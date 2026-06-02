Im Rahmen der Baku-Energiewoche Verträge im Wert von 7,5 Milliarden US-Dollar unterzeichnet

Baku, 2. Juni, AZERTAC

Im Rahmen der Baku-Energiewoche und des ersten aserbaidschanisch-amerikanischen Wirtschaftsdialogs haben das Wirtschaftsministerium Aserbaidschans und der Ölkonzern SOCAR mit internationalen Partnern Vereinbarungen und Absichtserklärungen im Gesamtwert von 7,5 Milliarden US-Dollar unterzeichnet.

Die Dokumente betreffen die Bereiche Energie, Investitionen, digitale Technologien und Infrastruktur. Zu den wichtigsten Vereinbarungen zählen Projekte mit den Unternehmen Chevron, Comstock Resources, J.P. Morgan, Apollo Global Management, Shell, Oracle und TotalEnergies.

Unter anderem wurde ein Rahmenabkommen zwischen Aserbaidschan und den USA über die Absicherung von Lieferketten für kritische Mineralien und Seltene Erden unterzeichnet. Zudem vereinbarten SOCAR, TotalEnergies, XRG und BOTAŞ die langfristige Lieferung von 30 Milliarden Kubikmetern Erdgas aus dem Abscheron-Gasfeld an die Türkei über einen Zeitraum von 15 Jahren.

Nach Angaben der Beteiligten spiegeln diese Vereinbarungen das starke Vertrauen der ausländischen Unternehmen in die Stabilität der aserbaidschanischen Wirtschaft sowie in deren langfristiges Kapitalpotenzial wider.