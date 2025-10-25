Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur

POLITIK

In Ankara Stärkung der Rolle der TURKPA in der türkischen Welt erörtert

Baku, 25. Oktober, AZERTAC

Am 24. Oktober traf Ramil Hasan, Generalsekretär der Parlamentarischen Versammlung der Turkstaaten (TURKPA), in Ankara mit Devlet Bahçeli, dem Vorsitzenden der Partei der Nationalistischen Bewegung (MHP) und Mitglied der Großen Nationalversammlung der Türkei zusammen.

Der Generalsekretär informierte Devlet Bahçeli über die Aktivitäten der Versammlung, laufende Initiativen und zukünftige Schritte, die auf eine Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedsparlamenten abzielen.

Ramil Hasan äußerte sich außerdem zur Verbesserung der Koordinierung zwischen den Außenministerien, der Organisation Turkischer Staaten und den Parlamenten der Turkstaaten und betonte, dass diese Bemühungen unter dem derzeitigen Vorsitz Kasachstans erfolgreich fortgesetzt werden.

Devlet Bahçeli begrüßte die Initiativen zur weiteren Förderung der Aktivitäten der TURKPA und brachte seine volle Unterstützung in dieser Hinsicht zum Ausdruck.

Während des Treffens erörterten beide Seiten Möglichkeiten zur Stärkung der interparlamentarischen Zusammenarbeit und zur weiteren Festigung der Rolle der TURKPA als Plattform zur Förderung von Einheit und Solidarität in der Turkischen Welt.

Nachricht in sozialen Medien teilen

Folgen Sie uns auf Social

Weitere News der Rubrik

Außenminister Bayramov: Heute unterzeichnetes Dokument markiert Beginn einer neuen Phase in der Partnerschaft zwischen Aserbaidschan und den Vereinten Nationen
  • 25.10.2025 [17:44]

Außenminister Bayramov: Heute unterzeichnetes Dokument markiert Beginn einer neuen Phase in der Partnerschaft zwischen Aserbaidschan und den Vereinten Nationen

Präsident Ilham Aliyev gratuliert Präsident Kassym-Schomart Tokajew und dem kasachischen Volk zum Nationalfeiertag
  • 25.10.2025 [13:22]

Präsident Ilham Aliyev gratuliert Präsident Kassym-Schomart Tokajew und dem kasachischen Volk zum Nationalfeiertag

Aussagen von Opfern und deren rechtlichen Erben über armenische Angriffe vor Gericht verlesen VIDEO
  • 24.10.2025 [21:01]

Aussagen von Opfern und deren rechtlichen Erben über armenische Angriffe vor Gericht verlesen VIDEO

Im Gericht Aussagen über Tötung und Geiselnahme aserbaidschanischer Zivilisten durch armenische Streitkräfte verlesen VIDEO
  • 23.10.2025 [21:26]

Im Gericht Aussagen über Tötung und Geiselnahme aserbaidschanischer Zivilisten durch armenische Streitkräfte verlesen VIDEO

Steve Daines: Abkommen vom 8. August dieses Jahres eröffnet sehr gute wirtschaftliche Möglichkeiten
  • 23.10.2025 [20:39]

Steve Daines: Abkommen vom 8. August dieses Jahres eröffnet sehr gute wirtschaftliche Möglichkeiten

Amerikanischer Experte: Abkommen zwischen Aserbaidschan und Armenien wird Konflikt im Südkaukasus beenden
  • 23.10.2025 [20:21]

Amerikanischer Experte: Abkommen zwischen Aserbaidschan und Armenien wird Konflikt im Südkaukasus beenden

Luke Coffey: Arbeit am Friedensvertrag nach dem 8. August Abkommen gestartet
  • 23.10.2025 [20:14]

Luke Coffey: Arbeit am Friedensvertrag nach dem 8. August Abkommen gestartet

Michael Doran: Trump-Administration versteht, dass der Südkaukasus kein Randtheater mehr ist
  • 23.10.2025 [19:57]

Michael Doran: Trump-Administration versteht, dass der Südkaukasus kein Randtheater mehr ist

Präsident Ilham Aliyev: Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Ungarn vertieft sich von Tag zu Tag
  • 23.10.2025 [18:10]

Präsident Ilham Aliyev: Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Ungarn vertieft sich von Tag zu Tag

Chefs der Sicherheitsdienste Georgiens und Aserbaidschans beraten über Zusammenarbeit

  • [19:24]

In Ankara Stärkung der Rolle der TURKPA in der türkischen Welt erörtert

  • [18:49]

In Baku Ausstellung „Bildung in Europa“ eröffnet

  • [18:19]

