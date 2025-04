In Baku aserbaidschanisch-iranisches Business-Forum stattgefunden Präsident Ilham Aliyev und Präsident Masoud Pezeshkian nahmen an Veranstaltung teil  AKTUALISIERT VIDEO

Baku, 29. April, AZERTAC

Im Heydar Aliyev-Zentrum in Baku fand das aserbaidschanisch-iranische Business-Forum statt.

Präsident Ilham Aliyev und Präsident Masoud Pezeshkian nahmen an der Veranstaltung teil.

Der Präsident von Aserbaidschan hielt eine Rede bei dem Forum

Rede von Präsident Ilham Aliyev

-Sehr geehrter Herr Präsident, mein lieber Bruder.

-Sehr geehrte Gäste, Damen und Herren.

Heute ist der offizielle Besuch des Präsidenten der Islamischen Republik Iran, Herrn Pezeshkian, in Aserbaidschan. Ich kann sagen, dass der Besuch sehr erfolgreich verlaufen ist. Die während des Besuchs erzielten Vereinbarungen und unterzeichneten Dokumente bestätigen erneut die Freundschaft und Brüderlichkeit zwischen Aserbaidschan und dem Iran. Kurz gesagt, dieser offizielle Besuch hat sehr gute politische Ergebnisse geliefert.

Unter den unterzeichneten Dokumenten möchte ich besonders die gemeinsame Erklärung hervorheben, die von den Präsidenten unterzeichnet wurde. Es handelt sich dabei um ein sehr wichtiges Dokument, das uns den Weg zu einer zukünftigen Zusammenarbeit weist.

Natürlich möchten wir auch, dass unsere Handels- und Wirtschaftsbeziehungen ebenso erfolgreich sind. Leider war dies bisher nicht der Fall. Aber ich bin sicher, dass wir nach diesem Besuch und basierend auf den Ergebnissen des Wirtschaftsforums in den kommenden Jahren große Fortschritte im Bereich Handel, Wirtschaft, Investitionen und anderen Bereichen sehen werden.

Ich freue mich sehr, dass eine große Wirtschaftsdelegation gemeinsam mit dem geschätzten Herrn Präsidenten nach Aserbaidschan gekommen ist. Mehr als 120 Geschäftsleute aus dem Iran haben, da bin ich sicher, bereits Kontakte mit ihren Partnern in Aserbaidschan geknüpft, und reale Projekte werden aus dem Wirtschaftsforum hervorgehen.

Ich bin mir sicher, dass beim nächsten Wirtschaftsforum dieser Saal vollständig gefüllt sein wird. Aber auch jetzt ist die Zahl der Teilnehmer nicht gering. Mehr als 400 Teilnehmer sind beim Wirtschaftsforum anwesend. Dies zeigt, dass das gegenseitige Interesse sehr hoch ist.

Natürlich strukturieren die Geschäftskreise ihre Aktivitäten entsprechend, wenn die politischen Beziehungen stark sind, und ich bin überzeugt, dass konkrete Schritte unternommen werden sollten, um den Handel in den kommenden Jahren zu steigern. Heute sehen wir in den statistischen Zahlen, dass der Handel zwischen unseren beiden Ländern noch nicht einmal eine Milliarde Dollar erreicht, und damit können wir natürlich nicht zufrieden sei

Deshalb werden die Steigerung des Handels, gegenseitige Investitionen, die Gründung gemeinsamer Unternehmen und ähnliche Initiativen sicher lobenswert sein. Ich denke, dass die aserbaidschanisch-iranische Regierungskommission hier eine führende Rolle spielt. Ich schätze die Arbeit der Kommission sehr. Die Vorsitzenden und Mitglieder der Kommission treffen sich regelmäßig, und jedes Treffen ist von großer Bedeutung.

Aserbaidschan und Iran nehmen auch an wichtigen internationalen Projekten teil, darunter der Nord-Süd-Transportkorridor, an dem wir eng zusammenarbeiten. Wir möchten, dass dies nicht nur ein Transportkorridor ist, sondern dass entlang dieser Strecke sowohl in Aserbaidschan als auch in Iran neue Geschäfts- und Industrieunternehmen entstehen. Dafür gibt es große Möglichkeiten, denn beide Länder haben enormes wirtschaftliches Potenzial, und die Unternehmerschaft beider Länder ist sehr aktiv.

Es geht einfach darum, unsere Geschäftsleute zusammenzubringen, wie wir es heute tun. Sie müssen über konkrete Projekte informiert werden. Das Steuersystem, Zölle, das Investitionsklima und die Gesetzgebung im Bereich des Geschäftslebens unserer beiden Länder – all dies muss den Geschäftsleuten klar sein. Was sind die Verfahren? Was sind die Gesetze? Danach können wir natürlich über große Investitionen sprechen.

