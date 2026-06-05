In Baku Gedenken an Märtyrer-Journalisten Maharram Ibrahimov begangen

Baku, 5. Juni, AZERTAC

In der staatlichen Nachrichtenagentur AZERTAC ist eine Gedenkveranstaltung zum Andenken an den Märtyrer-Journalisten Maharram Ibrahimov abgehalten worden.

Zu Beginn der Veranstaltung wurde das Andenken der Gefallenen mit einer Schweigeminute geehrt. Im Anschluss wurde eine Ausstellung mit Erinnerungsstücken sowie ein ihm gewidmetes Buch vorgestellt. Zudem wurden Musikvideos und Beiträge präsentiert, die seiner Person gewidmet sind.

Der Vorsitzende des Verwaltungsrats von AZERTAC, Vugar Aliyev, würdigte Ibrahimov als engagierten und verantwortungsbewussten Journalisten, der seine beruflichen Aufgaben in besonders gefährlichen Einsatzgebieten erfüllt habe. Er erinnerte daran, dass Ibrahimov während seiner Tätigkeit aus den befreiten Gebieten über die dortige Lage berichtet habe.

Der stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrats, Daghbeyi Ismayilov, betonte die Professionalität und den Mut des Journalisten und hob hervor, dass sein Einsatz ein bleibendes Beispiel für die Medienarbeit in Krisengebieten sei.

Auch der Parlamentsabgeordnete, Rizvan Nabiyev, würdigte die Rolle von Journalistinnen und Journalisten in Konfliktregionen und betonte die Bedeutung ihres Beitrags zur Dokumentation von Ereignissen.

Der Autor des Buches, Asgar Ibrahimov, Bruder des Verstorbenen, dankte im Namen der Familie für die Ehrung und erinnerte an die berufliche Laufbahn seines Bruders.

Die Schwester des Journalisten, Sevda Asgarova, erklärte, sie sei stolz auf ihren Bruder und würdigte seine berufliche Hingabe. Sie betonte, dass Märtyrer nur dann sterben, wenn sie vergessen werden.

Maharram Ibrahimov war am 4. Juni 2021 im Rayon Kelbadschar bei einer Minenexplosion ums Leben gekommen. Dabei kamen auch der Kameramann Siraj Abischow sowie ein weiterer Mitarbeiter der lokalen Verwaltung ums Leben.