Außenminister Bayramov: Heute unterzeichnetes Dokument markiert Beginn einer neuen Phase in der Partnerschaft zwischen Aserbaidschan und den Vereinten Nationen

  • [17:44]

Ölmarkt: Preis für Azeri Light klettert auf 68 Dollar je Barrel

  • [13:36]

Präsident Ilham Aliyev gratuliert Präsident Kassym-Schomart Tokajew und dem kasachischen Volk zum Nationalfeiertag

  • [13:22]

Botschafterin in Aserbaidschan: 26 von 29 Bildungsprojekten abgeschlossen, 3 laufen noch

  • [13:00]

Migration: Zahl der Abschiebungen aus Deutschland ist deutlich gestiegen

  • [12:40]

Porsche mit fast einer Milliarde Euro Quartalsverlust

  • [11:28]

Aserbaidschans Wirtschaftsminister führt bilaterale Treffen mit Vertretern der OTS-Mitgliedsstaaten

  • [11:01]

Deutsches Frauenteam siegt im Nations League-Halbfinale gegen Frankreich

  • [10:30]

Treffen des Transportverwaltungsrates des Internationalen Transportforums in Baku

  • [10:02]

Präsident Ilham Aliyev veröffentlicht Beitrag zum fünften Jahrestag der Befreiung von Gubadli

  • [09:51]

Elfenbeinküste: Amtsinhaber Ouattara geht als klarer Favorit in die Präsidentschaftswahl

  • [09:43]

 Internationale Konferenz „SOCGOV 2025“ in Baku

  • 24.10.2025 [21:15]

Präsident Ilham Aliyev unterzeichnet Verordnung über Instandsetzung der Yardimli–Deman–Arvana-Straße im Rayon Yardimli

  • 24.10.2025 [21:06]
Aussagen von Opfern und deren rechtlichen Erben über armenische Angriffe vor Gericht verlesen VIDEO

Aussagen von Opfern und deren rechtlichen Erben über armenische Angriffe vor Gericht verlesen VIDEO

Baku Arbitration Center eingeweiht

  • 24.10.2025 [20:30]

26 binnenvertriebene Familien in den Dörfern Seyidbeyli und Daschbulag im Rayon Chodschali erhalten ihre Hausschlüssel

  • 24.10.2025 [19:27]

Auf internationalem Kongress in Berlin Möglichkeiten des Mitteltransport-Korridors und strategische Rolle Aserbaidschans diskutiert

  • 24.10.2025 [19:04]

Mirco Nowak: Aserbaidschan nimmt eine Schlüsselposition in der Entwicklung des Mitteltransport-Korridors ein

  • 24.10.2025 [18:17]

SGA führt OKC im Finals-Rematch zum Sieg

  • 24.10.2025 [17:52]

Baku richtet zweites Treffen der OTS-Minister für Industrie, Wissenschaft, Technologie und Innovation aus

  • 24.10.2025 [16:09]

Bahnrad-WM: DeutscheR Bahnradfahrer ist Weltmeister in der Disziplin Scratch

  • 24.10.2025 [15:37]

Präsident Wladimir Putin telefoniert mit Präsident Ilham Aliyev

  • 24.10.2025 [14:44]

Ölpreise an Börsen gesunken

  • 24.10.2025 [13:30]

Tausenden Kindern im Sudan droht der Hungertod

  • 24.10.2025 [13:08]

Messi trifft Zukunftsentscheidung bei Inter Miami

  • 24.10.2025 [12:53]

Intel meldet Milliardengewinn nach Durststrecke

  • 24.10.2025 [12:31]

Tag der Vereinten Nationen am 24. Oktober

  • 24.10.2025 [12:25]

Trump beendet Handelsgespräche mit Kanada

  • 24.10.2025 [12:03]

NATO-Vertreter für Militärausbildung besuchen Nationale Verteidigungsuniversität

  • 24.10.2025 [11:53]

Preis von Azeri Light kostet mehr als 66 US-Dollar

  • 24.10.2025 [10:55]
Im Gericht Aussagen über Tötung und Geiselnahme aserbaidschanischer Zivilisten durch armenische Streitkräfte verlesen VIDEO

Im Gericht Aussagen über Tötung und Geiselnahme aserbaidschanischer Zivilisten durch armenische Streitkräfte verlesen VIDEO

Steve Daines: Abkommen vom 8. August dieses Jahres eröffnet sehr gute wirtschaftliche Möglichkeiten

  • 23.10.2025 [20:39]

Amerikanischer Experte: Abkommen zwischen Aserbaidschan und Armenien wird Konflikt im Südkaukasus beenden

  • 23.10.2025 [20:21]

Luke Coffey: Arbeit am Friedensvertrag nach dem 8. August Abkommen gestartet

  • 23.10.2025 [20:14]

