In Gabala Gipfel des OTS-Rates der Staatsoberhäupter stattgefundenPräsident Ilham Aliyev hält Rede bei der Veranstaltung AKTUALISIERT-2 VIDEO

Gabala, 7. Oktober, AZERTAC

Im aserbaidschanischen Gabala findet das 12. Gipfeltreffen des Rates der Staatsoberhäupter der Organisation der Turkstaaten (OTS) statt.

Präsident Ilham Aliyev hielt eine Rede bei der Veranstaltung, wie AZERTAC berichtete.

Eröffnungsrede von Präsident Ilham Aliyev

-Sehr geehrte Staats- und Regierungschefs,

liebe Freunde,

herzlich willkommen in Gabala, einer der ältesten Städte Aserbaidschans. Gabala war die Hauptstadt des Kaukasus-Albanien, eines Staates, der sich über ein weites geografisches Gebiet erstreckte, im 4. Jahrhundert v. Chr. gegründet wurde und bis zum 8. Jahrhundert n. Chr. existierte.

Zunächst möchte ich der Kirgisischen Republik für ihren erfolgreichen Vorsitz in der Organisation der Turkstaaten (OTS) danken.

Heute entwickelt sich die Organisation der Turkstaaten nicht nur als Kooperationsplattform, sondern auch als eines der bedeutenden geopolitischen Zentren. Es ist erfreulich zu sehen, dass das internationale Ansehen unserer Organisation wächst. Unsere gemeinsamen historischen und ethnischen Wurzeln sowie unsere gemeinsamen nationalen und spirituellen Werte vereinen uns wie eine Familie.

Unser Land hat zur Unterstützung der Arbeit der Organisation zwei Millionen US-Dollar auf das Konto des OTS-Sekretariats überwiesen.

Innere politische und wirtschaftliche Stabilität, eine bedeutende geostrategische Lage, positive Demografie und eine junge Bevölkerung, große Möglichkeiten im Transport- und Logistikbereich, natürliche Ressourcen sowie ein wachsendes Potenzial im militärischen und militärtechnischen Bereich machen den OTS zu einem wichtigen Akteur auf globaler Ebene.

Es ist erfreulich, dass neben den offiziellen Gipfeltreffen der Organisation der Turkstaaten auch inoffizielle Gipfeltreffen zur Tradition geworden sind. Das erste inoffizielle Gipfeltreffen fand letztes Jahr in Schuscha statt, und das diesjährige Treffen in Budapest ist durch wichtige Entscheidungen in Erinnerung geblieben.

Sehr geehrte Kollegen, heute sind Frieden und Sicherheit die Grundvoraussetzungen für die Entwicklung jedes Landes.

Im Gründungsdokument unserer Organisation, dem Nachitschewan-Abkommen, wurden die Wahrung des Friedens und die Sicherheit als vorrangige Ziele und Aufgaben festgelegt. Angesichts der aktuellen geopolitischen und sicherheitspolitischen Herausforderungen in der Welt ist es von großer Bedeutung, dass die türkischen Staaten als einheitliches Machtzentrum auftreten – in Übereinstimmung mit der in Schuscha verabschiedeten Erklärung von Karabach und dem heutigen Thema des Gipfels: "Regionaler Frieden und Sicherheit".

Es ist bekannt, dass Entwicklung ohne Sicherheit nicht möglich ist. In einer Zeit, in der die Normen und Prinzipien des Völkerrechts grob verletzt werden, ist die Zusammenarbeit unserer Länder im militärischen und militärtechnischen Bereich ein sehr wichtiger Faktor. In diesem Zusammenhang besteht eine tiefe Partnerschaft mit unserem Verbündeten Türkei. Allein im vergangenen Jahr haben wir gemeinsam mit der Türkei über 25 bilaterale und multinationale Militärübungen durchgeführt.

Angesichts der engen Zusammenarbeit unserer Länder in den Bereichen Verteidigung, Militär und Sicherheit schlagen wir vor, 2026 in Aserbaidschan eine gemeinsame Militärübung der Mitgliedstaaten der Organisation der Turkstaaten durchzuführen.

In der heutigen Welt ist militärische Stärke ein entscheidender Faktor für die Unabhängigkeit und territoriale Integrität eines jeden Landes.

