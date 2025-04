Internationales Forum zum Thema “Auf dem zur neuen Weltordnung“ an der ADA-Universität mit Teilnahme von Präsident Ilham Aliyev AKTUALISIERT VIDEO

Baku, 10. April, AZERTAC

Ein internationales Forum zum Thema “Auf dem Weg zur neuen Weltordnung“ wurde am 9. April an der ADA-Universität mit der Teilnahme des Präsidenten der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, abgehalten.

Der Präsident von Aserbaidschan beantwortete Fragen von Teilnehmern des Forums.

Der Rektor der ADA-Universität, Hafiz Paschayev, erklärte das Forum für eröffnet und sagte:

„Herr Präsident, verehrte Teilnehmer der Konferenz,

Es ist mir eine Freude und Ehre, Sie und alle Teilnehmer an der ADA-Universität willkommen zu heißen. Wir sind sehr stolz darauf, dieses internationale politische Forum nun bereits zum siebten Mal auszurichten, und wir sind dem Präsidenten Aliyev dankbar für seine Unterstützung und Teilnahme an jeder dieser Konferenzen. In den vergangenen Jahren haben mehr als 200 Experten und Wissenschaftler aus 60 Ländern an unseren Diskussionen in Baku und in vier Städten des befreiten Karabach teilgenommen und viele Artikel zu regionalen und globalen Themen veröffentlicht. In diesem Jahr bringt die internationale Konferenz der ADA-Universität eine Rekordzahl von 80 ausländischen Teilnehmern zusammen. Mehr als 50 % der Teilnehmer sind zum ersten Mal bei uns. Das Thema der Konferenz ist äußerst relevant für die aktuelle Lage der globalen Angelegenheiten. Die Welt durchläuft tektonische Veränderungen: regionale und globale Konflikte, Radikalisierung der politischen Szene, Aufstieg des Nationalismus und Angriffe auf verschiedene Kulturen, Multilateralismus, Schwächung des internationalen Rechts und die Dominanz von Macht, Gewalt und Zwang – dies sind gemeinsame Merkmale der heutigen Welt. Und wir müssen dies um Klimafragen, Migrationsprobleme, Protektionismus und Handelskriege ergänzen. Welche Zukunft erwarten wir? Wie wird die neue Weltordnung sein? Welche Rolle spielen Länder wie Aserbaidschan in diesen Entwicklungen und Trends?

Herr Präsident, nach unserem gestrigen Besuch in Karabach und Khankendi, wo wir ein beeindruckendes Maß an Rekonstruktion und Entwicklung miterleben konnten, ist es uns heute eine Ehre, Ihre Sichtweisen zu diesen globalen und regionalen Themen zu hören, als einer der erfahrensten Leader der Welt. Wir glauben, dass Ihre Interaktion mit den Teilnehmern und die anschließenden Podiumsdiskussionen dazu beitragen werden, die Vision für Frieden in dieser Region und weltweit besser zu gestalten und zu kommunizieren. Ich bin überzeugt, dass unsere Gäste Baku mit mehr Wissen und positiven Eindrücken über die rasante Transformation und Entwicklung Aserbaidschans verlassen werden. Wir danken Ihnen, Herr Präsident, nochmals für Ihre Zeit und freuen uns auf Ihre Anmerkungen. Bitte, Herr Präsident, das Wort ist nun Ihrerseits. “Staatschef antwortete auf Fragen der Forumsteilnehmer.

Präsident Ilham Aliyev: „Guten Morgen, meine Damen und Herren. Zunächst möchte ich Sie alle herzlich in Aserbaidschan willkommen heißen und der ADA-Universität, ihrer Leitung und ihrem Rektor, Professor Paschayev, meine Dankbarkeit für die Initiative aussprechen, diesen Prozess zu starten.

Wie bereits gesagt wurde, ist es nun das siebte Mal, dass eine große Gruppe internationaler Experten aus verschiedenen Ländern Aserbaidschan besucht, um wichtige Themen der globalen Agenda zu erörtern. Gleichzeitig helfen all diese Besuche den Menschen, Aserbaidschan besser kennenzulernen und den Puls des Landes zu spüren.

Die regelmäßigen Besuche in den befreiten Gebieten Aserbaidschans bieten internationalen Experten die Gelegenheit mehr Informationen über die Geschichte unseres Landes zu erhalten. Die Geschichte des Konflikts und natürlich die heutige Realität Aserbaidschans können nicht von unserem glorreichen Sieg im Zweiten Karabach-Krieg und auch nicht vom einzigartigen Präzedenzfall der Wiederherstellung der territorialen Integrität des Landes ohne internationale Unterstützung und mit eigenen Mitteln durch militärisch-politische Maßnahmen getrennt werden.

Wie Rektor Paschayev sagte, haben Sie gestern Khankendi besucht. Diese Stadt, die leider über viele Jahre – mehr als drei Jahrzehnten – ein Zentrum des armenischen Separatismus in Aserbaidschan war. Tatsächlich begann die von Armenien inspirierte und finanzierte separatistische Bewegung in dieser Stadt. Dies ist das historische Land Aserbaidschans. Der Name Khankendi selbst zeigt seinen aserbaidschanischen Ursprung und seine Wurzeln, was “Dorf des Khans“ bedeutet.

Nach der illegalen und völlig unbegründeten – aus politischer, historischer und kultureller Sicht – Entscheidung der sowjetischen Regierung, 1923 das Autonome Gebiet Nagorni Karabach im Karabach-Gebiet Aserbaidschans zu schaffen, wurde leider der Prozess in Gang gesetzt, der zum aggressiven Separatismus führte.

Die Gründung des Autonomen Gebiets Nagorni Karabach im Jahr 1923 war tatsächlich eine Zeitbombe, die explodierte, als sie von den Separatisten, ihren Unterstützern und verschiedenen Akteuren, die den Konflikt für ihre politischen Zwecke ausnutzten, gebraucht wurde.

Wir haben dem ein Ende gesetzt, vor anderthalb Jahren, mit einer militärischen Operation, die weniger als 24 Stunden dauerte und tatsächlich den letzten Punkt in unserem Kampf um Souveränität darstellte. Sie waren dort, und Sie haben gesehen, was passiert ist. Ich denke, das beste Beispiel für die heutige Realität Aserbaidschans ist der Besuch der Regionen – insbesondere der Regionen, die unter Zerstörung und armenischer Besatzung gelitten haben.

Ich werde nun wahrscheinlich meine einführenden Bemerkungen abschließen, um mehr Raum für Diskussionen zu lassen. Ich bin sicher, dass die gestrigen Diskussionen, die heutigen und die Interaktion zwischen den Experten uns allen helfen werden, gemeinsame Ansätze zu entwickeln und Meinungen über die sich schnell verändernde Welt auszutauschen, die bereits jetzt völlig anders ist als noch im letzten Jahr, als wir uns zuletzt trafen.

Vielen Dank noch einmal, dass Sie bei uns sind. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in Aserbaidschan“.

Assistent des Präsidenten Hikmat Hajiyev: „Vielen Dank, Herr Präsident. Mit Ihrer Erlaubnis möchten wir nun mit unserer Diskussionsrunde beginnen. Eine erhebliche Anzahl von Teilnehmern hat sich angemeldet, um Fragen zu stellen, und wir beginnen zunächst mit Svante Cornell aus Schweden“.

Svante Cornell: „Vielen Dank, Herr Präsident. Es ist wunderbar, Sie wiederzusehen. Ich möchte Sie fragen, da wir gesehen haben, dass Aserbaidschan in letzter Zeit stark in die zentralasiatischen und nahöstlichen Angelegenheiten involviert ist, mit umfangreichen wirtschaftlichen und politischen Beziehungen. Ich frage mich, ob Sie etwas näher darauf eingehen könnten, wie Aserbaidschan sich selbst gleichzeitig als Teil Europas, Zentralasiens und des Nahen Ostens sieht und welche Rolle Sie für Aserbaidschan in der Brückenbildung zwischen diesen drei Teilen der Welt sehen. Vielen Dank“.

Präsident Ilham Aliyev: „Das basiert zum Teil auf unserer Geographie, der Geschichte des aserbaidschanischen Volkes und der Art und Weise, wie sich Aserbaidschan über die Jahrhunderte entwickelt hat, indem es gleichzeitig Teil sowohl der östlichen als auch der westlichen Geographie war. Natürlich ist die Geographie ein wichtiger Faktor für jedes Land, aber sie ist nicht der einzige Faktor, der die Politik bestimmt. Wir haben unsere Politik in diesem geografischen Raum aufgebaut und sehr enge Beziehungen zu unseren Nachbarn am Kaspischen Meer und im Süden Aserbaidschans, insbesondere mit den Ländern des Nahen Ostens, etabliert. Was die langjährige Zusammenarbeit mit europäischen Ländern betrifft, so hat Aserbaidschan mit vielen von ihnen die Erklärung über strategische Partnerschaft unterzeichnet oder angenommen. Diese bereits etablierte Plattform ermöglicht es uns, eine wichtige Rolle als geografische, politische, wirtschaftliche und Transportbrücke zwischen Zentralasien und Europa zu spielen. Der Westen – insbesondere die EU, die USA und internationale Organisationen – zeigt aktuell starkes Interesse an Zentralasien. Es reicht aus, auf die Landkarte zu schauen, um zu verstehen, dass Aserbaidschan nicht ignoriert werden kann. Zwar gibt es in Europa einige, die Aserbaidschan nicht nur von diesem Prozess trennen, sondern auch Trennlinien im Kaukasus, insbesondere im Südkaukasus, ziehen möchten. Aber diese Versuche werden definitiv nicht erfolgreich sein, denn nicht nur die Geographie, sondern auch die politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Verbindungen zwischen Aserbaidschan und den Ländern Zentralasiens schaffen tatsächlich diese sehr einzigartige Partnerschaftsatmosphäre. Geografisch gesehen ist Aserbaidschan ein Land im Südkaukasus, ein Kaspisches Land, aber gleichzeitig sind wir direkt neben Zentralasien – nur das Kaspische Meer trennt uns. Aus der Sicht der praktischen Zusammenarbeit, des Transports und des Mittelkorridors haben wir viel getan, um Brücken zu bauen und das Transportvolumen zu vergrößern. Denn große Investitionen in Aserbaidschans Verkehrsinfrastruktur, insbesondere in den Hafen, die Schiffswerft, die Eisenbahnanlagen und andere logistische Infrastrukturen, die wir heute geschaffen haben, sind von entscheidender Bedeutung. Und wir sehen, dass Jahr für Jahr die Zahl der Güter, die durch Aserbaidschan gehen, steigt, nicht nur aus Zentralasien, sondern auch aus China und von Europa nach China. Ich denke, das ist ein wichtiges Asset, und für jeden internationalen Akteur, der die Beziehungen zu den zentralasiatischen Ländern vertiefen möchte, ist es natürlich wieder ausreichend, sich die Karte anzusehen und die politische Interaktion zwischen den Leadern Aserbaidschans und den zentralasiatischen Ländern zu betrachten.

Mehr oder weniger dasselbe gilt für unsere engen Beziehungen zum Nahen Osten und zu den Ländern des Golf-Kooperationsrats. Aserbaidschan hat sehr enge Beziehungen aufgebaut, die auf gegenseitigem Respekt und gemeinsamen Interessen basieren. Wir arbeiten bereits aktiv an verschiedenen Investitionsprojekten. Dies gilt auch für die Länder Zentralasiens, mit denen wir bereits mehrere gemeinsame Investmentfonds mit einigen zentralasiatischen Ländern und einigen Ländern des Golf-Kooperationsrats gegründet haben. Diese Synergie zu schaffen, wird definitiv allen von uns zugutekommen. Vor kurzem, vor nur sechs Monaten, haben wir eine wichtige Vereinbarung zwischen Aserbaidschan, Kasachstan und Usbekistan über ein grünes Energiekabel am Grund des Kaspischen Meeres unterzeichnet. Dies wird die riesigen grünen Energiequellen Zentralasiens – von denen einige bereits verfügbar sind und einige sich in der Entwicklung befinden – zu den riesigen grünen Energiequellen Aserbaidschans hinzufügen, um die europäischen Länder in Bezug auf die Energiesicherheit zu unterstützen. Bisher war es Öl und Gas, aber es wird Strom sein, der aus grüner Energie erzeugt wird. Vor wenigen Tagen fand in Baku die turnusmäßige Sitzung des Beirats für den Südlichen Gaskorridor statt, bei der ein Schwerpunkt der Tagesordnung der grünen Energie gewidmet war. Transport, grüne Energie, Sicherheit, Stabilität und natürlich gemeinsame Bemühungen zur Stärkung der Staatlichkeit und Unabhängigkeit unserer Region sind wichtige internationale Faktoren“.

Hikmat Hajiyev: „Unsere zweite Frage kommt von Stephanie Fenkart aus Österreich“.

Stephanie Fenkart: „Vielen Dank, Herr Präsident, dass Sie uns hier empfangen. Es ist mir eine Freude. Ich bin Stephanie Fenkart aus Wien, Österreich, und arbeite für das Internationale Friedensinstitut. Ich war auch das letzte Mal hier und habe eine Frage zur Versöhnung und Mediation zwischen Armenien und Aserbaidschan gestellt. Diesmal möchte ich jedoch eine langfristige Frage stellen. Ich würde gerne wissen, ob Sie etwas mehr über Ihre langfristige Vision für die Länder des Südkaukasus erläutern könnten, angesichts des Themas, dass wir eine neue Weltordnung erleben. Vielleicht sehen Sie, dass es ein langer Prozess zwischen Armenien und Aserbaidschan ist und es Zeit brauchen wird, um zu einer Einigung zu kommen und ein Friedensabkommen zu erreichen. Aber die Hindernisse können überwunden werden. Nichtsdestotrotz denke ich, dass es auch wichtig ist, eine Idee, wie der europäische Staat, und eine Vision zu haben, wie man Kriege in der Zukunft unmöglich macht und dann irgendwann zu einer institutionellen Form, wie der Europäischen Union, kommt. Ich schlage nicht vor, diesem Weg zu folgen. Aber was wäre Ihre langfristige Vision für den Südkaukasus, von der Aserbaidschaner, Armenier und Georgier profitieren würden, wobei auch zu berücksichtigen ist, dass die Geographie, wie Sie zuvor sagten, bleibt? Vielen Dank“.

