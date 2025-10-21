In Astana Gemeinschaftsprojekt „Entwicklung des Mittleren Korridors“ vorgestellt AKTUALISIERT VIDEO

Astana, 21. Oktober, AZERTAC

Am 21. Oktober wurde in Anwesenheit des Präsidenten der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, und des Präsidenten der Republik Kasachstan, Kassym-Schomart Tokajew, ein gemeinsames Projekt „Entwicklung des Mittleren Korridors“ (Transkaspische Internationale Transportroute) vorgestellt.

Die Staatsoberhäupter wurden über das Projekt ausführlich informiert.

Der Mittlere Korridor stellt die wichtigste transportlogistische Verbindung zwischen China und den zentralasiatischen Ländern einerseits sowie den europäischen Staaten andererseits dar und spielt eine strategische Schlüsselrolle bei der Stärkung des regionalen sowie interkontinentalen Handels.

Es wurde hervorgehoben, dass die Lieferungen von China nach Aserbaidschan kontinuierlich zunehmen und sich bis 2030 im Vergleich zum aktuellen Stand voraussichtlich verdreifachen werden, was ein weiterer Beleg für die Bedeutung dieses Projekts ist.

Die Staatschefs wurden zudem über konkrete Maßnahmen und Initiativen informiert, die darauf abzielen, die Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit des Mittleren Korridors weiter zu steigern.