Michael Doran: Trump-Administration versteht, dass der Südkaukasus kein Randtheater mehr ist

  • 23.10.2025 [19:57]

Zweitägige Reise internationaler Reisender nach Karabach und Ost-Sangesur endet

  • 23.10.2025 [19:33]

Aserbaidschanisch-serbische Kommission trifft sich in Belgrad zur Besprechung von Energie und Handel

  • 23.10.2025 [19:13]

Aserbaidschanischer Ringer kämpft um Bronze bei U23-Weltmeisterschaften

  • 23.10.2025 [18:57]

Präsident Ilham Aliyev: Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Ungarn vertieft sich von Tag zu Tag

  • 23.10.2025 [18:10]

Schuscha–Khankendi-Tour für Teilnehmer internationaler Konferenz organisiert

  • 23.10.2025 [18:03]

Radsport: Tour de France 2026 startet in Barcelona

  • 23.10.2025 [17:50]

Am 23. Oktober ist Internationaler Tag des Schneeleoparden

  • 23.10.2025 [17:33]

"Spiel Essen“: Weltgrößte Messe für Gesellschaftsspiele beginnt in Essen

  • 23.10.2025 [17:28]

Staatlicher Ölfonds gibt Einnahmen aus den Feldern Azeri–Chirag–Gunashli und Shah Deniz bekannt

  • 23.10.2025 [17:15]

Opfer: Armenische Polizisten töteten Mitgefangenen beim Russisch Roulette

  • 23.10.2025 [16:50]

Goldpreis auf dem Weltmarkt ist um bis zu 62 Dollar gestiegen

  • 23.10.2025 [16:19]

Ölpreis steigt deutlich

  • 23.10.2025 [15:49]

Aserbaidschanische Judokas nehmen an Islamischen Spielen der Solidarität2025 in Riad teil

  • 23.10.2025 [15:04]

Große Rückkehr: 12 weitere Familien ins Dorf Tazabina in der Region Chodschali umgesiedelt und erhalten Hausschlüssel

  • 23.10.2025 [13:50]

Real setzt CL-Erfolgsserie fort - Chelsea furios

  • 23.10.2025 [13:31]

Airbus, Leonardo und Thales formen gemeinsamen Satellitenkonzern

  • 23.10.2025 [13:20]

Aserbaidschanischer Ringer Elmir Aliyev ist Weltmeister

  • 23.10.2025 [12:46]
Philharmoniepark–Treffpunkt von Schönheit und Ruhe VIDEO

Philharmoniepark–Treffpunkt von Schönheit und Ruhe VIDEO

Stille des Herbstes und Erwachen des Lebens: Jabrayil – ein neues Ziel für Touristen VIDEO

Stille des Herbstes und Erwachen des Lebens: Jabrayil – ein neues Ziel für Touristen VIDEO

Liverpool-Gala verhindert historische Schmach

  • 23.10.2025 [11:40]

Preis von Azeri Light legt weiter zu

  • 23.10.2025 [11:07]

Internationale Reisende besuchen kulturelle und historische Stätten in Karabach und Ost-Sangesur

  • 22.10.2025 [20:42]

Internationale Reisende besuchen Universität Karabach

  • 22.10.2025 [20:30]

Internationale Reisende besuchen Latschin

  • 22.10.2025 [20:21]

Internationale Reisende besichtigen historische Stätten in Aghdam

  • 22.10.2025 [20:02]

Internationales Symposium zu religiöser Bildung in Baku gestartet

  • 22.10.2025 [19:52]

Internationale Reisende beginnen Besuch in Aserbaidschans Karabach

  • 22.10.2025 [19:48]

Projekt „Himmlische Religionen“ im Vatikan präsentiert

  • 22.10.2025 [19:40]

Estnischer Außenminister: Aserbaidschan spielt eine Schlüsselrolle in der Region

  • 22.10.2025 [19:25]

Aserbaidschan und Estland diskutieren bilaterale und multilaterale Zusammenarbeit

  • 22.10.2025 [19:24]

Estnische Delegation besucht Siegespark in Baku

  • 22.10.2025 [19:06]

Champions League: Qarabağ trifft heute in Spanien auf Athletic

  • 22.10.2025 [18:58]

Außenminister Estlands besucht Märtyrerallee in Baku

  • 22.10.2025 [18:48]

Aserbaidschan und Saudi-Arabien erörtern Aussichten für militärische Zusammenarbeit

  • 22.10.2025 [18:43]

Aserbaidschanische Verlage auf der Frankfurter Buchmesse 2025 vertreten

  • 22.10.2025 [18:26]

Premierminister Ali Asadov: Aserbaidschan setzt sich für Vertrauen und Zusammenarbeit in der Region ein