Präsident Ilham Aliyev: „Ja, ich denke, wir können sogar von mittelfristigen Zielen sprechen, die erreichbar und realisierbar sind. Leider hat die armenische Besatzung der aserbaidschanischen Gebiete die Entwicklung des Südkaukasus als relativ integrierte Region verhindert. Wir hatten alle Chancen dafür, aber Aggression, Zerstörung und das Leid des aserbaidschanischen Volkes haben das verhindert. Der Südkaukasus wurde also nicht integriert, obwohl aus wirtschaftlicher Sicht und aus der Perspektive der Transportwege und natürlich der Energiesicherheit dies durchaus möglich gewesen wäre. Wenn wir die Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Georgien betrachten, sehen wir all diese Aspekte, die ich gerade erwähnt habe – Energiesicherheit, Transport, politische Dialoge, Investitionen, wirtschaftliche Vorteile. Armenien hat sich tatsächlich selbst um diese Vorteile gebracht, und durch Besatzung und Aggression hat es sich selbst die Möglichkeit genommen, zu einem Transitland für Energiequellen und Transportwege Aserbaidschans zu werden. Alle Transitgüter – sei es Öl, Gas oder Fracht – aus Aserbaidschan gehen durch Georgien. Armenien hätte Teil dieses Prozesses sein können. Es ist ihr Fehler, dass sie die zukünftige Entwicklung falsch eingeschätzt und ihre wirtschaftliche Zukunft sowie ihre wahre Unabhängigkeit für den Traum von einem “Großarmenien“ geopfert haben. Wenn ein Abkommen zwischen Aserbaidschan und Armenien unterzeichnet wird, dann wird es natürlich keine Hindernisse mehr für die Aufnahme der Zusammenarbeit geben. Ich glaube, wir sollten keine Zeit verlieren, denn, noch einmal, was das Friedensabkommen betrifft, liegt der Ball im Armeniens Feld. Ich habe bereits mehrfach öffentlich gemacht, was wir von Armenien in Bezug auf unsere territoriale Integrität und ihre Verfassung erwarten. Also ist es bekannt, dass, sobald dies erledigt ist und das Friedensabkommen unterzeichnet wird, es keine Hindernisse mehr für den Südkaukasus gibt, um zu versuchen, eine integrierte Region zu werden. Ich denke, es könnte eine Win-Win-Situation für die drei Länder des Südkaukasus sein. Und realistisch betrachtet können wir uns natürlich nicht vorstellen, dass wir sofort Freunde mit Armenien werden. Das ist nicht realistisch, und selbst die Diskussion über irgendeine Form der wirtschaftlichen Integration ist verfrüht. Aber wir sind bereit, kleine Schritte in Richtung Vertrauensbildung zu unternehmen. Und es gab kürzlich bestimmte Initiativen, die von unseren georgischen Freunden ergriffen wurden, und wir haben positiv darauf reagiert. Also warten wir auf die Position der armenischen Seite. Wenn das passiert, können kleine Schritte beginnen – wie zum Beispiel Austauschprogramme zwischen Journalisten und Intellektuellen oder vielleicht gemeinsame Sitzungen zu grenzüberschreitenden Flüssen, was Aserbaidschan große Sorgen bereitet. Armenien verschmutzt den Fluss Araz. Auch die Problematik des Flusses Kura in Richtung Aserbaidschan muss auf angemessene Weise erörtert werden. All das kann praktische Auswirkungen haben. Und mit diesen kleinen Schritten können wir versuchen, Misstrauen abzubauen. Vertrauen aufzubauen wird Jahre dauern, aber zumindest können wir versuchen, es zu reduzieren. Wir sind bereit dafür“.

Hikmat Hajiyev: „Brenda Shaffer, USA und Israel“.

Brenda Shaffer: „Guten Morgen, Präsident Aliyev“.

Präsident Ilham Aliyev: „Guten Morgen“.

Brenda Shaffer: „Wir befinden uns im Jahr 2025, fast fünf Jahre nach dem 44-tägigen Krieg. Es ist ein besonderer Moment, um der Märtyrer zu gedenken, die ihr Leben verloren haben, insbesondere der jungen Menschen, die ihr Land verteidigt haben, und der Verwundeten, die immer noch jeden Tag Teil des Kampfes sind. Aber es ist auch eine Gelegenheit, den Oberbefehlshaber und Präsidenten zu fragen, der die Vorbereitung Aserbaidschans und seiner Armee auf diesen Krieg überwacht hat: Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie nach fünf Jahren? Man könnte sagen, dass seit dem Zweiten Weltkrieg nur wenige Kriege ein wirkliches Ende fanden. Sie schieben das Problem eher weiter, sodass ein fortwährender Konflikt entsteht. Der Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan ist der einzige, der, dank der Antiterroroperation im September 2023, ein endgültiges Ende gefunden hat. Was sind Ihre Lehren? Fünf Jahre nach dem Krieg, als Oberbefehlshaber, bei der urbanen Kriegsführung, den niedrigen Zahlen ziviler Opfer und den Schäden an ziviler Infrastruktur. Was sind die Lehren für moderne Kriege, die leider immer noch stattfinden, während wir hier sitzen?“

Präsident Ilham Aliyev: „Danke. Natürlich gibt es verschiedene Aspekte, um diese Frage zu beantworten. Zuerst die Verteidigungsfähigkeit. Seit dem Zweiten Karabach-Krieg hat Aserbaidschan seine Reformen in den Streitkräften fortgesetzt, weil immer noch Separatisten auf unserem Territorium existierten und wir für jede Art von Provokation bereit sein mussten. Es gab seit dem Krieg von 2020 bis 2023 militärische Auseinandersetzungen, als wir unsere Souveränität vollständig wiederhergestellt haben. Die Durchführung der Militäroperationen während des Zweiten Karabach-Kriegs hat eindeutig das sehr hohe Niveau der Fähigkeiten der aserbaidschanischen Streitkräfte, die Disziplin und auch den politischen Willen der aserbaidschanischen Regierung gezeigt.

Wir haben keine Rache genommen, obwohl man sich vorstellen kann, mit welchen Gefühlen wir alle die Jahre der Besatzung durchlebt haben, besonders als wir nach Karabach zurückkehrten und Barbarei und Vandalismus gesehen haben. Ich habe oft gesagt, dass wir uns auf dem Schlachtfeld rächen werden. Wir werden nichts tun, was über normales menschliches Verhalten und die Regeln des Krieges hinausgeht, denen wir verpflichtet sind. Und das war der Fall. Wir haben den Krieg im Einklang mit allen internationalen Normen und Werten aller internationalen Regeln und unserer eigenen Wertevorstellungen geführt.

Und das wurde von allen Experten, die jeden Tag des 44-tägigen Kriegs gründlich untersucht haben, gewürdigt. Nach dem Krieg konnte die Situation jedoch nicht als völlig stabil betrachtet werden. Bis September 2023 war das nicht der Fall. Wir hatten Verluste, und leider haben Armenien und die ausländischen Kräfte, die hinter ihnen standen, ihnen sehr schlechte Ratschläge gegeben. Tatsächlich hat Armenien am 10. November 2020 das Kapitulationsabkommen unterzeichnet, und wir alle wissen aus der Geschichte, was passiert, wenn ein Land kapituliert. Aber das ist nicht passiert. Armenien versuchte, sich so zu verhalten, als ob es keine 30 Jahre Besatzung gegeben hätte, kein Leid des aserbaidschanischen Volkes, keinen 44-tägigen Krieg, und sie erhielten einfach sehr schlechte Ratschläge von ihren sogenannten Freunden. Und übrigens geht dieser Prozess weiter. Obwohl wir sie vielfach gewarnt haben, dass sie nicht auf die hören sollten, die sie für ihre Freunde halten, ob alte oder neue, weil sie hier vor Ort mit uns konfrontiert werden. Wir haben genügend politischen Willen, um unsere Interessen auf internationaler Ebene zu verteidigen, und wir können keinem internationalen Druck ausgesetzt werden, der uns von unserer Politik abbringen möchte.

Militärisch betrachtet – sei es der Zweite Karabach-Krieg, die Antiterroroperation im September 2023 oder die Schritte, die wir danach unternehmen, um das Militär zu stärken – all das ist absolut nachvollziehbar, besonders wenn man bedenkt, dass Armenien militarisiert wird. Tödliche Waffen, die von neuen armenischen Freunden geliefert werden, werden tatsächlich nicht zu Frieden und Stabilität führen. Sie werden nur zu zukünftigen Spannungen führen.

Wir wissen, dass es in Armenien ziemlich starke revanchistische Gruppen gibt. Ich würde sie in zwei Kategorien unterteilen: aktive Revanchisten, die für die 30 Jahre der Besatzung verantwortlich sind, und passive Revanchisten – die heutige Regierung – die versucht, eine sogenannte konstruktive Haltung zu zeigen, aber in Wirklichkeit immer noch mit denselben Gefühlen von Rache lebt. Das ist der Grund, warum sie tödliche Waffen kaufen. Einige von ihnen bekommen diese sogar kostenlos. Das ist der Grund, warum sie neue Militäroperationen gegen Aserbaidschan planen. Und das ist der Grund, warum sie einfach nicht akzeptieren wollen, was wir als legitimen Vorschlag zur Auflösung der OSZE-Minsk-Gruppe betrachten, weil, wie wir alle wissen, die Minsk-Gruppe zur Lösung des Karabach-Konflikts gebildet wurde. Wenn die armenische Regierung es für erledigt erklärt und Karabach als Teil Aserbaidschans anerkennt, gibt es keinen Grund, warum die Minsk-Gruppe nicht formell aufgelöst werden sollte. De facto ist sie nicht funktionsfähig, aber die Weigerung, gemeinsam mit Aserbaidschan einen Antrag auf Auflösung der Minsk-Gruppe bei der OSZE zu unterzeichnen, ist ein Zeichen dafür, dass sie einfach auf den richtigen Zeitpunkt warten. Sie warten vielleicht auf Änderungen in der internationalen Lage. Sie haben sehr viel auf die Fortsetzung der Demokratischen Administration nach den Wahlen gesetzt. Der Sieg von Präsident Trump war für sie eine große Enttäuschung und Frustration. Das wissen wir alle. Aber nichtsdestotrotz ist sich die politische Führung Armeniens in der Frage Aserbaidschans einig. Es geht nur um den Wortlaut, das Verhalten und die Taktik. Wir müssen darauf militärisch und politisch vorbereitet sein. Bis ein Friedensabkommen unterzeichnet wird und Armenien alle territorialen Ansprüche gegenüber Aserbaidschan vollständig aufgibt, die immer noch in ihrer Verfassung bestehen, und aufrichtige Schritte zur Normalisierung der Beziehungen mit Aserbaidschan zeigt, wird immer die Gefahr einer neuen militärischen Auseinandersetzung bestehen. Und der letzte Punkt ist, dass fast fünf Jahre seit 2020 vergangen sind, aber wir immer noch mit völlig unbegründeten Spekulationen und Anschuldigungen konfrontiert sind, dass Aserbaidschan einen neuen Angriff auf Armenien plant. Fast fünf Jahre sind vergangen, aber diese schwarze Propaganda wird immer noch hauptsächlich von der Regierung Frankreichs und denjenigen verbreitet, die ihre Politik in der Europäischen Union verfolgen, sowie vom Außenministerium unter Blinken. Diese schwarze Propaganda geht weiter, und oft habe ich hinter verschlossenen Türen gesagt: „Schauen Sie, wenn wir den Krieg im November 2020 fortsetzen wollten, hätten wir ihn fortgesetzt. Wir haben unsere Militäroperationen an den Rändern von Khankendi gestoppt. Wir wollten den Krieg nicht fortsetzen, weil wir nicht wollten, dass Menschen sterben. Wir wollten es friedlich lösen. Wenn wir weitermachen wollten, standen wir an der Grenze zu Armenien, überall in Zangilan, in Kelbdschar, in anderen Richtungen, die armenische Armee war völlig demoralisiert.“ Es gab 12.000 Deserteure, wie die armenische Regierung selbst bestätigt hat. Niemand hätte uns daran hindern können, das zu tun, wofür wir jetzt verantwortlich gemacht werden. Wir hatten keine solchen Absichten, und wir haben sie auch jetzt nicht. Aber gleichzeitig müssen wir wachsam bleiben. Wir dürfen die 30 Jahre der Besatzung nicht vergessen. Wir dürfen die Träume von “Großarmenien“ nicht vergessen, die immer noch zirkulieren, nicht nur in der Diaspora, in Frankreich und den USA, sondern auch in der armenischen Regierung und im gesamten politischen Spektrum. Sie werden kaum einen armenischen Politiker finden, der nicht davon träumt, Karabach zurückzunehmen. Das ist die Realität. Wir kennen diese Realität aus verschiedenen Informationsquellen und müssen mit ihr leben. Das sind wahrscheinlich die Lehren, die wir aus dem Krieg und der Nachkriegszeit gezogen haben, und wie sich die Lage in der Nachkriegszeit weiter entwickeln wird, hängt hauptsächlich von Armenien ab. Wir haben das getan, was absolut legitim war. Wir haben unsere territoriale Integrität und Souveränität wiederhergestellt, den Separatismus beendet und die Kontrolle über unsere Grenzen übernommen. Und für uns ist dieses Thema abgeschlossen. Das bedeutet jedoch nicht, dass wir potenzielle Bedrohungen und Gefahren einfach ignorieren werden. Wir müssen immer bereit sein, uns zu verteidigen. Aus diesem Grund investieren wir weiterhin für den Armeeaufbau. Das liegt nicht daran, dass wir eine sogenannte Aggression planen. Es liegt daran, dass wir als Opfer von Aggression in der Lage sein wollen, uns zu verteidigen und Armenien zu bestrafen, wenn sie wieder einmal etwas tun, das uns schadet.

Hikmat Hajiyev: Daria Isachenko aus Deutschland.

Daria Isachenko: Sehr geehrter Herr Präsident, vielen Dank für diese Gelegenheit. Ich bin am Deutschen Institut für Internationale und Sicherheitspolitik tätig, und meine Frage betrifft die Türkei und Israel. Aserbaidschan hat sowohl zu der Türkei als auch zu Israel gute und enge Beziehungen. Angesichts der aktuellen Spannungen zwischen beiden Ländern, welche Auswirkungen hat dies auf Aserbaidschan? Und ist Aserbaidschan in irgendeiner Weise in Aktivitäten involviert, die darauf abzielen, die Spannungen zwischen der Türkei und Israel zu verringern? Vielen Dank.

Präsident Ilham Aliyev: Ja, Sie haben recht. Beide Länder sind enge Freunde Aserbaidschans. Mit der Türkei sind wir Verbündete. Wir haben 2021 die Schuscha-Erklärung unterzeichnet und sind formal zu Verbündeten geworden, obwohl unser Bündnis de facto schon lange vor diesem formellen Schritt bestand.

