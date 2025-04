Internationaler Tag der Mädchen in IKT am 24. April

Baku, 24. April, AZERTAC

Der Internationale Mädchentag in den ICT (International Girls in ICT Day) ist ein Tag, der dazu dient, Mädchen und junge Frauen zu ermutigen, in den Bereichen Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT) zu lernen und eine Karriere zu verfolgen. Dieser Tag wurde 2010 von der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) ins Leben gerufen, um die Geschlechterkluft im Technologiebereich zu verringern und das Interesse von Mädchen an den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) zu fördern.

Ziele der Feier - Mädchen und Frauen dazu inspirieren, ICT zu studieren und eine Karriere in diesem Bereich zu verfolgen.

- Das Bewusstsein für die Bedeutung der Geschlechtergleichstellung im ICT-Sektor erhöhen.

- Auf die Möglichkeiten aufmerksam machen, die ICT für die berufliche Zukunft von Frauen bietet.

Wie der Tag gefeiert wird - - Organisation von Veranstaltungen wie Seminaren, Vorträgen und Workshops, bei denen Mädchen die Welt der Technologie kennenlernen und mehr über Karrieremöglichkeiten im ICT-Bereich erfahren können.

- Treffen mit erfolgreichen Frauen, die in der IT-Branche tätig sind, um zu inspirieren und zu motivieren.

- Präsentationen von Technologieunternehmen und Start-ups, um Mädchen und Frauen zu zeigen, wie sie ihre Fähigkeiten im ICT-Bereich einsetzen können.

Der Internationale Mädchentag in den ICT spielt eine wichtige Rolle im Kampf gegen die Geschlechterungleichheit in der Technologiebranche. Er trägt dazu bei, ein inklusiveres und vielfältigeres Umfeld im Technologiebereich zu schaffen, was wiederum zu Innovationen und einer besseren Entwicklung neuer Technologien führen kann.