und brüderliche Beziehungen verbunden

  • 01.11.2025 [12:33]

Afrika: Deutscher Bundespräsident Steinmeier reist nach Ägypten, Ghana und Angola

  • 01.11.2025 [12:32]

Preis von Azeri Light leicht gesunken

  • 01.11.2025 [12:27]

Mikayil Jabbarov trifft Delegation der Industrie- und Handelskammer Istanbul

  • 01.11.2025 [12:11]

Offizielle Eröffnung des ART Weekend Festivals im Heydar Aliyev Zentrum

  • 01.11.2025 [10:52]

2024 fast 18 Millionen Hektar des brasilianischen Amazonas-Regenwaldes durch Brände zerstört

  • 01.11.2025 [10:24]

Im Rahmen des ART Weekend Performance „Pistazie: Lebendiges Erbe“ präsentiert

  • 31.10.2025 [22:00]
Verhandlung gegen armenische Staatsbürger: Beweisaufnahme abgeschlossen – Staatsanwälte beantragen Frist zur Vorbereitung der Plädoyers - GERICHT VIDEO

Verhandlung gegen armenische Staatsbürger: Beweisaufnahme abgeschlossen – Staatsanwälte beantragen Frist zur Vorbereitung der Plädoyers - GERICHT VIDEO

Jeyhun Bayramov: Aserbaidschan nimmt Spitzenposition auf der UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes ein

  • 31.10.2025 [20:34]

Aserbaidschan und Ukraine stärken Zusammenarbeit im Gesundheitswesen

  • 31.10.2025 [20:25]

Ukrainischer Gesundheitsminister: Aserbaidschan hat seit Kriegsbeginn über 2.100 Tonnen humanitäre Hilfe geliefert

  • 31.10.2025 [20:16]

Ukrainischer Gesundheitsminister: Aserbaidschan hat seit Kriegsbeginn über 2.100 Tonnen humanitäre Hilfe geliefert

  • 31.10.2025 [20:10]

Außenminister: Aserbaidschan unterstützt Initiativen zum interkulturellen Dialog als Geberstaat

  • 31.10.2025 [19:56]

Aserbaidschan und Georgien prüfen Möglichkeiten zur Förderung der strategischen Partnerschaft

  • 31.10.2025 [19:41]

Rumänische Presse berichtet über Besuch des Senatspräsidenten Abrudean in Aserbaidschan

  • 31.10.2025 [19:18]

Deutscher Forscher: Belgischer Kolonialismus prägte Territorium und Identitätsverständnis in Ruanda

  • 31.10.2025 [18:59]

Aserbaidschan und Ungarn erörtern Aussichten für strategische Partnerschaft und wirtschaftliche Zusammenarbeit

  • 31.10.2025 [18:50]

Aserbaidschans Elektronischer Sicherheitsdienst und Malaysias MyCERT unterzeichnen Absichtserklärung

  • 31.10.2025 [17:54]

Aserbaidschanische und eidgenössische Metrologie-Institute unterzeichnen Abkommen über Zusammenarbeit

  • 31.10.2025 [17:43]

Aserbaidschan und Weltbank prüfen Zusammenarbeit

  • 31.10.2025 [17:30]

Diplomaten besuchen Hakari-Bahnhof

  • 31.10.2025 [17:14]

Präsentation der mit Unterstützung der Heydar-Alijew-Stiftung angeschafften Musikinstrumente

  • 31.10.2025 [16:44]

Aserbaidschans Verteidigungsminister besucht Kasachstan

  • 31.10.2025 [16:07]

Demokratische Republik Kongo: UNO-Organisationen warnen vor Hungerkatastrophe

  • 31.10.2025 [15:46]

Leiter diplomatischer Missionen und internationaler Organisationen besuchen Bezirke Jababrayil und Zangilan

  • 31.10.2025 [15:44]