Israel ist ein befreundetes Land für Aserbaidschan, und über viele Jahre hinweg haben gegenseitige Freundschaften in schwierigen Zeiten für uns beide bestanden. Daher sind diese Spannungen zwischen den beiden Ländern natürlich sehr beunruhigend für uns und ein Grund zur Sorge. Wie allgemein bekannt ist, auch wenn wir dies nie öffentlich gemacht haben, wurde die erste erfolgreiche Versöhnung zwischen der Türkei und Israel in gewissem Maße durch Aserbaidschan ermöglicht. Denn das, was derzeit zwischen den beiden Ländern passiert, ist nicht die erste Krise. Es ist die zweite in der jüngeren Vergangenheit. Also, während der ersten Krise haben wir eine aktive Rolle gespielt, um die beiden Länder einander näherzubringen, und es war nicht nur Aserbaidschan. Ich würde sagen, dass Aserbaidschan in diesem Prozess die Nummer eins war. Wieder hinter den Kulissen. Wir haben es nie öffentlich gemacht. Wir haben nie versucht, uns dafür zu loben. Wir wollten einfach unserem Verbündeten und der brüderlichen Türkei sowie unserem Freund Israel helfen, ihre Beziehung wieder aufzubauen. Wie Sie wahrscheinlich wissen, gab es auch sichtbare Zeichen dieser Normalisierung, wie der Besuch des Präsidenten Israels, Herrn Herzog, in der Türkei und das Treffen mit Präsident Erdogan sowie das Treffen zwischen Präsident Erdogan und Premierminister Netanyahu in New York. Es war vor zwei Jahren. Jetzt stehen wir vor einem sogenannten Déjà-vu. Wir kennen das Vorgehen in dieser Angelegenheit und ich kann Ihnen versichern, dass wir keine Mühen scheuen, um hilfreich zu sein. In diesem Stadium wäre es wahrscheinlich nicht richtig, mehr darüber zu sagen, weil es sich wiederum um die Beziehung zwischen zwei Ländern handelt, und es liegt an ihnen, in welchem Maße sie entscheiden, ob sie irgendeinen Prozess zwischen uns öffentlich machen wollen, wenn überhaupt. Wiederum, in der ersten Runde der Normalisierung waren wir absolut still. Wir haben hinter den Kulissen gearbeitet. Sie können sich also vorstellen, dass wir dasselbe jetzt tun, und wir hoffen, dass der Prozess zur Normalisierung führen wird. Es ist immer schlecht, wenn Freunde schlechte Beziehungen haben. Es ist schlecht für sie, es ist schlecht für uns und schlecht für die Welt. Denn ich denke, trotz legitimen Bedenken und trotz einem relativ hohen Maß an Misstrauen kann dennoch ein gemeinsamer Nenner für eine Normalisierung und Bereiche des gegenseitigen Interesses gefunden werden. Der Prozess sollte meiner Meinung nach nicht gestoppt werden. Aserbaidschan tut alles in seiner Macht Stehende, um den Prozess zu fördern.

Hikmat Hajiyev: Ramis Yunus, USA.

Ramis Yunus: Sehr geehrter Herr Präsident, es ist mir eine große Ehre, heute hier zu sein, und ich freue mich, Sie wiederzutreffen. Vielen Dank für diese Gelegenheit und für die Einladung. Es ist bereits eine großartige Gelegenheit für mich, und es ist eine Tradition. Ich kam in meine Heimat, insbesondere in die Karabach-Region Aserbaidschans, zu sehr wichtigen internationalen Ereignissen mit Ihrer Teilnahme. Das letzte Mal war es in Schuscha, und jetzt sind wir in Khankendi, in Baku. Gleichzeitig schätze ich die Gelegenheit, Ihnen Fragen zu ernsthaften geopolitischen Fragen in der Welt und in unserer Region zu stellen. Sehr geehrter Herr Präsident, das letzte Mal vor den US-Wahlen haben Sie in Antwort auf meine vorherigen Fragen Ihre reiche Erfahrung in der Kommunikation mit sowohl Demokraten als auch Republikanern geteilt. Soweit ich mich erinnere, haben Sie gesagt, dass es immer einfacher für Sie war, mit der republikanischen Verwaltung zu arbeiten. Sehr geehrter Herr Präsident, ich habe eine Frage an Sie: Waren Ihre Erwartungen nach dem Machtwechsel im Weißen Haus gerechtfertigt, oder ist es noch zu früh, darüber zu sprechen? Und was sehen Sie als die Hauptgefahren für Aserbaidschan und unsere Region heute? Nochmals vielen Dank, sehr geehrter Herr Präsident.

Präsident Ilham Aliyev: Vielen Dank. Aus meiner persönlichen Erfahrung, die ich bereits in mehreren Gelegenheiten geteilt habe, war es natürlich viel angenehmer, mit der republikanischen Verwaltung zu arbeiten als mit der demokratischen Verwaltung. Ich begann meine Präsidentschaft im Jahr 2003 während der Amtszeit von Präsident George Bush, und die Beziehungen zwischen den beiden Ländern waren sehr gut. Wir beide haben die gegenseitige Unterstützung sehr geschätzt und die strategische Bedeutung unserer bilateralen Beziehungen öffentlich erklärt. Aserbaidschan gehörte zu den ersten Nicht-NATO-Ländern, die an den Einsätzen in Afghanistan und im Irak teilnahmen, und das geschah auf Anfrage der US-Verwaltung. Andernfalls wären wir dort nicht gewesen. Wir haben nicht nur physische Unterstützung durch eine große Zahl unserer Militärs geleistet, sondern auch eine wichtige Transportverbindung nach Afghanistan bereitgestellt, sei es auf dem Luft- oder Landweg und durch das Kaspische Meer. Das wurde von den US-Regierungen während der Amtszeit von Präsident Bush hoch eingeschätzt. Die Situation änderte sich ein wenig, aber nicht dramatisch, nachdem Präsident Bush seine Amtszeit beendet hatte. Allerdings können die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Aserbaidschan während der Amtszeit der Biden-Blinken-Administration als Krise bezeichnet werden. Und der Grund dafür waren nicht wir. Wir haben immer gute Beziehungen zu den Vereinigten Staaten, dem stärksten Land der Welt, gewünscht, sondern es war die anti-aserbaidschanische Politik des Außenministeriums unter Mr. Blinken und vieler anti-aserbaidschanischer Personen in der Administration von Präsident Biden. Ich kann verschiedene Fakten nennen, die in Aserbaidschan Frustration ausgelöst haben. Ich denke, eines reicht aus: Wie die Sanktionen gegen Aserbaidschan wieder verhängt wurden. Als Aserbaidschan von den Vereinigten Staaten gebraucht wurde, wurde der 907. Berichtigungsantrag des Freedom Support Act (Gesetz zur Unterstützung der Freiheit) aufgehoben, und jeder Präsident der Vereinigten Staaten erließ jedes Jahr eine Ausnahmeregelung. Aber sobald die Biden-Blinken-Verwaltung aus Afghanistan geflüchtet ist – und wir alle haben gesehen, wie sie das getan haben – haben sie diese Änderung gegen uns wieder verhängt. So undankbar zu sein, ist sehr schädlich für die Administration selbst, denn wer wird ihnen nach so etwas noch vertrauen? Unser Vertrauen in das Biden-Blinken-Team war nahezu null. Unsere Beziehungen befanden sich in einer tiefen Krise.

Die Vereinigten Staaten unter dem Biden-Blinken-Team haben einseitig Partei für Armenien ergriffen. Das war zum ersten Mal offiziell, seitdem der armenisch-aserbaidschanische Konflikt begonnen hat. Ja, wir alle wussten, welche Art von Unterstützung Armenien in allen demokratischen Regierungen hatte, aber trotzdem haben die USA nie in der Geschichte des amerikanischen Mediationsprozesses einseitig Partei für Armenien ergriffen. Es reicht aus, sich an das Treffen am 5. April des letzten Jahres zu erinnern, ein sehr seltsames Treffen in Brüssel mit der Teilnahme von Herrn Blinken, Frau Ursula von der Leyen, Herrn Borrell und Herrn Paschinjan – ein beispielloses Treffen, das dieses Team von amerikanischen und europäischen Politikern nie mit irgendeinem Land der Welt, nicht nur im postsowjetischen Raum, geführt hatte. Wir hatten ausreichend glaubwürdige Informationen, dass ein Teil des vereinbarten Protokolls der militärischen Aufrüstung gewidmet war. Wir haben dieses Thema im Voraus angesprochen, um es zu verhindern. Obwohl es später aus dem Dokument entfernt wurde, existierte es tatsächlich, und Armenien erhielt daraufhin die erste Tranche der Europäischen Friedensfazilität, um Waffen zu erwerben. Ein weiterer wichtiger Meilenstein in der Verschlechterung der US-Aserbaidschan-Beziehungen unter Herrn Blinken war die Erklärung zur strategischen Partnerschaft, die fünf Tage vor dem Amtsantritt von Präsident Trump unterzeichnet wurde. Am 14. Januar dieses Jahres in Washington unterzeichneten Außenminister Blinken und der armenische Außenminister die Erklärung zur strategischen Partnerschaft in Eile, wie Diebe. Wissen Sie, in nur fünf Tagen kam das neue Team. Präsident Trump wird die Politik bestimmen.

Was ist der Grund dafür? Das war ein weiterer anti-aserbaidschanischer Schritt von Herrn Blinken. Es tut mir sehr leid, weil ich ihm zu Beginn unserer Kommunikation viel vertraut habe, aber leider lag ich falsch. Die Versuche, Trennlinien im Kaukasus zu ziehen, Aserbaidschan zu isolieren, uns zu diskriminieren und Gerüchte über Aserbaidschan zu verbreiten. Sobald das Biden-Blinken-Team das Amt verließ, hörten all diese Andeutungen gegen Aserbaidschan sofort auf. Ihre Medien, die sehr aggressiv gegen uns waren – diejenigen, die Präsident Trump als "Fake News" bezeichnet, wie die Washington Post, die New York Times, Politico usw. – hörten sofort auf, alle hässlichen Artikel über Aserbaidschan zu veröffentlichen. Wir wussten, dass die Quelle dieser Artikel das Außenministerium war. Das gleiche galt für die USAID. Übrigens untersucht unser Generalstaatsanwalt die illegalen Aktivitäten von USAID. Ich wurde bereits über die vorläufige Untersuchung informiert, und sie zeigt den Umfang der anti-aserbaidschanischen Aktivitäten und Versuche, unsere Regierung zu untergraben, klare Versuche, in unsere inneren Angelegenheiten einzugreifen. Sobald das Portfolio fertig ist, werden wir es der Regierung von Präsident Trump vorlegen, damit sie ernsthafte Maßnahmen gegen diese korrupte USAID und ihre korrupten Leiter ergreifen kann. Das ist eine Geschichte, und nun, ich kann vielleicht mehrere Stunden über diese Geschichte sprechen, aber das Wichtigste ist jetzt, ja, haben wir bereits das bekommen, was wir erwartet haben? Ich würde sagen, ja, weil erstens der anti-aserbaidschanische Trend in der US-Politik gestoppt wurde, und das ist bereits eine positive Seite. Zweitens gab es bereits hochrangige Kontakte zwischen Mitgliedern der Trump-Administration und dem aserbaidschanischen Team auf verschiedenen Ebenen, mit einer sehr produktiven und gegenseitig akzeptablen Agenda. Und drittens, wenn man die Agenda der Trump-Administration berücksichtigt, können wir voraussehen, dass dieser Zeitraum in unseren Beziehungen eine sehr gute Gelegenheit sein wird, unsere Partnerschaft zu stärken, und wir haben auch Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit der Trump-Administration während seiner ersten Amtszeit, die ebenfalls sehr positiv war. Wir hatten keine Krise in unseren Beziehungen. Ja, unsere Beziehungen waren nicht so aktiv, wie wir es uns gewünscht hätten, aber das war die erste Amtszeit. Jetzt, wenn Präsident Trump und sein Team die Heuchelei der Europäischen Union gegen ihn gesehen haben, wie die europäischen Leader hinter der Verschwörung gegen ihn standen und Frau Harris unterstützten, hat er es am eigenen Leib erfahren. Seine zweite Amtszeit wird definitiv, das ist meine Einschätzung, viel aktiver und stärker auf die nationalen Interessen der Amerikaner konzentriert sein als die erste. Im nationalen Interesse der Vereinigten Staaten kann ich mit voller Überzeugung sagen, dass enge Beziehungen zu Aserbaidschan sehr wichtig für diese Region sind. Aserbaidschan ist ein führendes Land im Südkaukasus. Als Teil des Globalen Südens, mit einer starken Position in der Bewegung der Blockfreien Staaten – wo wir erfolgreich vier Jahre lang den Vorsitz geführt haben – und mit unseren engen Beziehungen zur Region Zentralasien, wie wir bereits besprochen haben, sowie unseren Fähigkeiten, wirtschaftlichen Potenzialen, Energie-Ressourcen und einer Armee, die ihre Stärke auf dem Schlachtfeld gezeigt hat, nicht auf Paraden, sowie unseren politischen Verbindungen, kann Aserbaidschan ein sehr wichtiger Partner für die Vereinigten Staaten sein. Wir wollen, dass das passiert. Wir sehen, dass es passiert, gleichzeitig verstehen wir, dass Präsident Trump und sein Team jetzt mit viel dringlicheren und wichtigeren globalen Themen beschäftigt sind. Wir warten auf den Zeitpunkt, an dem wir in eine sehr enge, vorhersehbare, langfristige strategische Beziehung mit der neuen Verwaltung eintreten oder vielleicht wieder eintreten werden.

Hikmat Hajiyev: Thembisa Fakude, Südafrika.

Thembisa Fakude: Vielen Dank. Guten Morgen, Herr Präsident, vielen Dank, dass Sie uns empfangen haben. Dies ist mein zweiter Besuch in Aserbaidschan. Das letzte Mal haben wir Sie in Schuscha beim Globalen Mediengipfel getroffen. Nochmals vielen Dank für die Einladung. Aserbaidschan ist, zumindest aus unserer Sicht in Afrika, sehr präsent in der geopolitischen Landschaft und in seiner Beteiligung an der Führung der Bewegung der Blockfreien Staaten. Sie sind auch in diesem Jahr in Ihrer Rolle als Vorsitzender der COP29 aktiv, und wir beobachten das alles mit großem Interesse. Aber besonders wichtig ist, dass Aserbaidschan auch in soziale und Bildungsprojekte in Afrika investiert, und viele Afrikaner sind natürlich sehr dankbar dafür. Immer mehr Studenten aus Afrika studieren in Aserbaidschan, und Sie tragen auch zur Ausbildung und Professionalisierung öffentlicher Dienste bei. Das wird sehr geschätzt. Aber die Afrikaner beobachten auch das wachsende Engagement Aserbaidschans, insbesondere im südlichen Afrika, meiner Heimatregion. Nun ist meine Frage, und die Antwort, die ich mit nach Hause nehmen muss: Haben Sie Pläne, Ihr soziales, studentisches- und akademisches Engagement, insbesondere im südlichen Afrika, auszubauen? Falls ja, was sind diese Pläne? Vielen Dank.

Präsident Ilham Aliyev: Vielen Dank. Zunächst möchte ich sagen, dass Südafrika eines der wenigen Länder auf dem afrikanischen Kontinent ist, in dem wir bereits seit vielen Jahren eine Botschaft haben. Wir haben nicht viele Botschaften in Afrika, aber die Zahl wächst. Ich denke, Südafrika war eines der ersten Länder. Das zeigt unser großes Interesse, mit Ihrem Land auf verschiedenen Ebenen zusammenzuarbeiten. Ja, wir haben immer sehr unterstützend zu unseren Freunden in Afrika gestanden. Als sie während der COVID-Zeit unsere Unterstützung benötigten, haben wir mehr als 80 Ländern finanzielle und humanitäre Hilfe geleistet, und die Mehrheit dieser Länder waren afrikanische Staaten. Durch verschiedene Mittel unterstützen wir Bildungs- und Gesundheitsprogramme. Wir bieten Stipendien für Studierende aus Afrika an. Wir tun dies durch unsere Staatsfonds, NGOs, die Aserbaidschanische Internationale Entwicklungsagentur, die internationale Hilfe bereitstellt und Teil unseres Außenministeriums ist. All dies geschieht, und ja, wir möchten eine aktivere Interaktion sehen. Ich denke, die diesjährigen Besuche afrikanischer Führer in Aserbaidschan zeigen dieses große gegenseitige Interesse.

