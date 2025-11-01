In Augsburg findet Jubiläumskonferenz des Vereins Aserbaidschanischer Mediziner in Deutschland statt

Augsburg, 1. November, AZERTAC

In Augsburg fand die fünfjährige Jubiläumskonferenz des Vereins der aserbaidschanischen Mediziner in Deutschland (AMD) statt. An der Veranstaltung nahmen mehr als 120 Ärzte, Wissenschaftler und Medizinstudierende teil.

Der AMD-Vorsitzende Turab Gasimov hielt eine Rede bei der Sitzung. Er sprach über die fünfjährige Tätigkeit des Vereins. Themen der Konferenz waren die Integration junger Mediziner in Deutschland, Vergleich medizinischer Systeme, vertragliche Praxismodelle sowie KI-Anwendungen in Diagnostik, Behandlung und Ausbildung.

Paneldiskussionen umfasste KI in der Medizin und internationale medizinische Ausbildung. Die Konferenz endete mit einem Konzertprogramm und der jährlichen Mitgliederversammlung.

Der AMD, erster Verein aserbaidschanischer Ärzte in Deutschland, fördert die professionelle Integration, Vernetzung und trägt zur Fachkräfteentwicklung bei.