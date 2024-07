In Alaska geht eine Welt unter: Gigantisches Juneau Eisfeld schmilzt im Rekordtempo

Baku, 4. Juli, AZERTAC

Eines der größten Eisschilde in Nordamerika kollabiert: Das Juneau-Eisfeld in Alaska beherbergt rund tausend Gletscher und seine Schmelze beschleunigt sich durch die Klimakrise. Einer neuen Studie zufolge schrumpfte die schneebedeckte Fläche zwischen 2015 und 2019 rund fünfmal schneller im Vergleich zu der Messperiode zwischen 1948 und 1979. Das Eisfeld liegt an der Grenze zwischen Alaska und der kanadischen Provinz British Columbia und hat bereits rund ein Viertel seines früheren Eisvolumens verloren, schreiben die Forscher in der Fachzeitschrift „Nature Communications“.

Die Schneehöhen seien seit ihrem Höchststand am Ende der Kleinen Eiszeit um 1850 langsam zurückgegangen. Aber seit zehn Jahren beschleunige sich die Schmelzrate in einem nie dagewesenen Tempo, heißt es in der Studie. Das Volumen des Eisfelds sei zwischen 2010 und 2020 doppelt so schnell geschrumpft wie in den Jahren 1979 bis 2010.

Forscher messen die Schneehöhen in dem fast 3800 Quadratkilometer großen Gebiet bereits seit dem Jahr 1948, einige Daten reichen sogar bis ins 18. Jahrhundert zurück. Die Gletscher schmelzen mittlerweile so schnell, das im Durchschnitt etwa 200.000 Liter Eis pro Sekunde abfließen, erklärte Mauri Pelto, Mitautor der Studie und Umweltwissenschaftler am Nichols College in Massachusetts.

In Alaska befinden sich einige der größten Eisfelder der Welt. Das Juneau Eisfeld ist das fünftgrößte in Nordamerika. Ursache für die Beschleunigung sei ohne Zweifel die Klimakrise, meinten die Forscher. „Der Klimawandel führt dazu, dass die Winter kürzer und die Sommer länger werden“, erklärt Bethan Davies, Glaziologe an der Universität Newcastle in England und Hauptautorin der Studie. „Wir haben mehr Schmelze und eine längere Schmelzsaison.“

Die Gletscherschmelze trägt weltweit wesentlich zum Anstieg des Meeresspiegels bei und bedroht vor allem stark besiedelte Küsten. Das derzeitige Tempo der Eisschmelze könnte zu einem dauerhaften Rückgang des Juneau Eisfelds führen, so die Forscher. „Wenn die Gletscherschmelze auf dem Juneau-Plateau weitergeht und sich das Eis auf niedrigem Niveau und durch immer wärmere Luft zurückzieht, werden die dadurch in Gang gesetzten Rückkopplungsprozesse wahrscheinlich ein zukünftiges Nachwachsen der Gletscher verhindern“, so Davies. Damit sei die Schmelze sehr wahrscheinlich irreversibel.