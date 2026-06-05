Baku, 5. Juni, AZERTAC

Nur gemeinsam können wir den Klimawandel bekämpfen. Dafür braucht es aber den Einsatz aller Länder und ein Grundbekenntnis zum Umweltschutz. Aus diesem Grund wird jedes Jahr am 5. Juni der Weltumwelttag ausgerufen. Sinn und Zweck: Die Förderung des Umweltbewusstseins und die Mobilisierung für den Umweltschutz. Seit seiner Einführung 1973 durch das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP), bringt er jährlich Millionen von Menschen aus über 150 Ländern zusammen, um sich für die Rettung unseres Planeten einzusetzen.

Wie alles Begann: Die Geschichte - Der Weltumwelttag entstand im Rahmen der Einführung des United Nations Environment Programme (UNEP) im Rahmen der Konferenz der Vereinten Nationen 1972 in Stockholm. Seitdem richtet jedes Jahr ein anderes Gastgeberland den Weltumwelttag aus. Jeweils mit einem spezifischen Thema, das aktuelle Umweltprobleme beleuchtet. In den vergangenen Jahren standen etwa die Wiederherstellung von Ökosystemen und die Bedeutung der Biodiversität im Fokus. 2023 widmete man sich in Côte d’Ivoire dem Thema “Lösungen für Plastikverschmutzung” und betonte die Notwendigkeit eines ganzheitlichen Ansatzes zur Bekämpfung der Plastikmüllkrise.

Umweltschutz: Wie Gesetze Umwelt und Natur schützen - Umweltschutz umfasst alle Maßnahmen, die Natur, Klima und Lebensgrundlagen schützen sollen. Der Staat regelt den Umgang mit der Umwelt durch Gesetze und Vorschriften – etwa beim Schutz von Luft, Wasser, Böden, Pflanzen und Tieren oder durch Naturschutzgebiete und Abfallwirtschaft. So werden sauberes Trinkwasser, weniger Lärm und nachhaltiges Handeln gefördert.

Gleichzeitig steht die Umwelt heute vor großen Herausforderungen: Klimawandel, Artensterben und Plastikmüll gefährden natürliche Lebensräume weltweit. Deshalb entwickeln Wissenschaft und Forschung neue Lösungen in den Bereichen ökologische Technik und erneuerbare Energien. Auch viele Organisationen und Vereine engagieren sich regional und international für mehr Umwelt- und Klimaschutz.

Umweltschutz im Grundgesetz -Umweltschutz ist in Deutschland im Grundgesetz verankert. Damit verpflichtet sich der Staat, die natürlichen Lebensgrundlagen und Tiere zu schützen – auch für zukünftige Generationen. Bis Umweltschutz in die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland aufgenommen wurde, dautere es jedoch ganze 45 Jahre. Das Grundgesetz wurde 1949 beschlossen, „der Schutz der natürlichen Lebensgrundlage“ wurde erst 1994 im Artikel 20a festgehalten. 2008 wurde dem Artikel Tierschutz als weiteres Staatsziel hinzugefügt.

Was bedeutet es, dass Umwelt- und Tierschutz im Grundgesetz stehen? Staatsziele sind Verfassungsnormen mit rechtlich bindender Wirkung. Sie stellen Richtlinien und Direktiven des staatlichen Handelns dar. Allerdings begründen sie kein subjektives Recht, weshalb Staatsziele nicht einklagbar sind, anders als beispielsweise Grundrechte.Der Artikel 20a reicht also allein nicht aus, um jemanden zu verklagen, was Umweltschutzorganisationen häufig kritisieren.

Seit 1949 nahm der Bundestag neben dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und dem Tierschutz noch drei weitere Staatsziele ins Grundgesetz auf: das „gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht“, die „Verwirklichung eines geeinten Europas“ und die „tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung“.

Umweltschutz auf Landesebene - Ein Jahr nach der Grundgesetzänderung wurde 1995 Umweltschutz auch in Baden-Württemberg in die Verfassung aufgenommen.