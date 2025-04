Internationaler Welttag der Kosmonauten und der bemannten Raumfahrt am 12. April

Baku, 12. April, AZERTAC

Der internationale Welttag der Kosmonauten und der bemannten Raumfahrt (engl. International Day of Human Space Flight) wird bereits seit dem Jahre 2011 als offizieller Gedenktag jährlich am 12. April eines jeden Jahres begangen.

Der 12. April des Jahres 1961 zählt als das historische Datum für die Geschichte und den Pioniergeist der Raumfahrt. Die neue Ära der bemannten Weltraumflüge begann. Mit ihrem ersten bemannten Weltraumflug setzte die Großmacht der damaligen Sowjetunion einen maßgeblichen Meilenstein für die Zukunft der gesamten Raumfahrt.

Am 12. April 1961 war der russische Raumfahrer Yuri Gagarin der erste Mensch im Weltall, als er in der Wostok 1 in einem 108-minütigen Flug die Erde einmal umkreiste. Aber auch des US-Columbia-Erstfluges (erster Space Shuttle Start) 1981 fand am 12. April statt — genau 20 Jahre nach Wostock 1.

Gründe für den Welttag bemannter Raumflug: Zur Anerkennung der Bedeutung des ersten menschlichen Besuchers im Weltall hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen den 12. April zum Internationalen Tag des bemannten Raumfluges erklärt, der inzwischen oft als Yuris Night gefeiert wird.

Initiiert durch die Generalversammlung der UN wurde der 12. April als jährlicher Gedenktag zum Internationalen Tag der bemannten Raumfahrt erklärt, welcher als offizieller Welttag eindrücklich an den ersten bemannten Flug ins Weltall erinnern soll.

Bereits vor mehr als einem halben Jahrhundert begab sich das sowjetische Raumschiff mit dem Namen Wostock 1 ins All. An Bord der russische Kosmonaut und Astronaut Juri Gagarin, welcher als erster Mensch eine vollständige Erdumrundung erleben sollte. Den offiziellen Startschuss erhielt die knapp 5 Tonnen schwere Raumfähre mit dem Namen Wostok 1 am 12. April des Jahres 1961 um exakt 06.07 Uhr. Gestartet im russischen Baikonur umkreiste der Kosmonaut und Astronaut Juri Gagarin an Bord des Raumschiffes die Erde in einer Höhe von rund 300 Kilometern mit einer Geschwindigkeit von etwa 29.000 km/h.

Am selben Tag nach genau 108 Minuten kehrte die Raumkapsel mit Kosmonaut erfolgreich von ihrer Mission zur Erde zurück und landete nahe der russischen Stadt Engels im Bereich Saratow im Wolga Gebiet. Weltweit werden am 12. April zahlreiche Feierlichkeiten in Gedenken an den maßgeblichen Meilenstein in der Geschichte der bemannten Raumfahrt begangen. Beispielsweise ehrt Russland den Astronaut Gagarin ebenfalls namentlich und feiert die alljährige beliebte “Yuri´s Night“.

Anlässlich des 50. Jahrestages des Jubiläums ließ der russische Präsident Dmitry Medvedev im Jahre 2011 in Moskau 50 Salutschüsse anordnen. Ebenfalls dem ersten bemannten Raumflug der Geschichte gewidmet wurde der Flug der Raumfähre Sojus TMA21, welche drei Kosmonauten zur ISS brachte.

Die UNO-Generalversammlung verabschiedete mit der Resolution A/RES/65/271 am 7. April 20111 , dass der 12. April als Internationaler Tag der bemannten Raumfahrt in den Jahreskalender der Vereinten Nationen aufgenommen wird.

Ziel des Aktionstages ist nicht nur, an diesen Meilenstein der Raumfahrtsgeschichte zu erinnern, sondern auch die dadurch einhergehenden wissenschaftlichen und technologischen Fortschritte hervorzuheben, die eine Steigerung der Lebensqualität für die Menschheit geschaffen haben.