Bezüglich der Bewegung der Blockfreien Staaten haben wir den Mitgliedsstaaten vier Jahre lang sehr geholfen. Wir haben ein gutes Erbe in der Bewegung der Blockfreien Staaten hinterlassen. Zu einem bestimmten Zeitpunkt begann diese Bewegung, sich ein wenig zu verschlechtern, aber wir brachten eine neue Dynamik hinein. Wir initiierten die Schaffung der Parlamentarischen Plattform, die erfolgreich etabliert wurde, sowie der Jugendplattform. Dies sind zwei wichtige Erbschaften Aserbaidschans. Wir haben auch aktiv an der institutionellen Entwicklung der Bewegung der Blockfreien Staaten gearbeitet und an ihrer möglichen Transformation in eine Organisation. Unser Vorsitz wurde einstimmig unterstützt, als wir für drei Jahre gewählt wurden, aber dann beschlossen die Mitgliedsstaaten, unseren Vorsitz um ein weiteres Jahr zu verlängern, was ein beispielloser Fall in der Geschichte der Bewegung ist. Durch einstimmige Entscheidung wurde der Vorsitz Aserbaidschans verlängert. Das zeigt, dass trotz bestimmten bilateralen oder multilateralen Missverständnissen zwischen den Mitgliedsstaaten, was verständlich ist – 120 Länder – alle diese Länder Aserbaidschans Rolle würdigten. Während der COP haben wir öffentlich erklärt, dass unser Hauptziel darin bestehen wird, am wenigsten entwickelte Länder zu unterstützen, die Länder zu unterstützen, die einer existenziellen Bedrohung ausgesetzt sind. Und das haben wir getan. Und was die Ergebnisse der COP betrifft, obwohl ich weiß, dass einige sogenannte Experten, deren Ziel es war, die Präsidentschaft Aserbaidschans zu diskreditieren, sagten, dass die Finanzierung nicht erreicht wurde, haben wir die Finanzierung von 100 Milliarden US-Dollar – dem Niveau, das in allen vorherigen 28 COPs erreicht wurde – auf 300 Milliarden erhöht. Ist das nicht ein Erfolg? Natürlich ist es das. Wir haben die Finanzierung verdreifacht. Wir haben ein spezielles Programm für Kleininseln-Länder ins Leben gerufen, und Aserbaidschan hat 10 Millionen US-Dollar direkte Unterstützung für Kleininseln-Länder bereitgestellt, um deren existenzielle Bedrohungen zu bekämpfen, weil der Klimawandel für alle ein Problem ist, aber für sie ist es einfach ihr Leben. Es ist ihre Zukunft. Während der COP war eine weitere wichtige Errungenschaft die Vereinbarung, den Kohlenstoffmarkt funktionsfähig zu machen. Dieses Thema war seit mindestens 10 Jahren nicht vereinbart worden. In Aserbaidschan, während unseres Vorsitzes und durch Vertrauen in uns, wurde es jedoch vereinbart. Und natürlich haben wir eine wichtige Rolle beim Aufbau von Brücken zwischen dem Globalen Süden und dem Globalen Norden gespielt. Das war eines der Schlüsselziele, die wir uns gesetzt haben. Die Art und Weise, wie wir COVID behandelt haben, wie wir die COP ausgerichtet haben, und übrigens, bis zum Ende des Jahres werden wir auch Präsident sein sowie bilaterale Kontakte mit afrikanischen Ländern haben, zeigen klar unsere Agenda. Wir sehen eine sehr positive Reaktion auf unsere Bemühungen in vielen afrikanischen Ländern. Unsere Außenpolitik in Bezug auf den Aufbau engerer Beziehungen zu afrikanischen Ländern ist bereits festgelegt und von mir genehmigt. Tatsächlich habe ich diese Politik initiiert. In dieser Phase müssen wir viel aktiver werden.

Auch im Hinblick auf das, was wir bereits im Zusammenhang mit der Besatzung und den Beziehungen zu Armenien besprochen haben, war die Wiederherstellung der territorialen Integrität höchste Priorität unserer Außenpolitik. Alle unsere Bemühungen hatten das ultimative Ziel, die Souveränität und territoriale Integrität wiederherzustellen. Aus diesem Grund wurden viele andere wichtige Themen unserer möglichen Außenpolitik überschattet, und das ist verständlich, weil es die nationale Idee des aserbaidschanischen Volkes und Staates war.

Nun, da dieses Thema gelöst ist, haben wir viel mehr Zeit und viele Möglichkeiten, gute Beziehungen zu Ländern aufzubauen, die wir als Freunde betrachten – solche, die Aserbaidschan nie etwas Schädliches zugefügt haben, im Gegensatz zu einigen anderen Ländern aus verschiedenen Kontinenten, und solche, die die Freundschaft schätzen. Wir sind bereit, an den von Ihnen genannten Themen sowie an anderen Themen zu arbeiten. Wir befinden uns bereits in der Phase, in der wir einigen Ländern in Afrika zinsgünstige Kredite zur Lösung wichtiger Probleme anbieten. Wir arbeiten bereits an unserem Investitionsportfolio für einige Länder in Afrika, mit denen wir enge Beziehungen haben. Es wird nicht nur humanitär sein, sondern auch wirtschaftlich und politisch, und natürlich wird es auch politische Beziehungen betreffen.

Hikmat Hajiyev: Antun Dujmovic, Kroatien.

Antun Dujmovic: Vielen Dank, Herr Präsident. Es ist mir eine Ehre, hier zu sein. Ich komme aus Kroatien.

Wir hatten einen erfolgreichen Besuch des Ministers für Wirtschaft, Herrn Jabbarov, in Kroatien. Wir sind ein befreundetes Land, das Aserbaidschan unterstützt, weil wir die Besatzung unseres Territoriums erlebt haben. Wir unterstützen Sie besonderes jetzt, nach den erfolgreichen Operationen ausdrücklich, die dafür gesorgt haben, dass Straflosigkeit keinen Platz haben darf und jeder Kriegsverbrecher, der eine Stadt wie Ganja angegriffen hat, zur Rechenschaft gezogen wird. Meine Frage bezieht sich nun auf meine Region. Albanien plant, Milliarden in die Gasversorgung zu investieren, da sie TAP haben, aber das Land ist nicht mit Gas versorgt. Kroatien nutzt derzeit europäische Mittel, um sein Gas-Pipeline-System auszubauen. Sehen Sie das als eine Gelegenheit, erneut an Brüssel zu appellieren, diese Projekte zur Gasversorgung in den Investitionsplan für den Balkan einzubeziehen und Aserbaidschan als Partnerland zu haben, nicht nur als Plattform für fossile Brennstoffe und Gas, sondern auch, um Türen für grüne Energie und Kooperationen zwischen der Region und insbesondere Kroatien in vielen Bereichen zu öffnen, einschließlich der Projekte für den Wiederaufbau Aserbaidschans, künstliche Intelligenz usw.? Vielen Dank, Herr Präsident.

Präsident Ilham Aliyev: Vielen Dank. Wie ich kürzlich bereits erwähnte, hatten wir vor fünf Tagen in Baku das 11. Ministertreffen des Beratungsgremiums für Südlichen Gaskorridor und das 3. Ministertreffen des Beratungsgremiums für Grüne Energie abgehalten. Das waren unsere Initiative, die wir vor vielen Jahren ergriffen haben, und sie steht unter der Schirmherrschaft von Aserbaidschan und der Europäischen Kommission. In meinen einleitenden Bemerkungen dort habe ich neben Informationen darüber, was wir im letzten Jahr auf den europäischen Gasmärkten erreicht haben, zwei wichtige Themen angesprochen, die von den europäischen Finanzinstitutionen und der Europäischen Kommission behandelt werden müssen, wenn sie weiterhin große Gasvolumina erhalten und die Gasversorgung aus Aserbaidschan steigern möchten. Das erste Thema ist die Politik der Finanzinstitutionen. In all unseren Energievorhaben – sowohl im Bereich Erdöl als auch Erdgas, in der Gewinnung wie in der Verarbeitung – wurde stets ein definiertes Verhältnis zwischen Eigenmitteln und Fremdfinanzierung eingehalten. Es war normalerweise ein Verhältnis von 70% geliehenem Geld und 30% Unternehmensgeld. Jetzt möchte die Europäische Union mehr Gas aus Aserbaidschan, und aus diesem Grund besuchte die Präsidentin der Europäischen Kommission, Frau Ursula von der Leyen, Aserbaidschan im Juli 2022, als die Europäische Union sehr besorgt über die Gasversorgung war, und wir unterzeichneten die Erklärung über die strategische Partnerschaft im Bereich Energie. Seitdem haben wir auf Anfrage der Europäischen Kommission die Gasversorgung nach Europa fast um 60% gesteigert, von 8 Milliardenkubikmeter im Jahr 2021 auf fast 13 Milliarden Kubikmeter im Jahr 2024. Viele weitere europäische Länder, einschließlich Kroatien, sind nun Empfänger des aserbaidschanischen Gases. Jetzt haben wir mehr Gas für den Export aus bestehenden Feldern, bei denen wir eine neue Entwicklungsphase haben werden. Aus den Feldern, die Gas in der Anfangsphase produzieren, werden wir mehrere Milliarden Kubikmeter Gas haben, nur weil wir erneuerbare Energieanlagen installieren werden, die uns das Gas sparen, das wir heute für die Stromerzeugung verwenden. All das erhöht grob gesehen unser Potenzial für die Gasversorgung um mindestens 10 Milliarden Kubikmeter.

Ich möchte nicht genauer werden, aber wenn ich sage, dass es ein Minimum ist, versuche ich immer, in meiner Einschätzung sehr konservativ zu sein. Das bedeutet, dass es wirklich ein sehr kleines Minimum ist. Die Transportinfrastruktur – der Südliche Gaskorridor – ist vollständig ausgelastet. Es gibt keinen Platz mehr. Sie muss ausgebaut werden. Aber wie? Mit geliehenem Geld und mit Unternehmensgeld. Aber hier kommen wir zu dem Punkt, dass die Europäische Investitionsbank (EIB) die Finanzierung von fossilen Brennstoffprojekten vollständig eingestellt hat. Es ist eine Strategie, und wir wissen alle, dass die Europäische Investitionsbank gut mit der Europäischen Kommission integriert ist. Die EBRD hat zwar offiziell das Kapitel über fossile Brennstoffe nicht geschlossen, aber sie hält es bei einem sehr marginalen Anteil. In meinem Gespräch mit dem Präsidenten der EBRD in diesem Januar in Davos habe ich dieses Thema angesprochen. Ich habe dieses Thema auch während des Besuchs des Präsidenten von Deutschland vor einigen Tagen angesprochen, weil Deutschland als führendes Land in Europa viele Instrumente hat, um die Politik zu beeinflussen. Ich habe dieses Thema, wie ich bereits öffentlich bei meiner Rede bei der Sitzung des Beratungsgremiums am 4. April sagte, und ich habe dieses Thema auch mit dem Europäischen Energiekommissar während unseres Treffens angesprochen. Das ist Punkt Nummer eins. Dieses Embargo auf die Finanzierung fossiler Brennstoffe muss aufgehoben werden. Sie müssen nur schauen, was Präsident Trump im Bereich fossile Brennstoffe tut und dürfen nicht zu spät kommen.

Zweitens ist ein wichtiger Faktor langfristige Verträge. Wenn die Europäische Union sagt, dass sie bis 2050 kohlenstoffneutral sein will, und mich dann bittet, Geld zu investieren und mehr Gas zu produzieren, wo wird dieses Gas dann hingehen? Wenn Sie es nicht von uns bekommen, warum sollte ich dann investieren oder warum sollte ich Ihren Markt als meinen Hauptmarkt betrachten? Ja, der europäische Markt ist premium in Bezug auf Gesetzgebung, Regeln, Verfahren und Interkonnektivität, und auch hinsichtlich des Preises. Aber wir können auch andere Märkte suchen, die Nachfrage nach aserbaidschanischem Gas in unserer Nachbarschaft. Wir sollten nicht nur nach Westen schauen, wir können auch nach Osten oder Süden schauen. Das ist wichtig für die zukünftige Entwicklung der Gasindustrie Aserbaidschans und für die Energiesicherheit Europas.

Wir kennen die Probleme der europäischen Energiesicherheit. Trotz der Tatsache, dass sie jetzt denken, sie seien auf der sicheren Seite, kennen wir die Anforderungen der Industrie. Wir kennen die Anforderungen sogar im Bereich der grünen Energie, trotz großer Investitionen in grüne Energie wird die Europäische Union immer noch einen Elektrizitätsmangel haben, und aus diesem Grund arbeiten wir jetzt an einem grünen Energiekabel am Grund des Schwarzen Meeres von Aserbaidschan nach Rumänien. Vier Gigawatt übrigens, und es ist nur der Anfang. Die Europäische Kommission sollte ihre Brille abnehmen, die Welt aus einer realistischen Perspektive betrachten und Länder wie Aserbaidschan schätzen, anstatt zu versuchen, den Kaukasus in ihre Favoriten und diejenigen zu unterteilen, die sie nicht mögen. Sie sollten sich wie gute Partner verhalten. Wir sind bereit dazu.

Was Kroatien betrifft, so haben wir Kroatien im letzten Jahr mit Gas versorgt. Jetzt deckt unsere Gasversorgung 12 Länder ab, zehn davon sind europäische Länder, und acht sind EU-Mitglieder. Sie haben auch die Gasversorgung Albaniens angesprochen. Ich möchte Sie nur darüber informieren, dass das Projekt zur Gasversorgung Albaniens in der Stadt Korça von Aserbaidschan finanziert wird. Es wurde bereits vereinbart. Die albanische Regierung hat diese Stadt ausgewählt, und ich denke, in diesem Jahr werden wir mit den Investitionen in die Gasversorgung beginnen. Wir haben Erfahrung darin. Wir haben in die Gasversorgung Georgiens erheblich investiert, wo jetzt, wenn ich mich nicht irre, das Niveau der Gasversorgung etwa 80% beträgt. Es waren 30%, als wir mit unserem Geld angefangen haben. Wir diskutieren derzeit das Projekt der Gasversorgung Bulgariens. Ja, Bulgarien hat eine Gasversorgung, aber in begrenztem Umfang. Heute, wenn ich mich nicht irre, kommen etwa 50% ihres Gasverbrauchs aus Aserbaidschan, und wir sind bereit, das auch in anderen Ländern zu tun. Übrigens beschränken sich unsere Gespräche mit Kroatien nicht nur auf Gasversorgung, sondern beinhalten auch andere energiebezogene Themen. Vielen Dank für diese Frage, sie hat mir erneut die Gelegenheit gegeben, dieses wichtige Thema unseren Partnern in Europa näherzubringen.