Ich bin der Meinung, dass die Abhaltung eines so angesehenen Treffens von aserbaidschanischen und iranischen Geschäftsleuten, insbesondere eines Wirtschaftsforums mit Beteiligung der Präsidenten nach einer langen Pause, ein sehr wichtiger Schritt ist. Natürlich erwarten wir konkrete Ergebnisse von unseren Geschäftsleuten.

Die Regierung Aserbaidschans führt viele Infrastrukturprojekte durch. Wir laden iranische Unternehmen ein, sich an diesen Projekten zu beteiligen. Eisenbahnen, Autobahnen, Kommunikationsleitungen, Stromleitungen – all diese Projekte stehen auf unserer heutigen Agenda.

Gleichzeitig laufen umfangreiche Bauarbeiten in den von der armenischen Besatzung befreiten Gebieten. Wir bauen Dörfer und Städte fast von Grund auf neu. Während der Besatzung hat Armenien alle unsere Städte und Dörfer dem Erdboden gleichgemacht. Deshalb entstehen dort umfangreiche Beschäftigungsmöglichkeiten, und ich möchte, dass iranische Geschäftsleute, aus unserem befreundeten und brüderlichen Land, sich ebenfalls in diesem Bereich engagieren.

Unter den Themen, die wir heute besprochen haben, haben wir auch den Fragen der Elektroenergie große Aufmerksamkeit gewidmet. Dies betrifft nicht nur den Bau von Kraftwerken, sondern auch den Bau von Übertragungsleitungen. Gute Möglichkeiten eröffnen sich für Unternehmen, die in diesem Bereich Erfahrung haben. Zukünftig können wir auch Projekte zum Energieaustausch zwischen den beiden Ländern sowohl bilateral als auch multilateral – gemeinsam mit Nachbarländern – in Betracht ziehen. Genauer gesagt, steht dieses Thema heute bereits auf der Tagesordnung.

Die Erzeugung von grüner Energie in Aserbaidschan hat bereits begonnen, und sie hat eine große Zukunft. Innerhalb von fünf Jahren werden wir unser Potenzial im Bereich Solar-, Wind- und Wasserkraft von 6.500 Megawatt erschließen, und der Großteil dieser Energie wird für den Export bestimmt sein. Natürlich müssen jetzt schon Vorbereitungen in dieser Richtung getroffen werden.

Gleichzeitig erregt das Araz-Korridor-Projekt großes Interesse. In unserer Region und weltweit gibt es verschiedene Vermutungen und Gerüchte über dieses Projekt. Tatsächlich gibt es dafür keinen Grund. Denn es handelt sich einfach um ein neues Transport- und Verbindungsprojekt. Es verbindet den Hauptteil Aserbaidschans mit der Autonomen Republik Nachitschewan über den Iran.

Gleichzeitig werden dadurch große Transitmöglichkeiten geschaffen. Dies ist nicht nur ein Projekt für unsere Region. Wir glauben, dass dies eine Erweiterung des Transportkorridors von Asien nach Europa sein sollte. Ein neuer Transport- und Verbindungskorridor, der einerseits bis zum Mittelmeer und andererseits bis zum Persischen Golf reicht, wird entstehen, und viele Länder werden davon profitieren.

Natürlich liegt die Hauptverantwortung für die Umsetzung dieses Projekts bei unseren beiden Ländern. Die von Aserbaidschan in dieser Richtung durchgeführten Arbeiten sind fast abgeschlossen. Der Bau einer Brücke über den Fluss Araz auf der aserbaidschanischen Seite ist fast fertiggestellt, einschließlich der Errichtung eines Grenzübergangs.

Wenn alles planmäßig verläuft, könnte die Straßenbrücke bis Ende dieses Jahres in Betrieb genommen werden. Was die Eisenbahnbrücke betrifft, so steht auch dieses Thema auf der Tagesordnung. Wir können bereits im nächsten Jahr unsere Eisenbahnlinie in Richtung Zangilan-Aghband bis an die iranische Grenze bringen. Und natürlich, wenn auch der Bau einer Eisenbahnlinie auf iranischem Gebiet vorgesehen ist, dann wird auch dies ein internationaler Transportkorridor sein.