Mit unserem historischen Sieg im 44-tägigen Vaterländischen Krieg 2020 und den entschlossenen Anti-Terror-Maßnahmen 2023 haben wir der 30-jährigen Besatzung aserbaidschanischer Gebiete ein Ende gesetzt. Damit wurde die territoriale Integrität unseres Landes und unsere Souveränität über unsere angestammten Gebiete wiederhergestellt. Dieser historische Erfolg ist nicht nur der Triumph des nationalen Willens und des entschlossenen Kampfes Aserbaidschans, sondern auch ein bedeutender Beitrag zur Wiederherstellung von Gerechtigkeit, Frieden und Stabilität in der Region.

Vor zwei Monaten wurde im Weißen Haus in Washington die Paraphierung des Friedensabkommens zwischen Aserbaidschan und Armenien vorgenommen, was den Südkaukasus in eine Friedensregion verwandeln wird. Im Rahmen des Washingtoner Gipfels wurde auch ein gemeinsamer Appell zur Auflösung der OSZE-Minsker Gruppe und der damit verbundenen Strukturen gerichtet. In Übereinstimmung mit diesem Appell hat die OSZE am 1. September eine Entscheidung getroffen, womit auch die letzten Überbleibsel des ehemaligen Konflikts beseitigt wurden.

Damit bestätigen unsere Schritte erneut die von Aserbaidschan vorangetriebene Friedensagenda.

Wir werden die armenische Besatzung niemals vergessen. Das Andenken an unsere Märtyrer werden wir stets in unseren Herzen bewahren. Ihr Blut haben wir auf dem Schlachtfeld gerächt. Wir haben den Besatzer aus unseren angestammten Gebieten vertrieben, den Sieg errungen und gleichzeitig einen gerechten Frieden erreicht.

Liebe Freunde, Verkehrs- und Kommunikationsverbindungen haben im Rahmen der Organisation der Turkstaaten strategische Bedeutung. Die Maßnahmen zur Nutzung des Potenzials der türkischen Welt in den Bereichen Verkehr, Kommunikation, Transit und anderen Bereichen haben zur Umsetzung global bedeutender Projekte geführt.

Aserbaidschan nimmt aktiv an den Ost-West- und Nord-Süd-Verkehrskorridoren teil. Unser Land spielt eine Brückenrolle zwischen der Türkei und Zentralasien in geografischer, wirtschaftlicher, verkehrstechnischer und anderer Hinsicht.

Seit 2022 ist der Güterverkehr über den Mittleren Korridor um etwa 90 % gestiegen. Die Transitzeiten entlang des Korridors haben sich erheblich verkürzt. Mit der größten Handelsflotte am Kaspischen Meer, dem Internationalen Handelshafen von Alat, der in naher Zukunft eine Kapazität von 25 Millionen Tonnen jährlich erreichen wird, der Bahnlinie Baku–Tiflis–Kars, 9 internationalen Flughäfen, der größten Frachtfluggesellschaft der Region und anderen Faktoren hat sich Aserbaidschan zu einem internationalen Verkehrszentrum entwickelt.

In diesem Zusammenhang ist die Öffnung des Sangesur-Korridors eine der wichtigsten Errungenschaften des Washingtoner Gipfels. Der Sangesur-Korridor wird sowohl im Rahmen des Mittleren Korridors als auch des Nord-Süd-Korridors als neue Verkehrsader und zweite Route von großer Bedeutung sein.

Ein weiterer wichtiger Aspekt, der mit Frieden, regionaler Anbindung und wirtschaftlicher Entwicklung verbunden ist, ist die Energiesicherheit. Unser Land spielt eine aktive Rolle bei der globalen Gewährleistung dieser Ziele. Aserbaidschan hat sich als zuverlässiger und unersetzlicher Partner bei der Sicherstellung der Energiesicherheit vieler Länder erwiesen.

Wir spielen eine strategische Rolle bei der Anbindung der Kaspischen Region an die internationalen Märkte durch diversifizierte Öl- und Gaspipelines. Derzeit exportieren wir Erdgas in 14 Länder. Was die geografische Reichweite betrifft, steht Aserbaidschan unter den Erdgas exportierenden Ländern an erster Stelle.

Aserbaidschan investiert auch stark in erneuerbare Energiequellen wie Solar-, Wind- und Wasserkraft. Bis 2030 werden etwa 40 % unserer Energieproduktion aus erneuerbaren Quellen stammen.

Derzeit arbeiten wir am Grünen Energie-Korridor von Zentralasien über Aserbaidschan und die Türkei bis nach Europa.