Hikmat Hajiyev: Omar Aschur, Katar, Vereinigtes Königreich.

Omar Aschur: Vielen Dank, Herr Präsident. Es ist mir eine Freude und Ehre, hier zu sein. Vielen Dank für Ihre Gastfreundschaft. Nochmals herzlichen Glückwunsch sowohl zur Befreiung der Territorien als auch zum Wiederaufbau, den wir gestern gesehen haben. Ich bin Omar Aschur vom Doha Institute in Katar und auch von der Universität Exeter im Vereinigten Königreich. Meine Frage betrifft die Ukraine. Worin besteht Aserbaidschans Position zum russischen Krieg in der Ukraine? Die Kriegssituation dauert nun fast 12 Jahre an und beeinflusst sowohl die globale als auch die regionale Umgebung, einschließlich des Kaukasus, Europas, des Nahen Ostens und sogar des Indo-Pazifik-Raums. Als Präsident eines Landes mit bedeutenden militärischen und diplomatischen Erfolgen, wie sehen Sie das Ende dieses Krieges? Vielen Dank.

Präsident Ilham Aliyev: Zuerst möchte ich zu unserer Position im Krieg zwischen Russland und der Ukraine sagen, dass wir stets die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine unterstützt haben, unterstützen und weiterhin unterstützen werden. Als ein Land, das unter Besatzung und dem Verlust unserer territorialen Integrität gelitten hat, verstehen wir diese Situation sehr gut. Jeder, den Sie fragen, wird sagen: „Wir wollen, dass der Krieg sofort endet.“ Ja, wir wollen das auch. Aber die entscheidende Frage ist, wie und ob dieser Waffenstillstand – oder ein potenzieller vorübergehender Waffenstillstand – nachhaltig sein wird. Als ein Land, das zwei aktive Kriege und dazwischen eine Periode erlebt hat, kann ich Ihnen sagen, dass ein Waffenstillstand den Krieg nie stoppt. Nie, und er hat auch in unserem Fall den Krieg nicht gestoppt. Es ist nur eine vorübergehende Erleichterung für die Länder, um sich neu zu formieren, zu mobilisieren und wieder zu beginnen. Zweitens, was bedeutet Waffenstillstand? Das ist auch wichtig, weil diese Bedingungen sehr wichtig sind für diejenigen, die dem Krieg ein Ende setzen wollen, um klar zu verstehen, worüber wir sprechen. Jeder wird sagen, ich will, dass der Krieg endet. Ja, lasst uns applaudieren. Und was dann? Was bedeutet es, zu stoppen? Bedeutet es, dass es keine Artillerie mehr geben wird, keine Bombenangriffe aus der Luft, keinen Scharfschützenkrieg, keine Sabotagegruppen? Was wird es bedeuten? Die Kontaktlinie zwischen den russischen und ukrainischen Truppen ist viel länger als unsere. Ja, heute ist sie anders. In unserem Fall war die Kontaktlinie für Armenien sehr vorteilhaft, weil sie das natürliche Gelände hatten, das sie schützte und tatsächlich half, die Besatzung aufrechtzuerhalten. Zusätzlich haben sie während des 26 Jahre währenden Waffenstillstands fünf, manchmal sechs, sogar mehr Verteidigungslinien gebaut – Gräben, Stacheldraht, Minenfelder. Also haben wir jede Woche Verluste durch Minen, darunter fast 400 Menschen, von denen mehr als 70 getötet wurden und andere schwer verletzt wurden. Wenn also über einen Waffenstillstand in der Ukraine oder über Frieden in der Ukraine gesprochen wird, verstehen sie, wie schwierig es sein wird, die Truppen zu kontrollieren? Wie hoch ist das Disziplin-Niveau in der ukrainischen und russischen Armee? Ich weiß es nicht. Vielleicht weiß ich es, aber ich möchte es nicht kommentieren. Das Disziplin-Niveau in der aserbaidschanischen Armee ist gut bekannt. Wir hielten auf den Vororten von Khankendi mit einem einzigen Befehl des Oberbefehlshabers an. Wird diese Kontaktlinie sicher und geschützt sein? Werden diejenigen, die vermitteln wollen, internationale Friedenswächter entlang dieser Kontaktlinie fordern? Sie haben dies von uns während der Jahre der Besatzung immer gefordert, eine der konsolidierten Botschaften der USA, Russlands und Frankreichs war, sogenannte Friedenswächter an die Kontaktlinie zu bringen. Was bedeutete das? Es bedeutete, dass sie wollten, dass wir der Besatzung zustimmen. Wenn ein Friedenswächter an der Kontaktlinie kommt, die besetzt ist, bedeutet das, dass man sich von seinem Territorium verabschieden muss. Kein Land, zumindest in meinem Verständnis, wird zustimmen, die territoriale Integrität zu opfern, und von der Ukraine zu erwarten, dass sie zugibt, dass sie ihr international anerkanntes Territorium im Austausch für den Frieden opfert, ist nicht fair und nicht realistisch. Ich denke, es ist nicht fair und es ist nicht realistisch, weil es eine Sache ist, schöne Dinge zu sagen – lasst uns den Krieg stoppen – und eine andere Sache ist, etwas tiefer zu gehen und vielleicht diejenigen zu fragen, die kürzlich den Krieg erlebt haben, welche Art von Vereinbarungen notwendig sind, um einen nachhaltigen Frieden zu schaffen. Seit Mai 1994, als wir einen Waffenstillstand mit Armenien hatten, hat der Krieg nie aufgehört. Es gab verschiedene Zusammenstöße. Es gab den April 2016, als wir den Armeniern demonstrierten, dass sie die Territorien verlassen sollten. Wir wollten keine groß angelegte Militäroperation durchführen – deshalb dauerte es nur drei Tage. Aber wir haben ihnen demonstriert, dass wir Gebiete befreien können, und wir haben Gebiete befreit – kleine, aber sie haben keine Lehre daraus gezogen. Und dann gab es noch mehrere weitere. Der Scharfschützenkrieg hat nie aufgehört in diesen 26 Jahren. Auch gegenwärtig sind regelmäßig Schüsse zu hören, die von armenischer Seite auf unsere Grenzposten abgefeuert werden. Unsere Einheiten erwidern das Feuer einzig und allein als Antwort auf diese Provokationen. Die Disziplin in der armenischen Armee ist sehr niedrig. Sie haben Leute rekrutiert, die nie gedient haben, oder vielleicht vor 30 Jahren im Militär gedient haben – Zivilisten, sogenannte paramilitärische Gruppen, Veteranengruppen und Leute, die nicht in der regulären Armee dienen, aufgrund von Ressourcenmangel in Armenien. All diese Fragen sind natürlich ein großes Thema, sodass wir stundenlang darüber sprechen können, aber ohne dieses Kernproblem zu lösen, wird es nicht funktionieren. Ich persönlich – als Realist – sehe in absehbarer Zukunft keine Aussicht auf Frieden zwischen der Ukraine und Russland. Russland hat die besetzten Gebiete als Teil Russlands erklärt. Wie können sie sich davon zurückziehen? Die Ukraine betrachtet diese besetzten Gebiete, wie die ganze Welt, als Teil der Ukraine, und Aserbaidschan betrachtet sie als Teil der Ukraine. Wie können sie aufgeben und sagen: „Nein, es ist nicht Teil der Ukraine“? Nun, wenn das passiert, dann bedeutet das, dass ich etwas in der internationalen Politik nicht verstehe. Und leider, leider enden Kriege, wenn es einen endgültigen Kapitulationsakt gibt. Wie unser Freund aus Kroatien erwähnte, haben sie ihr Territorium befreit, sind an ihre Grenze gekommen und haben gestoppt. Und wir haben dasselbe getan. Wir sind an unsere Grenze gekommen und haben gestoppt. So enden Kriege – das ist die reale Welt.

Hikmat Hajiyev: Botschafter Hulusi Kiliç, Türkei.

Hulusi Kiliç: Vielen Dank, Herr Hajiyev. Eure Exzellenz, Herr Präsident, es ist mir eine Ehre, in Ihrer Anwesenheit an dieser Konferenz teilzunehmen. Ich danke seiner Exzellenz Botschafter Paschayev und seinem geschätzten Team, dass sie mich zu dieser bedeutenden Konferenz eingeladen haben. Die ADA-Universität ist eine einzigartige Institution in der Region, die eine wichtige internationale Konferenz zu diesem aktuellen Thema organisiert hat. Herr Präsident, ich bin stolz sagen zu können, dass Sie mit dem historischen Sieg im Krieg und der 23-stündigen Anti-Terror-Operation Geschichte für zwei Generationen geschrieben haben. Sie werden sich immer an Sie und Ihr Erbe erinnern. Sie haben nicht nur die territoriale Integrität Aserbaidschans wiederhergestellt, sondern auch die internationale Gerechtigkeit. Bevor ich meine Fragen stelle, möchte ich die geschätzte Aufmerksamkeit der Teilnehmer auf Ihre beiden jüngsten großen historischen Erfolge lenken. Erstens, Ihre bemerkenswerte Leistung als Vorsitzender der Bewegung der Blockfreien Staaten für vier Jahre. Sie haben diese Bewegung während Ihrer Amtszeit wirklich wiederbelebt, wobei die ersten zwei Jahre mit der globalen Pandemie zusammenfielen. Wir werden Aserbaidschans Impfstoffspenden an viele afrikanische Länder und die Bedeutung, die Sie den Frauen und Jugendlichen während Ihrer Amtszeit beigemessen haben, nie vergessen, wie Sie gesagt haben. Zweitens, Ihr Erfolg bei der Ausrichtung der COP29. In nur acht Monaten Vorbereitung haben Sie ein Wunder vollbracht – die Organisation der COP29 war herausragend. Trotz Boykottaufrufen einiger europäischer Führer wie Präsident Macron nahmen fast 80.000 Gäste und 70 Staats- und Regierungschefs teil. Ich war sehr stolz, diesen einfachen Erfolg miterlebt zu haben. Ich möchte Ihnen meine herzlichsten Glückwünsche aussprechen. Eure Exzellenz, wir wissen sehr gut, dass Sie der Organisation der Türkischen Staaten große Aufmerksamkeit schenken, und in diesem Jahr wird Aserbaidschan den bevorstehenden Gipfel ausrichten. Nächsten Monat wird der informelle Gipfel in Budapest stattfinden. Eure Exzellenz, Wie hoch schätzen Sie die Organisation Türkischer Staaten? Vielen Dank.

Präsident Ilham Aliyev: Vielen Dank, Herr Botschafter, für Ihre freundlichen Worte über unser Land. Sie sind ein großer Freund Aserbaidschans. Während Ihrer Tätigkeit hier als Botschafter und danach haben Sie immer einen brüderlichen Ansatz zu unserem Land und unserem Volk gezeigt. Ich verfolge Ihre Aktivitäten und freue mich sehr, dass Sie bei uns sind. Aserbaidschan ist ein Land, das immer eine sehr aktive Rolle in der Zusammenarbeit zwischen den Ländern der türkischen Welt gespielt hat. Wir haben letzten Sommer den ersten informellen Gipfel in Schuscha initiiert, weil ich meinen Kollegen gesagt habe, dass es nicht ausreicht, sich einmal im Jahr zu treffen. Lassen Sie uns zwei Sitzungen pro Jahr abhalten. Diese Initiative wurde unterstützt, und die Tradition existiert bereits. Wahrscheinlich werden wir nächsten Monat, die genauen Daten sind noch nicht festgelegt, aber höchstwahrscheinlich nächsten Monat, den zweiten informellen Gipfel abhalten und dann einen formellen Gipfel in Aserbaidschan. Die Beziehungen zwischen den Ländern der türkischen Welt sind für uns von äußerster Wichtigkeit. Für uns sind sie eine der Hauptprioritäten in unserer Außenpolitik. Wir sind durch Geschichte, ethnische Wurzeln, sprachliche Ähnlichkeiten, Kultur und Traditionen verbunden, und wir wollen die Organisation stärker konsolidiert und ergebnisorientierter sehen. Zu diesem Zweck tut Aserbaidschan alles, was es kann.

In Bezug auf die Interaktion zwischen den Mitgliedstaaten denke ich, dass wir eine sehr gute Atmosphäre haben. Ich verfolge genau den bilateralen Kurs zwischen den Mitgliedstaaten und sehe, dass wir keine Streitpunkte auf bilateralen und multilateralen Ebenen haben. Aber gleichzeitig denke ich, dass die Bemühungen, die wir alle zeigen, in der heutigen schnelllebigen Welt nicht ausreichen. Wie das Thema Ihres Forums suggeriert, sollten wir nicht zu spät kommen und diese Gelegenheit nicht verpassen, unsere Organisation zu einem wichtigen globalen Akteur zu machen. Das Potenzial dafür ist riesig. Eine riesige Geografie, menschliche Ressourcen, natürliche Ressourcen, Transportwege, und diese Organisation basiert auf ethnischen Wurzeln.

Wir wissen, dass viele Organisationen sich nicht mit anderen vergleichen wollen, aber die Einzigartigkeit der Organisation Türkischer Staaten besteht darin, dass sie auf Ethnizität, gemeinsamen Wurzeln, Traditionen, gemeinsamen Werten basiert, und wir teilen diese Werte. Wiederum ist es schwer, sich nicht zu vergleichen. Aber entschuldigen Sie mich, ich werde es tun. Wenn man die Europäische Union betrachtet, haben wir Länder, die absolut unterschiedliche Werte verfolgen. Länder, deren Völker sich völlig voneinander unterscheiden. Wenn wir Süd und Nord betrachten, wenn wir die politischen Entwicklungen in einigen Ländern betrachten, sind sie völlig unterschiedlich von anderen. Wir sehen jetzt viele Meinungsverschiedenheiten in der Europäischen Union bezüglich von Werten, Kultur, Traditionen, Migranten, Zöllen usw. Haben wir etwas Derartiges in der Organisation Türkischer Staaten? Nein, haben wir nicht, und das macht uns einzigartig. Was reicht also nicht aus? Es ist unsere konsolidierte internationale Aktivität. Das ist nicht genug, und wir wollen lauter werden, aktiver werden und unsere Stimme in globalen Angelegenheiten erheben. Wenn man Geografie, Bevölkerung berücksichtigt, und wenn wir hier auch die militärischen Fähigkeiten hinzunehmen – es ist allgemein bekannt, dass die türkische Armee die stärkste in Europa ist. Die militärische Fähigkeit Aserbaidschans wurde ebenfalls demonstriert. Wenn wir das hinzufügen, können wir wirklich ein Zentrum internationaler Aktivität auf globaler Ebene werden, besonders wenn wir einige Organisationen sehen, die interne Streitigkeiten, Misstrauen und einen Mangel an gegenseitigem Vertrauen haben. Ich habe die Europäische Union erwähnt. Ich kann auch die NATO erwähnen. Wir wissen alle, was einige Mitgliedsländer der NATO derzeit über Artikel Fünf denken. Nun, ob es berücksichtigt wird oder nicht, gibt es ein gewisses Misstrauen in der NATO, die als eine der stärksten internationalen Organisationen auf globaler Ebene gilt. Wir müssen aktiver werden. Vielleicht ist es das falsche Wort, die Lücke zu füllen, aber wir müssen das Zentrum des Entscheidungsprozesses in einem riesigen Bereich Eurasiens werden, zumindest.