Es eröffnen sich also sehr breite Perspektiven, und es gibt grundlegende Faktoren für die Umsetzung all dessen: Erstens die Freundschaft zwischen Aserbaidschan und dem Iran; zweitens der gegenseitige politische Wille; und drittens die Tatsache, dass diese Projekte vielen Ländern dienen und gegenseitigen Nutzen bringen. Dies ist eines der wichtigsten Themen.

Natürlich stand die Entwicklung von kleinen und mittleren Unternehmen bei uns immer im Vordergrund, und ich bin der Meinung, dass die Geschäftskreise, die aserbaidschanischen und iranischen Geschäftsleute, diese Botschaften der politischen Führung richtig verstehen und sich daran orientieren werden, um durch konkrete Schritte unsere Handels- und Wirtschaftsbeziehungen weiter zu stärken.

Ich hoffe sehr, dass beim nächsten Treffen dieser Saal vollständig gefüllt sein wird.

Nochmals herzlich willkommen, geschätzter Herr Präsident und mein lieber Bruder.

Ich heiße auch unsere geschätzten iranischen Freunde herzlich willkommen.

Vielen Dank.

X X X

Dann hielt der Präsident des Iran eine Rede.

Rede von Präsident Masoud Pezeshkian

Ich möchte erneut meine Dankbarkeit gegenüber dem geschätzten Präsidenten der Republik Aserbaidschan, meinem lieben Bruder Herrn Ilham Aliyev, für die uns entgegengebrachte Gastfreundschaft, den herzlichen Empfang und die ermutigenden Worte über die konstruktive Fortsetzung unserer gegenseitigen Beziehungen ausdrücken. Wir stehen Ihnen zur Verfügung und glauben daran, dass unsere Beziehungen so sind, wie sie immer waren – wir waren ohnehin stets miteinander verbunden. Die Grenze zwischen uns ist wie die Grenze zwischen Nachbarn und Familien: Jeder hat auf seiner Seite eine Mauer und eine Tür, aber sie sind immer zusammen, sehen sich und pflegen ihre Beziehungen. Wir müssen einander helfen, unsere Errungenschaften, Produktionen, Wissenschaft und Kultur miteinander teilen, damit das aserbaidschanische und das iranische Volk davon profitieren, und ein Umfeld schaffen, in dem beide Seiten gewinnen.

Wie mein lieber Bruder betont hat, können Aserbaidschan und der Iran als Länder an der Kreuzung wichtiger Verkehrswege zentrale Transportkorridore und -routen – die Nord-Süd- und Ost-West-Verbindungen zwischen uns und Russland – umsetzen. Dies schafft die notwendigen Voraussetzungen für die Entwicklung von Handel, Wissenschaft, Erfahrung und Technologie.

In meinen Gesprächen mit den Führern vieler Nachbarländer habe ich diese Idee immer zur Sprache gebracht. Schon während meiner Studentenzeit war das mein Traum: Warum reisen wir nicht gemeinsam per Zug von Pakistan über den Iran, Aserbaidschan, die Türkei, den Irak bis nach Saudi-Arabien? Was hindert uns daran, diese Beziehungen auf komfortable Weise zu gestalten?

Die muslimischen Länder mit ähnlicher Kultur und Zivilisation, mit jahrtausendealten Beziehungen – warum schaffen wir nicht ein günstiges Umfeld für solche Verbindungen? Der erste Schritt dazu beginnt mit Handel, Kultur und Wissenschaft. Unsere Universitäten können Kontakte knüpfen und Erfahrungen in den Bereichen Wissenschaft, Technologie und Kultur austauschen. Unsere Geschäftsleute und Industriellen können ihre Erfahrungen ebenfalls teilen – für das Wohl unserer Region und unserer Völker.

Der Markt unserer Region kann nicht nur unsere eigenen Bedürfnisse, sondern auch die der ganzen Welt decken. Dieser Markt ist für den Iran, Aserbaidschan, Pakistan, Afghanistan – wir können ihn selbst aufbauen, es liegt an unserem Willen. Unsere Geschäftsleute, unsere Händler, die geschätzten Unternehmer Aserbaidschans, sollten zusammenarbeiten und gemeinsam investieren. Wir können gemeinsam Wege eröffnen, Technologien austauschen, Erfahrungen und Wissen teilen.

Wir können für uns, unsere Region und unsere Gesellschaften eine Zukunft mit Wohlstand, Frieden, Stabilität, Entwicklung und Freiheit aufbauen. Wir können die Sicherheit unserer Region selbst gewährleisten. Wir brauchen niemanden von außen, der das für uns tut. Unsere Vorfahren haben Probleme und Meinungsverschiedenheiten untereinander selbst gelöst. Ich glaube nicht daran, dass es auf hoher Ebene Konflikte geben sollte; manche Differenzen entstehen unten, oft durch äußere Einflüsse.

