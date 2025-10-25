In Ankara Stärkung der Rolle der TURKPA in der türkischen Welt erörtert

Baku, 25. Oktober, AZERTAC

Am 24. Oktober traf Ramil Hasan, Generalsekretär der Parlamentarischen Versammlung der Turkstaaten (TURKPA), in Ankara mit Devlet Bahçeli, dem Vorsitzenden der Partei der Nationalistischen Bewegung (MHP) und Mitglied der Großen Nationalversammlung der Türkei zusammen.

Der Generalsekretär informierte Devlet Bahçeli über die Aktivitäten der Versammlung, laufende Initiativen und zukünftige Schritte, die auf eine Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedsparlamenten abzielen.

Ramil Hasan äußerte sich außerdem zur Verbesserung der Koordinierung zwischen den Außenministerien, der Organisation Turkischer Staaten und den Parlamenten der Turkstaaten und betonte, dass diese Bemühungen unter dem derzeitigen Vorsitz Kasachstans erfolgreich fortgesetzt werden.

Devlet Bahçeli begrüßte die Initiativen zur weiteren Förderung der Aktivitäten der TURKPA und brachte seine volle Unterstützung in dieser Hinsicht zum Ausdruck.

Während des Treffens erörterten beide Seiten Möglichkeiten zur Stärkung der interparlamentarischen Zusammenarbeit und zur weiteren Festigung der Rolle der TURKPA als Plattform zur Förderung von Einheit und Solidarität in der Turkischen Welt.