Hikmat Hajiyev: Victor Kipiani, Georgien.

Victor Kipiani: Präsident Ilham Aliyev, danke für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen auch dafür, dass Sie immer sehr offen und aufgeschlossen auf unsere Fragen eingehen, was ich persönlich sehr schätze und respektiere. Es kann einige Überschneidungen zwischen verschiedenen Fragen geben, was verständlich ist. Wir haben bereits über die Region des Südkaukasus gesprochen, die unser geopolitisches und geoökonomisches Habitat darstellt. Wenn wir uns jedoch wieder stärker auf diese Region konzentrieren könnten, da das Konzept der Region in dieser Zeit der Volatilität im Hinblick auf die Neugestaltung globaler Lieferketten und Ähnliches zunehmend an Bedeutung gewinnt, wie könnte sich die Region ihrer geopolitischen und geoökonomischen Identität bewusst werden und sich wettbewerbsfähiger machen? Könnten Sie dazu noch etwas mehr ausführen? Und auch, als jemand, der Georgien vertritt – im Hinblick auf unsere bilateralen Beziehungen, die wir als Erbe zweier berühmter Leader seit den frühen 1990er Jahren sehr schätzen. Daher ist meine Frage an Sie als visionären Leader der Region: Wie sehen Sie die Perspektiven dieser bilateralen Beziehungen? Ich bin mir sicher, dass wir die Tore für die Erfolge der Zukunft des jeweils anderen öffnen können. Vielen Dank.

Präsident Ilham Aliyev: Vielen Dank. Die Beziehungen zu Georgien sind für uns von strategischer Bedeutung. Aufgrund der historischen Verbindungen zwischen unseren Völkern, unserer gemeinsamen Vergangenheit, in der wir nicht frei und nicht unabhängig waren, und auch der Zeit der Unabhängigkeit, in der Georgien und Aserbaidschan von Anfang an ein sehr hohes Maß an gegenseitigem Verständnis, Partnerschaft und Freundschaft gezeigt haben, haben wir es tatsächlich geschafft, die Region des Südkaukasus zu einer strategisch wichtigen Region zu machen. Das haben nur Georgien und Aserbaidschan getan. Zwischen zwei Meeren gelegen, dem Kaspischen und dem Schwarzen Meer, sind wir das Tor füreinander, um mit verschiedenen Regionen und Kontinenten zu verbinden. Die Aussichten sind, da bin ich sicher, so vielversprechend wie unsere Gegenwart.

Nur einige der letzten Entwicklungen, die die enge Partnerschaft und Freundschaft zwischen den beiden Ländern unterstreichen, möchte ich hervorheben. Ich würde zum Beispiel den Besuch des Premierministers von Georgien nennen, der erste nach den Wahlen, was normalerweise eine sehr symbolische Bedeutung hat. Der erste Besuch war nach Aserbaidschan. Wir freuen uns darauf, in naher Zukunft den ersten Besuch des georgischen Präsidenten nach den Wahlen in Aserbaidschan begrüßen zu dürfen. Diese beiden Fakten sind ein klares Indiz für unsere Beziehungen, unser Engagement füreinander und unsere Freundschaft. Natürlich können wir viel über die Projekte sprechen, die uns vereinen. Sie sind wohlbekannt. Deshalb möchte ich Ihre Zeit nicht weiter in Anspruch nehmen, aber diese sind nicht nur für uns, für unsere Völker und Länder wichtig, sondern auch für eine größere geographische Region, insbesondere jetzt, wo wir der grünen Agenda hinzufügen, die wir gerade kurz angesprochen haben. Es geht um einen grünen Korridor für Aserbaidschan und Georgien, einen Transportkorridor, den Mittleren Korridor. Dies kann nicht übersehen werden.

Ehrlich gesagt, war ich überrascht, als ich von den Kommentaren der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, hörte. Sie äußerte sich beim Gipfel der zentralasiatischen Staats- und Regierungschefs in Usbekistan zur Öffnung der Grenzen zwischen Aserbaidschan und Armenien sowie Armenien und der Türkei, um den sogenannten Mittleren Korridor zu erleichtern, den die Europäische Kommission als „globale Tür“ bezeichnet. Das war sehr seltsam, denn dieser Korridor existiert bereits, und Armenien spielt dabei keine Rolle. Wir können die Gefühle der europäischen Bürokraten gegenüber Armenien verstehen, aber man kann die Karte nicht ignorieren. Wir, in Georgien und Aserbaidschan, haben all diese Einrichtungen bereitgestellt, die es den Europäern heute ermöglichen, mit Zentralasien zu kommunizieren – georgische Seehäfen, die Baku-Tbilissi-Kars-Bahn, der aserbaidschanische Seehafen in Alat, die Kaspische Schifffahrt, die für den Transport von Bedeutung ist. All das wird ignoriert – wie viel Geld wurde investiert? Das wird ignoriert; sie wollen nur die Grenze zwischen der Türkei und Armenien öffnen, die Grenze zwischen Armenien und Aserbaidschan. Was hat Europa damit zu tun? Es geht sie nichts an. Die Beziehungen zwischen der Türkei und Armenien sowie Aserbaidschan und Armenien – je weiter Europa von diesen Themen entfernt bleibt, desto besser für alle.

Aber es gab kein einziges Wort über Georgien. Als ob Georgien nicht existierte. Das ist unfair, und die Haltung zu inneren Angelegenheiten Georgiens in der Europäischen Kommission ist absolut inakzeptabel. Dies ist das Verhalten von Kolonialisten. Sie versuchen, den Willen des georgischen Volkes durch die Prinzipien einer kolonialen Vergangenheit zu sehen. Das ist absolut inakzeptabel, und das georgische Volk weiß, dass wir mit ihnen sind, und die Regierung Georgiens weiß es auch. Die inneren Angelegenheiten Georgiens müssen vom georgischen Volk selbst gelöst werden, nicht von Bürokraten aus Brüssel. In diesem Zusammenhang müssen wir unsere Partnerschaft zwischen Georgien und Aserbaidschan stärken.

Wie wir bereits in den vorherigen Fragen besprochen haben, müssen wir nach Chancen im Südkaukasus suchen, um Beziehungen ohne irgendwelche Vermittler aufzubauen. Wir haben genug von diesen Vermittlern. Wir hatten diese Vermittler 28 Jahre lang – die berüchtigte OSZE-Minsk-Gruppe, deren einziges Ziel es war, die Besatzung zu besiegeln und Karabach Armenien einzuverleiben. Und jetzt, wenn wir hören, dass jemand vermitteln will, sind wir ein wenig besorgt. Lassen Sie uns das selbst tun. Wir leben hier in der Region. Wir, als Aserbaidschan, möchten gute Beziehungen zu den europäischen Institutionen, vor allem zur Europäischen Kommission, aber nicht auf Kosten unserer Interessen, nicht auf Kosten ihrer fortwährenden Versuche, sich in unsere inneren Angelegenheiten einzumischen, verschiedene Segmente unserer Gesellschaft zu finanzieren, unsere junge Generation zu beeinflussen und einigen Leuten in unserer Region das Gehirn zu waschen. So möchten wir den Südkaukasus sehen; die führenden Länder des Südkaukasus, Aserbaidschan und Georgien, sollten natürlich die Hauptlast der Zusammenarbeit übernehmen. Aber natürlich kann Armenien, wenn es und wann es zustimmt, seine Verfassung im Hinblick auf territoriale Ansprüche gegen Aserbaidschan zu ändern, dem Prozess beitreten, und wir können über eine zukünftige langfristige, vorhersehbare Situation in unserer Region nachdenken.

Hikmat Hajiyev: Rick Fawn, Vereinigtes Königreich.

Rick Fawn: Herr Präsident, danke nochmals für diese großartige Gelegenheit. Ich bin Rick Fawn aus dem Vereinigten Königreich. Wenn ich darf, möchte ich auch diese Gelegenheit nutzen, um zu sagen, dass die Botschaft in London großartige Öffentlichkeitsarbeit leistet, und es ist ein großes Privileg und eine Freude, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Herr Präsident, könnten Sie uns einen Überblick über die Perspektiven der Beziehungen zum Iran geben, insbesondere über die jüngsten hochrangigen Treffen und die Aussichten für eine noch engere Zusammenarbeit vor dem Hintergrund der Wahl eines aserbaidschanischstämmigen Präsidenten im Iran geben? Vielen Dank.

Präsident Ilham Aliyev: Wir warten darauf, dass Präsident Pezeshkian diesen Monat nach Aserbaidschan kommt. Wir betrachten diesen Besuch als sehr wichtig im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung der bilateralen Beziehungen und die regionale Entwicklung. In den letzten Monaten gab es mehrere Besuche hochrangiger Beamter beider Länder. Wir sind sehr ermutigt von dem Wahlprozess im Iran, der zum Sieg des Präsidenten führte, sowie von den Botschaften, die wir aus dem Iran erhalten. Wir wollen gute Beziehungen zu allen unseren Nachbarn, einschließlich des Iran, haben.

Es gibt einen erheblichen Teil der wirtschaftlichen und verkehrstechnischen Agenda, da wir bereits über den Mittleren Korridor gesprochen haben. Gleichzeitig ist Aserbaidschan Teil eines anderen wichtigen Nord-Süd-Korridors. Es reicht aus, auf die Karte zu schauen, um zu sehen, dass es sehr schwierig sein wird, Aserbaidschan zu umgehen, wenn diese Verbindungslinien gebaut werden. Auf aserbaidschanischem Territorium wurde bereits die gesamte Arbeit im Zusammenhang mit Straßen- und Eisenbahninfrastruktur erledigt. Wir modernisieren nun unsere Eisenbahn im Hinblick auf die erwarteten großen Frachtmengen. Sie existiert bereits, aber wir müssen ihre Kapazität erweitern, um alle Frachten von Süden nach Norden und zurück zu empfangen.

Viele Fragen im Zusammenhang mit der Energieinfrastruktur und elektrischen Energieleitungen wurden ebenfalls gelöst. Wir exportieren Elektrizität in den Iran. Und wir arbeiten auch an Fragen im Zusammenhang mit multilateraler Zusammenarbeit in der Region. Ja, wir dürfen die tragischen Ereignisse, die leider passiert sind, wie den Terroranschlag auf unsere Botschaft, nicht vergessen, aber das war noch vor dem Amtsantritt von Präsident Pezeshkian, und wir sind uns absolut sicher, dass es sich um eine organisierte Terroraktion gegen Aserbaidschan handelte, und alle Behauptungen, die besagen, es habe persönliche Gründe, sind absolut haltlos. 40 Minuten lang versuchte der Terrorist, in das Gebäude einzudringen, und als er von einem bewaffneten Sicherheitsbeamten zurückgedrängt wurde, hatte er bereits einen getötet und zwei andere schwer verletzt. Und 40 Minuten lang war keine Polizei in der Innenstadt. Können Sie sich das vorstellen? Das ist kaum vorstellbar. Und der Terrorist hatte ein Kalaschnikow-Gewehr, einen Hammer, einen Molotow-Cocktail – all das wurde von unseren Kameras innen und außen gefilmt.

Der Polizeibeamte, der die Botschaft hätte verteidigen sollen, rannte weg. Und okay, wahrscheinlich hatte er Angst. Aber warum hat er nicht der Polizeistation, die gleich nebenan ist, gemeldet, dass es einen Terroranschlag auf die Botschaft gibt? Und ich habe unsere iranischen Besucher gefragt: Wenn Sie an meiner Stelle wären, was würden Sie darüber denken? Das war sehr bedauerlich, und Sie wissen, dass wir unser Botschaftspersonal komplett zurückgezogen haben. Dann erhielt ich ein Versprechen vom verstorbenen Außenminister des Iran. Das ist schon eine lange Zeit her – mehr als ein Jahr –, dass der Täter vor Gericht gestellt und die höchste mögliche Strafe erhalten würde. Aber das ist bis jetzt nicht passiert. Mehr als zwei Jahre sind vergangen, und unmittelbar nachdem der Terrorakt begangen wurde, erschien der Terrorist in den Medien und gab Interviews. Haben Sie jemals so etwas gesehen, dass derjenige, der jemanden in der Botschaft eines anderen Staates getötet hat, sofort ein Interview gibt? Und am selben Tag wurde er als verrückt erklärt. Aber wissen Sie, wir kennen alle das Verfahren der medizinischen Expertise – es braucht Zeit, weil manchmal Kriminelle oder Täter verschiedener krimineller Aktivitäten vorgeben, verrückt zu sein. Um festzustellen, ob sie verrückt sind oder nicht, muss man Zeit haben. Man braucht eine medizinische Kommission. Und es wurde offiziell verkündet, dass er einfach geistig krank sei. Und nun sind mehr als zwei Jahre vergangen, und das Urteil wurde nicht vollstreckt. Obwohl wir wissen, dass in weniger aggressiven Fällen die Vollstreckung des Urteils im Iran vielleicht nur ein paar Monate dauert, aber in unserem Fall sind es mehr als zwei Jahre. Können wir das vergessen? Nein, das überschattet die Beziehungen, und unsere Hoffnung ist, dass die neue Regierung das Versprechen der vorherigen Regierung einlösen wird – nicht nur der Täter, der diesen Terrorakt begangen hat, sondern auch diejenigen, die hinter ihm standen und ihn geschickt haben, um die aserbaidschanische Botschaft anzugreifen, müssen bestraft werden. Trotzdem pflegen wir Beziehungen zu neuer Administration. Wir erwarten, dass sie dieses Thema ansprechen. Wir verstehen die Komplexität des politischen Systems, wir verstehen die Einschränkungen der Exekutivgewalt. Das wissen wir alles. Aber derjenige, der diesen Terrorakt begangen hat, sowie diejenigen, die hinter den Terroristen standen, müssen vor Gericht gestellt und bestraft werden, um die Beziehungen zwischen den Ländern zu normalisieren.

Hikmat Hajiyev: Talat Schabbir, Pakistan.

Talat Schabbir: Vielen Dank, Herr Präsident. Ich bin Dr. Talat, vom Institut für Strategische Studien, Islamabad, Pakistan. Vielen Dank für die Gelegenheit, zum ersten Mal in Aserbaidschan hier zu sein. Es war auch wunderbar, gestern in Karabach zu sein. Meine Frage betrifft Chinas Rolle im Globalen Süden. Wir wissen, dass Chinas Initiativen, wie die Belt-and-Road-Initiative, die gegenseitige Entwicklung fördern. Trotz den Herausforderungen der langfristigen Nachhaltigkeit in der Entwicklungswelt wächst Chinas diplomatischer, wirtschaftlicher und politischer Einfluss in Afrika, Lateinamerika und Asien. China bietet auch ein alternatives Modell zu westlich geführten Institutionen wie dem IWF und der Weltbank. Wie kann China die von der westlichen Vorherrschaft bestimmte Weltordnung im Kontext des Globalen Südens neu gestalten? Vielen Dank.

