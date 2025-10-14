Internationale Konferenz zum Thema „Beziehungen zwischen der Justiz und beiden anderen Staatsgewalten“ in Baku eröffnet

Baku, 14. Oktober, AZERTAC

Im Rahmen der 67. Jahrestagung der Internationalen Richtervereinigung (IAJ) hat im Baku Kongresszentrum eine internationale Konferenz zum Thema „Beziehungen zwischen der Justiz und beiden anderen Staatsgewalten“ anlässlich des „Jahres der Verfassung und Souveränität“ begonnen.

An der Veranstaltung nehmen 300 Vertreter aus 71 Ländern– darunter Richter, Juristen, Regierungsvertreter, Repräsentanten internationaler Organisationen sowie renommierte Rechtsexperten teil.