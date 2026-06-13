Internationaler Tag der Aufklärung über Albinismus am 13. Juni

Baku, 13. Juni, AZERTAC

Am 13. Juni 2026 wird weltweit der Internationale Tag der Aufklärung über Albinismus begangen. Dieser Tag wurde von den Vereinten Nationen (UN) ausgerufen, um unter anderem Angriffe auf Menschen mit Albinismus zu verhindern. Der Tag dient vor allem der Aufklärung über die Störungen der menschlichen Pigmente, die zu einer besonders hellen Haut-, Haar- und Augenfarbe führen. Die UN rufen alle Staaten dazu auf, alle Formen von Gewalt und Diskriminierung gegenüber Menschen mit Albinismus zu beseitigen. Mit dem Internationalen Tag der Aufklärung über Albinismus soll die globale Aufmerksamkeit für die Menschenrechtssituation von Menschen mit Albinismus erhöht werden.

Die weltweite Diskriminierung und Stigmatisierung von Menschen mit Albinismus soll bekämpft werden, weshalb vor allem auch am Internationalen Tag der Aufklärung über Albinismus mit Aktionen über die Erbkrankheit aufgeklärt werden soll. Der Tag wurde im Dezember 2014 beschlossen, womit der erste Termin auf das Jahr 2015 fällt. Bei hellhäutigen Völkern ist das Risiko der Diskriminierung und Ausgrenzung sogenannter "Albinos" geringer - bei dunkelhäutigen Völkern gelten sie jedoch oft als Unglücksbringer. Mit entsprechenden Vorurteilen soll am Tag der Aufklärung über Albinismus abgeschlossen werden.