Präsident Ilham Aliyev: Nun, was die finanzielle Seite Ihrer Frage betrifft, möchte ich sagen, dass Aserbaidschan seine Abhängigkeit von internationalen Finanzinstitutionen über viele Jahre hinweg nahezu vollständig reduziert hat. Wir haben die Zusammenarbeit mit dem IWF kurz nach meiner ersten Wahl zum Präsidenten eingestellt. Mit anderen Finanzinstitutionen haben wir entweder das Portfolio komplett geleert oder waren sehr nah dran. Unsere direkte Staatsverschuldung beträgt nur etwas mehr als 5 Milliarden US-Dollar. Das sind weniger als 7 % unseres BIP, was ein Indikator dafür ist, dass wir keine Finanzierung benötigen. Im Gegenteil, wir wurden von Finanzinstitutionen angesprochen, uns Mittel zu leihen, und wir arbeiten jetzt mit ihnen zusammen, weil wir das Portfolio nicht vollständig leeren wollen. Zu unseren Hauptpartnern in Bezug auf Finanzinstitutionen gehört auch die Asian Infrastructure Investment Bank, die auf Initiative Chinas gegründet wurde. Daher ist es schwierig, dazu einen Kommentar abzugeben, da dies für mich nicht auf der Agenda steht, da es bereits erledigt ist.

Auf der politischen und verkehrstechnischen Ebene sehen wir jedoch viele positive Entwicklungen. Darunter würde ich die Erklärung über die strategische Partnerschaft zwischen China und Aserbaidschan nennen, das letzte Jahr nach meinem Treffen mit Präsident Xi Jinping verabschiedet wurde. Dies ist ein sehr wichtiger Meilenstein in unseren bilateralen Beziehungen, weil es natürlich von äußerster Bedeutung für uns ist, eine strategische Partnerschaft mit einem so großen Land wie China zu haben. Wir arbeiten jetzt aktiv mit chinesischen Unternehmen zusammen. Wir haben sie eingeladen, unsere strategischen Partner in verschiedenen Bereichen zu sein, einschließlich der grünen Energie. Ich würde erwähnen, dass ihre Unternehmen als unsere Partner in der Herstellung von grünen öffentlichen Verkehrsmittelfahrzeugen ausgewählt wurden. Die erste Produktion wird in diesem Jahr erwartet, und sie sind auch Lieferanten von Solarpanelen, die in Aserbaidschan mit Investitionen aus anderen Ländern installiert werden. Wir befinden uns auch in der Verhandlungsphase mit einigen chinesischen Unternehmen hinsichtlich direkter Investitionen in grüne Energie.

Wir beginnen auch einen Dialog zur Zusammenarbeit in der Verteidigungsindustrie, und wir denken, dass dies ein sehr vielversprechender Prozess sein könnte, weil, wie wir bereits besprochen haben, Aserbaidschan seine Streitkräfte weiterhin modernisiert. Natürlich wird es für uns auch interessant sein, die Geographie der Lieferungen zu diversifizieren und auch an der gemeinsamen Produktion teilzunehmen. Und definitiv der Mittlere Korridor; die "One Belt One Road"-Initiative von Präsident Xi Jinping, die, wie ich sagte, in Europa als „globale Tür“ bezeichnet werden möchte. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, was das bedeutet, aber "One Belt One Road" ist ein Projekt, das wir von Anfang an unterstützt haben – nicht nur öffentlich unterstützt, sondern auch investiert. Wir haben den größten Hafen an der Küste des Kaspischen Meeres gebaut. Wir stellen jetzt sechs Schiffe in unserem Schiffsbauunternehmen her. Unsere Werft ist jetzt vollständig mit Aufträgen ausgelastet. Wir haben unsere Eisenbahn modernisiert und sogar zusätzliche Mittel investiert, um die Kapazität der Baku-Tbilisi-Kars-Eisenbahn auf georgischem Territorium zu erhöhen. Ihre Transportkapazität beträgt jetzt 5 Millionen Tonnen. Wir denken, dass ein Teil der Fracht aus China auch durch Zangezur, durch die Zangilan-Straße, gehen wird.

Übrigens, um zur vorherigen Frage zu kommen, eines der Themen, die wir mit der iranischen Seite besprechen, ist der Bau eines Umgehungswegs – der Umgehung Armeniens – und der Verbindung von Nachitschewan mit dem Festland-Aserbaidschan über iranisches Territorium. Der Umgehungsstraßenbau wird durchgeführt. Wir bauen die Brücke. Und der Umgehungsbahnanschluss ist etwas, worauf sich Iran und Aserbaidschan einigen müssen, weil Armenien unseren Zugang zu Nachitschewan blockiert. Wir können nicht einfach warten. Also haben wir uns darauf geeinigt, dass wir einen Umgehungsweg bauen werden, und Armenien wird weiterhin ein Stillstand in der Region bleiben. Daher wird der Transport und definitiv der Mittlere Korridor einer der wichtigsten Faktoren unserer bilateralen Agenda aus praktischer Sicht sein. Natürlich ist Aserbaidschan auch ein aktives Land des Globalen Südens, und China spielt eine sehr wichtige Rolle im Globalen Süden. China ist auch Mitglied der Bewegung der Blockfreien Staaten, die wir vier Jahre lang geleitet haben. Es ist also eine sehr vielfältige Beziehung – sehr stark und mit großem Potenzial für die Zukunft.

Hikmat Hajiyev: Herr Präsident, wir sind jetzt fast zwei Stunden im Gespräch, und angesichts Ihres vollen Terminplans und der Tatsache, dass wir auch eine beträchtliche Anzahl von Fragen haben, könnte ich mit Ihrer Erlaubnis an dieser Stelle – obwohl noch etwa acht oder neun Fragen übrig sind – die Fragen kombinieren.

Präsident Ilham Aliyev: Wenn das Publikum nicht müde ist, können wir fortfahren.

Hikmat Hajiyev: Unsere nächste Frage geht an Jordi Xucla, Spanien.

Jordi Xucla: Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Präsident, für diese Gelegenheit. Ein kurzer Kommentar und eine Frage. Ich bin Professor für internationale Beziehungen, aber in einer meiner früheren Funktionen – als Mitglied des spanischen Parlaments und als Mitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarates – habe ich jahrelang versucht, eine Lösung für Karabach im Einklang mit dem internationalen Recht zu finden. Eine Schlussfolgerung daraus ist das Scheitern – ein absolutes Scheitern – internationaler Organisationen, bei der Lösung zu helfen. Also, Glückwunsch zu den bilateralen Kompromissen, die ohne das Eingreifen internationaler Organisationen erzielt wurden.

Die Frage, Herr Präsident: Eine neue Weltordnung entsteht, aber einige politische Muster bleiben als gute Werkzeuge für die internationalen Beziehungen. Einer dieser Aspekte ist die strategische Denkweise, die Sie seit 2014 im Einklang mit den Grundsätzen der Bewegung der Blockfreien Staaten vertreten. Welche Rolle spielt Aserbaidschan als Mittelmacht in einer neuen Weltordnung, im Lichte der Erfahrungen der Vorsitzführung der Bewegung der Blockfreien Staaten? Vielen Dank.

Präsident Ilham Aliyev: Wir haben unseren Vorsitz mit großer Verantwortung behandelt. Wir waren ein relativ neues Mitglied der Bewegung der Blockfreien Staaten. Als wir zum Vorsitzland gewählt wurden, war es weniger als 10 Jahre her, dass wir Mitglied geworden waren. Das bedeutet, unsere strategische Entscheidung, dieser Institution beizutreten, war absolut zeitgerecht und absolut korrekt. Und in diesen Jahren, wie ich bereits sagte, haben wir viel gearbeitet, um dies in eine Organisation zu transformieren. Wir verstehen, dass dies ein langer Prozess ist, aber es wurden bestimmte institutionelle Plattformen geschaffen – und darüber haben wir bereits gesprochen. Auch für uns war es eine Gelegenheit, uns selbst zu zeigen. Einerseits, leider, ist COVID passiert, aber andererseits gab es uns auch die Gelegenheit zu zeigen, dass wir nicht nur reden, sondern auch handeln – und wir haben auf sehr verantwortungsvolle Weise gehandelt, indem wir den Ländern geholfen haben, die stark gelitten haben. Wir haben 10 Millionen US-Dollar in direkter Hilfe bereitgestellt und 10 Millionen US-Dollar über die Weltgesundheitsorganisation. Und übrigens wurde die COVID-Datenbank, die wir zu dieser Zeit erstellt haben, von der Weltgesundheitsorganisation als Plattform übernommen. Es war also ein sehr vielfältiger Unterstützungs- und Solidaritätsprozess. Ein weiteres Erbe der aserbaidschanischen Vorsitzführung ist, dass wir die Schaffung einer Troika initiiert haben – und sie wurde unterstützt – um die Synergie aufrechtzuerhalten. Obwohl wir nicht mehr Vorsitzende sind, sind wir Teil der Troika, also haben wir bestimmte Instrumente, um die Organisation voranzubringen, und wir werden weiterhin daran arbeiten.

Sie haben den Europarat erwähnt und tatsächlich die Unfähigkeit der internationalen Organisationen, bei der Lösung des Konflikts mit Armenien zu helfen. Ja, ich erinnere mich an die Zeit, als wir dieser Institution beitraten. Zu dieser Zeit war ich Parlamentsmitglied und wir hatten große Erwartungen, dass der Beitritt zum Europarat uns helfen würde, diese Frage auf die internationale Agenda zu bringen, die Unterstützung europäischer Strukturen zu erhalten – weil es offensichtlich war, wer das Opfer war und wer der Aggressor war.

Aber leider ist es nicht dazu gekommen. Nachdem wir 2001 dem Europarat beigetreten waren – und übrigens war ich der erste Vorsitzende der aserbaidschanischen Delegation dort – begannen wir zu sehen, dass leider unsere gerechte Position nicht unterstützt wurde. Wir sahen viele pro-armenische Lobbyisten dort. Und ich erinnere mich sogar an diejenigen, die wir untereinander als „Hasser Aserbaidschans“ bezeichneten, und es gibt immer noch viele von ihnen, auch heute.

Unsere Erwartungen wurden also nicht erfüllt – wir konnten uns nicht einmal ernsthaft mit der Parlamentarischen Versammlung beschäftigen, um diese Frage anzugehen. Das Maximum, das wir erreicht haben, war, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, 2005 – eine Resolution, die den Konflikt und die Besatzung widerspiegelte. Wegen zweier Fakten: Erstens war die Parlamentarische Versammlung hauptsächlich anti-aserbaidschanisch; und zweitens blockierte die OSZE-Minsk-Gruppe jede Organisation, die sich mit dieser Frage befasste.

Ich weiß, dass die Co-Vorsitzenden der OSZE-Minsk-Gruppe sogar Strasburg besuchten, um eine konsolidierte Botschaft von den USA, Frankreich und Russland an den Europarat zu übermitteln: „Bleiben Sie aus diesem Prozess raus; es ist unser Monopol. Mischt euch nicht ein.“ So war es. Also, unsere Erwartungen, diese Plattform zu nutzen, um dieses Thema anzugehen, wurden nicht erfüllt. Darüber hinaus entschied die Parlamentarische Versammlung des Europarates, Aserbaidschan für die Wiederherstellung unserer Souveränität zu bestrafen. Im September 2023 wurden die Separatisten in Karabach vollständig beseitigt. Im Januar 2024 beschlossen sie, unserer Delegation das Stimmrecht zu entziehen, nur wegen dieser Tatsache. Ja, sie wollen es in eine Art Menschenrechtsfrage verpacken, aber das ist nicht wahr.

Wie gesagt, wir sind seit 2001 Teil dieser Institution, und nie zuvor wurde die Glaubwürdigkeit oder die Berechtigung der aserbaidschanischen Delegation in Frage gestellt. Es war also genau wegen der Wiederherstellung unserer Souveränität und territorialen Integrität, dass sie uns mehrere Monate später das Stimmrecht entzogen und wir beschlossen, unter diesen Umständen einfach nach Hause zu gehen. Seitdem haben wir nicht mehr an ihren Sitzungen teilgenommen.

Übrigens, unter Berücksichtigung dessen, dass wir an der Wahl der Richter für den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte nicht teilgenommen haben, sind alle Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für uns ungültig. Dies ist eine Position, die wir ausgearbeitet haben, und ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um bekannt zu geben, dass keine der Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für uns gültig ist, weil uns das Stimmrecht entzogen wurde. Wir haben nicht für diese Richter gestimmt. Wir wissen nicht, wer diese Richter sind. Also denke ich, dass sich der Europarat ins eigene Bein geschossen hat. Sie wollten Aserbaidschan diskriminieren, uns isolieren, aber tatsächlich haben sie sich selbst vom Kaukasus isoliert. Und schauen Sie – kürzlich haben die Georgier das Gleiche getan. Ich unterstütze die Entscheidung der georgischen Regierung, ihre Präsenz dort zu beenden, vollkommen, weil es wieder Diskriminierung war.

Leider ist dieses koloniale Denken einiger europäischer Politiker – besonders derjenigen, die es nicht geschafft haben, in das Europäische Parlament gewählt zu werden und ihren Platz in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates fanden – kontraproduktiv. Ich sagte damals: Hat in Aserbaidschan jemand bemerkt, dass wir nicht mehr dort sind? Nein. Wir können so leben.

Übrigens, der Generalsekretär des Europarates kam letzten November nach Baku, um an der COP29 teilzunehmen, und bat mich, dass wir uns nicht vollständig aus der Organisation zurückziehen. Ich sagte: „Okay, wenn Sie darum bitten, werden wir bleiben.“ Aber ob wir bleiben oder gehen, ändert sich hier nichts.

Die Welt hat sich verändert, seit wir dieser Institution beigetreten sind, und Europa hat sich dramatisch verändert. Unsere Bestrebungen in Bezug auf die Europäische Union haben sich dramatisch verändert, und das Thema Ihrer Diskussion hat sich verändert.

Seit dem Amtsantritt von Präsident Trump hat sich dieser Wandel vollständig vollzogen. Es wäre naiv zu glauben, man könne einfach zur Tagesordnung übergehen und meinen, dass Resolutionen aus Straßburg – sei es vom Europarat oder dem Europäischen Parlament – für uns noch eine reale Bedeutung hätten. Es ist absolut unangemessen, unsere Haltung zu diesen Institutionen. Wir, als Aserbaidschan, fühlen uns sehr wohl in unserer Region.