Aserbaidschan hat gemeinsam mit den OTS-Mitgliedstaaten viele wichtige Investitionsprojekte umgesetzt. Bisher wurden mehr als 20 Milliarden US-Dollar in die Wirtschaft befreundeter Länder investiert. Der größte Teil davon entfällt auf Investitionen in die türkische Wirtschaft. Darüber hinaus hat Aserbaidschan gemeinsam mit Usbekistan, Kasachstan und Kirgisistan Investitionsfonds gegründet. Über diese Fonds werden zahlreiche Projekte umgesetzt.

Insgesamt dienen die ergriffenen Maßnahmen der wirtschaftlichen Integration innerhalb der türkischen Welt, der Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen unseren befreundeten und brüderlichen Ländern im Bereich Energie und Verkehr sowie der nachhaltigen Entwicklung unserer Region.

Wie bereits erwähnt, vereinen uns unsere gemeinsamen historischen und ethnischen Wurzeln sowie unsere Sprachen wie eine Familie. In diesem Zusammenhang möchte ich auf die historische Bedeutung des ersten Türkologischen Kongresses hinweisen, der 1926 in Baku stattfand.

Im Jahr 2016 haben wir auf Grundlage meines Dekrets den 90. Jahrestag dieses Kongresses in Aserbaidschan gefeiert.

In diesem Zusammenhang schlage ich vor, im nächsten Jahr den 100. Jahrestag des ersten Türkologischen Kongresses im Rahmen der Organisation der Turkstaaten feierlich zu begehen.

Ich bin überzeugt, dass unser Gipfeltreffen mit den Entscheidungen, die wir heute treffen werden die Position der Organisation der Turkstaaten weiter stärken und zum Wohlstand und zur Sicherheit unserer Völker beitragen wird.

Zum Abschluss meiner Rede möchte ich den befreundeten und brüderlichen Ländern nochmals für ihre Unterstützung beim Wiederaufbau von Karabach und Ost-Sangesur danken. Die Schule namens Mirza Ulugbey und das Kurmangazy-Kinderkreativitätszentrum in Füsuli sowie die Schule namens Manas in Aghdam sind bereits in Betrieb – das sind Geschenke unserer usbekischen, kasachischen und kirgisischen Brüder. Das Geschenk unserer ungarischen Brüder ist die Schule, die in Jabrayil/Dschäbrayil gebaut wird. Das Geschenk unserer turkmenischen Brüder ist die heute zu errichtende Moschee in Füsuli. Die türkischen Firmen bauen viele Tunnel, Brücken und Straßen. Das aserbaidschanische Volk wird diese brüderliche Unterstützung niemals vergessen.

Vielen Dank!

XXX

Das Gipfeltreffen wurde mit den Reden weiterer Staats- und Regierungschefs fortgesetzt.

X X X

Zum Abschluss des Gipfels sagte Präsident Ilham Aliyev:

-Werte Kollegen,

Liebe Freunde,

Ich danke jedem Einzelnen von euch herzlich für Ihre wertvollen Beiträge zu den heutigen Diskussionen. Die geäußerten Stellungnahmen und Einschätzungen haben wichtige Richtungen für die zukünftige Arbeit der OTS aufgezeigt.

Ebenso spreche ich dem Sekretariat unserer Organisation sowie dem Ältestenrat meinen tiefen Dank für ihre engagierte Arbeit an unseren gemeinsamen Zielen aus. Ich bin überzeugt, dass dieses Gipfeltreffen die Bande der Freundschaft und Brüderlichkeit unter uns weiter stärken wird.

Vielen Dank!

X X X

Im Anschluss fand die feierliche Unterzeichnung der Erklärung des 12. Gipfeltreffens der Organisation der OTS statt.

X X X

Später wandte sich Präsident Ilham Aliyev erneut an die Teilnehmer:

– Liebe Freunde,

Mein lieber Bruder Gurbanguly Berdimuhamedow, Vorsitzender des des Volksrates (Halk Maslahaty) von Turkmenistan, hatte während seines Besuchs in Karabach im Juli den Vorschlag gemacht, eine Moschee in Füsuli zu errichten. Wir danken dem brüderlichen Turkmenistan für dieses Geschenk.

Im Rahmen dieses Gipfels planen wir die Grundsteinlegung für diese Moschee.

Ich lade nun die Staats- und Regierungschefs aller unserer Bruderländer zur Grundsteinlegungszeremonie ein.

X X X

Anschließend fand die Grundsteinlegungszeremonie der Moschee statt.