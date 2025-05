Internationaler Tag der Planetarien - am 7. Mai

Baku, 7. Mai, AZERTAC

Planetarien sind seit der Antike bekannt und haben sich natürlich stark weiterentwickelt: Heute kann man auch zu Hause eine Planetariumsvorstellung genießen. Jedes Jahr feiern wir den Internationalen Tag der Planetarien, aber 2025 ist ein ganz besonderes Jahr: Es ist der 100. Jahrestag der Erfindung des ersten Projektionsplanetariums.

Internationaler Tag der Planetarien - Der Internationale Tag der Planetarien ist ein Feiertag, der jedes Jahr am 7. Mai begangen wird. Er würdigt die Bedeutung der Planetarien als Bildungsinstrument, das uns die Größe und Schönheit des Universums näher bringt. Hauptziel ist es, die Öffentlichkeit über die wichtige Rolle der Planetarien in Kultur, Wissenschaft und Bildung zu informieren und zu zeigen, dass Astronomie unterhaltsam und spannend ist. Ein weiteres wichtiges Ziel des Werbetages der Planetarien ist die Förderung der internationalen Zusammenarbeit zwischen Planetarien verschiedener Länder.

Der italienische Planetariumsverband organisierte 1991 als erster den Tag des Planetariums in Italien. Die International Planetarium Society (IPS) unterstützte diese Initiative. Im Jahr 1995 wurde der Tag der Planetarien zum ersten Mal weltweit durchgeführt.

Wann ist der Internationale Tag der Planetarien? - Traditionell wird der Internationale Tag der Planetarien am zweiten Sonntag im März begangen. Die International Planetarium Society hat jedoch beschlossen, diesen Tag ab 2024 auf den 7. Mai zu verlegen. Damit soll an den Beginn des regulären Betriebs des ersten Projektionsplanetariums, des Zeiss-Planetariums im Deutschen Museum in München, am 7. Mai 1925 erinnert werden. Im Jahr 2025 wird das 100-jährige Jubiläum gefeiert.

Was ist ein Planetarium? - Ein Planetarium ist ein Sternen-Theater, das gebaut wurde, um lehrreiche und unterhaltsame Vorführungen über den Nachthimmel im Besonderen und die Astronomie im Allgemeinen zu zeigen. In Planetarien werden in der Regel Szenen von Himmelsobjekten auf eine große kuppelförmige Leinwand projiziert. Diese Vorführungen werden in der Regel von Vorträgen oder Musik begleitet.

Der Begriff „Planetarium“ kann auch für andere Geräte verwendet werden, die das Sonnensystem oder das Universum veranschaulichen, z. B. ein Sonnensystemmodell oder eine Computersimulation.