Es gibt Kräfte, die gesunde Beziehungen zwischen Ländern mit gleicher Kultur und Geschichte stören wollen. Das dürfen wir nicht zulassen. Weder im Iran noch hier, vielleicht auch nicht im Irak oder Afghanistan. Wichtig ist: Wenn Handel und Investitionen Hand in Hand gehen, wenn wir in Bildung, Industrie, Wissenschaft und Kultur aufrichtig und tief verbunden sind, wenn unsere Sportler und Künstler gute Beziehungen pflegen, dann schaffen wir eine Region des Friedens und der Sicherheit.

Ich bin hier bei meinem lieben Bruder, dem geschätzten Herrn Präsidenten Ilham Aliyev. Von den ersten Stunden an haben wir unsere Aufrichtigkeit und Loyalität zueinander bekundet. Wir sind bereit, in allen Bereichen zusammenzuarbeiten. Unsere geographische Lage erlaubt es, Verbindungen zwischen Ost und West, zwischen Nord und Süd zu schaffen. Dafür braucht es Straßen, Eisenbahnen, Häfen, Handelsbeziehungen sowie offene Grenzen. Auch Kommunikation und Softwaresysteme müssen geregelt werden. Wir können dies gemeinsam planen und vertrauensvoll voranschreiten.

Wir müssen die territoriale Integrität, Politik und Sicherheit des jeweils anderen unbedingt respektieren. Wir dürfen keine Absichten hegen, uns in innere Angelegenheiten einzumischen. Das ist ein Prinzip, an das wir glauben. In den Gesprächen mit meinem Bruder habe ich eine tiefe Vertrautheit gespürt. Diese Vertrautheit entsteht nicht, wenn ich nach Europa oder Afrika gehe, aber hier in Aserbaidschan ist alles vertraut: Kultur, Sprache, Menschen, sogar das Essen – alles fühlt sich an wie das Eigene.

Diese Vertrautheit sollte sich auch in Gesetzen, Regeln und Beziehungen widerspiegeln. Wir sind bereit und entschlossen, dies Wirklichkeit werden zu lassen.

Bevor ich heute Morgen hierher kam, habe ich den Obersten Führer getroffen. Er ließ seine Grüße übermitteln und betonte, dass wir unsere Beziehungen zu unseren Brüdern und Schwestern hier aufrichtiger und tiefer gestalten sollen. Dies ist seine Überzeugung und sein Rat an mich.

Unser Ziel ist, uns miteinander zu verbinden. Ich glaube fest daran, dass wir unsere Probleme selbst lösen können, wenn wir zusammenhalten. Wir können in allen Bereichen so erfolgreich sein, dass es selbst die Großmächte überraschen wird. Es reicht, wenn wir einander vertrauen, Wissen und Erfahrungen teilen und unsere Gesellschaften zu Entwicklung, Wohlstand und Einheit führen.

Ich bin überzeugt: Wenn unsere Produzenten und Investoren sich zusammentun, investieren und eine einheitliche Vision entwickeln, werden wir keine äußeren Kräfte in unserer Region brauchen. Wo Handel und Wirtschaft florieren, werden keine Waffen und keine Armeen gebraucht. Handel bedeutet Sicherheit, Frieden und Brüderlichkeit. Das können wir erreichen, wenn wir die Gesetze respektieren, einander achten und die Grenzen und Eigenheiten des jeweils anderen anerkennen.

Ich danke meinem lieben Bruder, dem geschätzten Herrn Präsidenten Ilham Aliyev, für große Gastfreundschaft, die uns und unserer Delegation aus dem Iran gewährt wurde. Es ist wirklich Anlass zu großer Dankbarkeit.

Ich hoffe sehr, dass dies der Anfang eines weiteren Erfolges sein wird.

Ich möchte meine Rede mit zwei Versen von Schahriyar abschließen:

Wenn ich mit diesem flatternden Wind fliegen könnte,

würde ich mich vereinen mit dem Strom, der vom Berge herabfließt.

Ich würde klagen um das ferne Land,

um zu sehen, wer die Trennung herbeigeführt hat.

Wer ist in unserer Heimat dahingegangen, und wer ist geblieben?

Tief atmete ich ein, wie in den Bergen die Lüfte wehen,

und du, erhebe auch du deine Stimme zum Himmel,

lass nicht zu, dass die Eule im Käfig gefangen bleibt.

Ein Löwe brüllt hier, gefangen in seinen Ketten,

und ruft nach jenen, denen das Mitgefühl fehlt.

Danke.