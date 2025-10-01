In Baku ersten Lehrgebäude der Italien-Aserbaidschan-Universität eröffnet

Baku, 1. Oktober, AZERTAC

Am 1. Oktober hat in Baku die feierliche Eröffnung der ersten akademischen Gebäude der Italien-Aserbaidschan-Universität stattgefunden.

Der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev, First Lady Mehriban Aliyeva und der Präsident der Italienischen Republik Sergio Mattarella,der zu einem offiziellen Besuch in Aserbaidschan weilt, nahmen an der Eröffnungsfeier teil.

Nach der Besichtigung der in den akademischen Gebäuden geschaffenen Einrichtungen trafen sich der Staatspräsident, First Lady und der italienische Präsident mit den Leitern italienischer Universitäten, die Aserbaidschan besuchten, sowie mit Professoren und Studenten der Italien-Aserbaidschan-Universität.