  • 22.10.2025 [17:33]

Aserbaidschan gewinnt Auszeichnung „Bestes kulinarisches Reiseziel“ in Brüssel

  • 22.10.2025 [17:21]

100. Jahrestag des Ersten Turkologischen Kongresses wird gefeiert ERLASS

  • 22.10.2025 [17:12]

Aserbaidschanischer griechisch-römischer Ringer ist Weltmeister

  • 22.10.2025 [16:48]
Präsident Ilham Aliyev empfängt Außenminister von Estland VIDEO

Präsident Ilham Aliyev empfängt Außenminister von Estland VIDEO

Präsident Ilham Aliyev überreicht Yagub Eyyubov Istiglal-Orden AKTUALISIERT VIDEO

Präsident Ilham Aliyev überreicht Yagub Eyyubov Istiglal-Orden AKTUALISIERT VIDEO

Gold ist auf dem Weltmarkt um 42 Dollar gestiegen

  • 22.10.2025 [15:38]

Premierminister Ali Asadov nimmt an Eröffnung des 5. Seidenstraßen-Forums in Tiflis teil

  • 22.10.2025 [13:59]

Generalstaatsanwalt Aserbaidschans besucht Brasilien

  • 22.10.2025 [13:49]

Brasilien erlaubt Öl- und Gasförderung im Amazonasgebiet

  • 22.10.2025 [12:31]

Nordkorea feuert erneut ballistische Rakete ab

  • 22.10.2025 [11:56]

Ölpreis an Börsen legt weiter zu

  • 22.10.2025 [11:54]
Präsident Ilham Aliyev teilt Videobeitrag von seinem Staatsbesuch in Kasachstan VIDEO

Präsident Ilham Aliyev teilt Videobeitrag von seinem Staatsbesuch in Kasachstan VIDEO

Premierminister Ali Asadov zu Arbeitsbesuch in Georgien eingetroffen

  • 22.10.2025 [10:44]

Preis von Azeri Light kostet mehr als 62 US-Dollar

  • 22.10.2025 [10:31]
Gericht gibt Antrag von Ruben Vardanyan auf Verzicht auf seinen Rechtsbeistand statt VIDEO

Gericht gibt Antrag von Ruben Vardanyan auf Verzicht auf seinen Rechtsbeistand statt VIDEO

Präsident Ilham Aliyev beendet seinen Staatsbesuch in Kasachstan VIDEO

Präsident Ilham Aliyev beendet seinen Staatsbesuch in Kasachstan VIDEO

Präsident Ilham Aliyev und Präsident Kassym-Schomart Tokajew geben Presseerklärungen ab  AKTUALISIERT VIDEO

Präsident Ilham Aliyev und Präsident Kassym-Schomart Tokajew geben Presseerklärungen ab  AKTUALISIERT VIDEO

Aserbaidschan und Kasachstan tauschen unterzeichnete Dokumente aus AKTUALISIERT VIDEO

Aserbaidschan und Kasachstan tauschen unterzeichnete Dokumente aus AKTUALISIERT VIDEO

Zweites Treffen des Obersten Rates für zwischenstaatliche Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Kasachstan in Astana AKTUALISIERT VIDEO

Zweites Treffen des Obersten Rates für zwischenstaatliche Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Kasachstan in Astana AKTUALISIERT VIDEO

Präsidenten Ilham Aliyev und Kassym-Schomart Tokajew besuchen internationales KI-Zentrum „Alem.ai“ in Astana AKTUALISIERT VIDEO

Präsidenten Ilham Aliyev und Kassym-Schomart Tokajew besuchen internationales KI-Zentrum „Alem.ai“ in Astana AKTUALISIERT VIDEO

Präsident Kasachstans: Astana und Baku interessieren sich für Gründung von Gemeinschaftsunternehmen

  • 21.10.2025 [18:23]

Präsident Kassym-Schomart Tokajew: Kasachstan und Aserbaidschan streben an, bilaterales Handelsvolumen in naher Zukunft auf 1 Milliarde US-Dollar zu steigern

  • 21.10.2025 [18:20]

Präsident Ilham Aliyev: TRIPP-Projekt wird definitiv umgesetzt

  • 21.10.2025 [18:13]

Präsident Ilham Aliyev: Eröffnung des Sangesur-Korridors möglicherweise bis Ende 2028

  • 21.10.2025 [18:11]

Aserbaidschanische Sportakademie und Akdeniz Universität unterzeichnen Protokoll

  • 21.10.2025 [18:08]

Präsident Ilham Aliyev: Aktive Zusammenarbeit zwischen Baku und Astana hat große geopolitische Bedeutung

  • 21.10.2025 [18:03]