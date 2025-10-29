In Baku findet Internationale Parlamentarierkonferenz zum 30. Jahrestag der Verfassung Aserbaidschans statt

Baku, 29. Oktober, AZERTAC

Am 29. Oktober findet in Baku die Internationale Parlamentskonferenz gewidmet dem 30. Jahrestag der Annahme der Verfassung der Republik Aserbaidschan statt.

Die Konferenz steht unter dem Motto „Die Verfassung als Grundlage für Unabhängigkeit und Souveränität der Staaten in der modernen Welt“ und bietet eine Plattform zum Austausch von Meinungen über die Rolle der Verfassungen bei der Stärkung der rechtlichen Grundlagen moderner Staaten sowie beim Schutz ihrer Souveränität und nationalen Unabhängigkeit.

An der Veranstaltung nehmen parlamentarische Delegationen aus fast 20 Ländern sowie Vertreter von fünf internationalen Organisationen teil.