Wir haben dieses Thema bereits besprochen – ob es der Südkaukasus, eine größere Region Zentralasiens oder der Nahost ist. Wir haben eine sehr komfortable, selbstgenügsame Wirtschaft, ein stabiles politisches System, eine vollständige Konsolidierung der Gesellschaft rund um eine nationale Idee und natürlich hat der Sieg im Zweiten Karabach-Krieg die Gesellschaft noch mehr konsolidiert. Bürokraten in Brüssel und Strasburg leben einfach auf ihrem eigenen Planeten. Sie denken, dass jeder um sie herum versucht, sich ihnen zu nähern.

Nein, diese Zeit ist zumindest für Aserbaidschan vor vielen Jahren vorbei. Partnerschaft? Ja. Freundschaft? Auch ja, wenn Sie sich nicht in unsere Angelegenheiten einmischen und uns nicht Ihre sogenannten Werte aufzwingen wollen. Ja – aber nichts weiter.

Nochmals vielen Dank, dass Sie dieses Thema angesprochen haben. Sie haben mir die Gelegenheit gegeben, ein wenig zu enthüllen, wie wir die Situation sehen und wie wir versuchen, unseren Platz in der sich verändernden Welt zu finden.

Hikmat Hajiyev: Anatoly Boyaschov, Belarus.

Anatoly Boyaschov: Vielen Dank, Herr Präsident. Es ist mir eine Ehre und Freude, hier zu sein. Ich vertrete das Belarussische Institut für Strategische Studien, das 2019 von Präsident Lukaschenko gegründet wurde. Unsere Hauptfunktion besteht darin, unserem Präsidenten analytische Informationen zur Verfügung zu stellen. Es war eine anspruchsvolle Aufgabe, nur eine Frage auszuwählen, angesichts der Vertiefung unserer bilateralen Zusammenarbeit. Dennoch beobachten wir, dass die Technologien der Wahleinmischung in letzter Zeit ausgeklügelter geworden sind, und dennoch hat Aserbaidschan Präsidentschaftswahlen mit dem höchsten Maß an Stabilität und politischer Resilienz abgehalten. Meine Frage lautet daher: Was ist die Formel für die aserbaidschanische Wahlsouveränität? Und wenn ich darf, beobachten Sie eine Veränderung in den Technologien der Wahleinmischung?

Präsident Ilham Aliyev: Nun, die Einmischung in unsere Wahlen in den vergangenen Jahren erfolgte nicht durch technologische Prozesse, sondern durch sehr einfache Mittel. Erstens das Geld, das von sogenannten westlichen NGOs nach Aserbaidschan geleitet wurde; zweitens die anti-aserbaidschansiche Propaganda in den westlichen Medien – diejenigen, die Präsident Trump als Fake News bezeichnet, wie The Washington Post, The New York Times und natürlich französische regierungsnahe Medien, ebenfalls Fake-News-Medien wie Le Figaro oder Le Monde. Es wurde eine Art Atmosphäre geschaffen, dass Aserbaidschan eine Diktatur sei, dass Aserbaidschan keine demokratische Erfahrung habe, dass Menschenrechte brutal verletzt würden, dass die Opposition aus Engeln bestünde und die Regierung der Teufel sei. Es war also sehr einfach. Zu dieser Zeit waren wir ein wenig naiv und konnten uns nicht einmal vorstellen, dass diejenigen, die uns ins Gesicht lächelten, uns in den Rücken stechen wollten. Wir hatten tatsächlich nicht vollständig die finanziellen Ströme dieser Gelder unter Kontrolle, und das war der Grund, warum solche berüchtigten Institutionen wie das Nationaldemokratische Institut für Internationale Angelegenheiten hier tatsächlich einen Staatsstreich planten. Es wurde entdeckt. Wir verfolgten mehr als eine Million US-Dollar, die von einem Bankkonto abgehoben worden waren, und entdeckten anschließend einen Teil dieses Geldes in von regierungsfeindlichen Aktivisten gemieteten Wohnungen – zusammen mit Molotowcocktails und Anleitungen, wie man Regierungsgebäude und Polizisten angreift. Wir haben all das erlebt. Die Versuche einer Orangenen Revolution hier im Jahr 2005, inspiriert vom US-Außenministerium – wir alle erinnern uns und vergessen nie. Es war also sehr einfach. Heute ist es schwieriger, das zu tun, weil wir erstens die vollständige Kontrolle über das Finanzsystem haben. Zweitens müssen alle sogenannten Stipendien, die an sogenannte lokale NGOs – tatsächlich Zweigstellen der Opposition – vergeben werden, jetzt registriert werden, und es ist sehr schwierig, Geld hierher zu schmuggeln. Aber leider sind einige westliche Institutionen sehr kreativ. Sie finden neue Wege, Geld hierher zu schmuggeln, durch verschiedene Kuriere. Sie bekommen dieses Geld hauptsächlich in Georgien. Wenn ich "in Georgien" sage, möchte ich nicht, dass es so klingt, als käme es direkt aus Georgien – nein, es kommt von diesen westlichen nichtstaatlichen Organisationen, die in Georgien noch operieren. Durch georgische Banken, die von Ausländern kontrolliert werden, Kreditkarten ohne Namen und Bargeld wird hierher gebracht, um die Situation zu destabilisieren. Aber wenn wir das nachverfolgen, wenn unsere Strafverfolgungsbehörden diese Geldschmuggler vor Gericht stellen, beginnen sie, uns undemokratische Dinge vorzuwerfen. So war es in Aserbaidschan. Ich hoffe, dass es ein Ende nimmt, weil es absolut nutzlos ist. Es macht keinen Sinn, und jeder weiß, wer wer ist. Aber trotzdem sind wir nicht garantiert, dass sie nicht eines Tages wieder entscheiden, einen Marionettenführer zu bringen und ihn in den Präsidentenstuhl zu setzen, um Aserbaidschan nach ihrem Willen zu regieren.

Was Präsident Trump begonnen hat, ist sehr vielversprechend, aber ich denke, er sollte nicht aufhören. USAID ist natürlich das Monster Nummer eins – es ist eine völlig korrupte Struktur. Ich habe schon ein wenig darüber gesprochen. Radio Liberty (Radio Freiheit) und Voice of America (Stimme Amerikas) – es ist sehr gut, dass sie bereits geschlossen wurden. Aber das ist nicht genug. Sie sollten tiefer gehen. Human Rights Watch, Freedom House, Amnesty International, Transparency International – all diese Infrastruktur seiner politischen Feinde muss vollständig funktionsunfähig gemacht werden. Und nochmal, wir als Land, das all diese Verleumdungskampagnen und koordinierten Angriffe auf Aserbaidschan erlebt hat, wissen sehr gut, wie es funktioniert und wie es funktioniert. Wir kennen die Leute, wir kennen die Leute in den Botschaften, die an illegalen Aktivitäten beteiligt sind, und wir sind bereit, der US-Staatsanwaltschaft und den Rechtsschutzbehörden alle Informationen über die illegalen, destruktiven Aktivitäten der Vorgänger von Herrn Trump zur Verfügung zu stellen. Ich denke, ich habe Ihre Frage dazu beantwortet. Vielen Dank, dass Sie mit uns sind.

Hikmat Hajiyev: Ahmed Taher, Ägypten.

Ahmed Taher: Vielen Dank, Eure Exzellenz, lieber Präsident, dass Sie mir zum zweiten Mal die Gelegenheit geben, hier zu sein. Ich habe einen Kommentar und eine Frage. Zunächst der Kommentar: Was ich gestern in Karabach gesehen habe – ich habe Karabach bereits drei Mal besucht – und gestern habe ich gesehen, dass dies die dritte Erfolgsgeschichte Aserbaidschans seit seiner Unabhängigkeit im Jahr 1918 und später 1991 ist. Heute ist der Wiederaufbau von Karabach nach seiner Befreiung, denke ich, sehr, sehr wichtig für uns. Ich möchte wissen, wie Aserbaidschan Karabach nach seiner Befreiung wieder aufgebaut hat. Ich sehe dies als einzigartigen Erfolg, und ich gratuliere Ihnen. Zweitens zu meiner Frage: Aserbaidschan spielt eine wichtige Rolle in der islamischen Welt. Wir würden gerne die Politik Aserbaidschans im Hinblick auf die jüngste Krise im Nahen Osten hervorheben, insbesondere in Bezug auf das, was in Gaza, Syrien und im Libanon passiert ist.

Präsident Ilham Aliyev: Vielen Dank für Ihre Kommentare zu unserem Land, und ich bin sehr dankbar, dass Sie Karabach bereits mehrere Male besucht haben. Vielen Dank dafür. Was die Situation in Gaza betrifft, hat Aserbaidschan von den ersten Tagen der Krise an aktiv für einen Waffenstillstand und die Einstellung der Militäroperationen plädiert, und unsere Position bleibt unverändert. Was die Situation in einem Land betrifft, so ist es die Angelegenheit der Länder selbst, zu entscheiden, was für sie Priorität hat. Daher versuchen wir normalerweise, uns nicht zu innerstaatlichen Situationen in einem Land zu äußern – selbst in Armenien, während der Besatzungszeit, haben wir uns nie zu ihrer inneren Agenda geäußert. Aber gleichzeitig kann ich zum Thema Syrien sagen, dass wir froh sind, dass es eine Veränderung in der Regierung gegeben hat. Unter der früheren Führung hatte Syrien leider eine sehr pro-armenische und anti-aserbaidschanische Haltung eingenommen. Es gab viele politische Kontakte zwischen der armenischen Führung und der syrischen Führung. Früher gab es Glückwunschschreiben, gegenseitige Besuche. Heute denkt die armenische Regierung, dass niemand sich daran erinnert. Aber wir alle erinnern uns, wie eng sie mit der Regierung von Präsident Assad waren, wie sie kommunizierten, wie sie kooperierten. Jetzt, wenn wir sehen, dass sie versuchen, humanitäre Hilfe nach Syrien zu schicken, zeigt dies erneut die Heuchelei der Armenier, und ich hoffe, dass die neue syrische Regierung diesen Heuchlern und Feinden der neuen Regierung nicht erlauben wird, in Syrien Fuß zu fassen. Daher unterstützen wir die neue Regierung Syriens. Wir haben offizielle Schreiben ausgetauscht und ihnen gratuliert. Und natürlich freuen wir uns, dass nun endlich an der südlichen Grenze unseres brüderlichen Landes, der Türkei, Frieden herrschen wird. Es wird keine Bedrohung mehr für die Türkei aus Syrien geben. Dies ist eine sehr wichtige Entwicklung für uns. Es ist auch Teil der globalen Veränderungen. Und außerdem freuen wir uns sowohl für uns selbst als auch für das syrische Volk und die Türkei.

Was unsere Rolle in der islamischen Welt betrifft, so wird sie von den muslimischen Gemeinschaften sehr geschätzt. Aserbaidschan wurde mehrfach als Gastgeberland für verschiedene Veranstaltungen ausgewählt, und wir werden auch den Gipfel der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) ausrichten. Die Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur der Islamischen Welt (ICESCO) hat Schuscha zur Hauptstadt der islamischen Kultur erklärt. Und im letzten Mai haben der Generalsekretär der ICESCO und ich dies in Schuscha offiziell bekannt gegeben. Unsere für die Solidarität zwischen den muslimischen Völkern wird von den religiösen und politischen Führern der muslimischen Welt, einschließlich der OIC und der Arabischen Liga, hoch eingeschätzt. Unsere Unterstützung für unsere Brüder wird von ihnen sehr geschätzt. Und der letzte Punkt dazu: Ich denke, dass die Länder der muslimischen Welt, wenn sie ihre Politik in Bezug auf die Situation in einem arabischen Land bewerten oder entwickeln, zunächst eine Orientierung von der Arabischen Liga erhalten sollten. Ich denke, das wäre der beste Weg, diese Themen anzugehen und ihre Haltung auszudrücken – denn sie wissen es besser. Die Arabische Liga vereint alle arabischen Länder. Die Politik der Arabischen Liga zu jeder Frage, die die Situation in arabischen Ländern betrifft, sollte – und zumindest für uns ist es so – eine Orientierung sein, und ich denke, es sollte für alle so sein.

Hikmat Hajiyev: Herr Präsident, Urs Unkauf, Deutschland.

Urs Unkauf: Eure Exzellenz, verehrter Herr Präsident Aliyev, es ist uns eine große Ehre, Sie heute hier zu sehen. Vielen Dank dafür. Ich möchte die bilateralen Beziehungen zu Deutschland ansprechen. Sie haben gerade erwähnt, dass unser Präsident, Frank-Walter Steinmeier, kürzlich Aserbaidschan einen offiziellen Besuch abgestattet hat, und es gab einige Missverständnisse in der Kommunikation seitens der deutschen Präsidentenverwaltung vor dem Besuch, als sie eine Flagge des aufgelösten, illegalen und besetzten Regimes posteten. Glücklicherweise haben sie diese von der Website des Bundespräsidenten entfernt, und es wurde eine Entschuldigung an Sie gesendet. Meine Frage lautet also: Ich habe die offizielle Stellungnahme gelesen, aber welche Erwartungen hat Aserbaidschan in Bezug auf Deutschland bezüglich der politischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit, da wir uns derzeit in den letzten Phasen der Bildung einer neuen Regierung befinden? Vielen Dank.

Präsident Ilham Aliyev: Vielen Dank. Lassen Sie mich zunächst auf die Angelegenheit mit der Flagge eingehen. Natürlich waren wir alle sehr überrascht, das zu sehen. Und um ehrlich zu sein, versuche ich so offen wie möglich zu sein. Es war immer schwer für uns, zu glauben, dass dies ein Fehler war, weil Deutschland ein Land mit langen Traditionen der Staatsbildung ist. Alle Attribute werden sorgfältig behandelt. Es war nicht nur die Flagge, die eine Flagge von Separatisten war, einer bereits toten separatistischen Entität. Es gab auch einen Kommentar, in dem wir Nagorni-Karabach sahen. Nagorni-Karabach existiert nicht. Es existiert, wie wir sagen, nur in den Träumen armenischer Revanche-Geister und derer, die sie unterstützen. Diese Formulierung in dieser Erklärung hielten wir für eine Beleidigung Aserbaidschans. Ein weiterer Faktor, der uns nicht glauben ließ, dass es sich um einen Fehler handelte, war, dass, wenn man sich erinnert, das Bild der Flagge zerrissen war. Wenn sie die Flagge Armeniens sortiert hätten, warum dann eine zerrissene Flagge zeigen? Die zerrissene Flagge bedeutete wahrscheinlich in den Köpfen derer, die dieses Bild platzierten, vielleicht das sogenannte verwundete Artsakh. Das war die Botschaft an Aserbaidschan. Wir haben das sehr ernst genommen, und ehrlich gesagt gab es mehrere Optionen für uns zu handeln. Wenn es keine Entschuldigung gegeben hätte, dann hätte der Zeitpunkt des Besuchs wahrscheinlich geändert werden müssen. Das ist nur unsere interne Sicht. Der deutsche Botschafter wurde zum Außenministerium einbestellt, um die Situation zu klären, und er sagte, wenn ich mich nicht irre, dass sie sich nicht entschuldigen würden. Stimmt das, Hikmat? Also war das eine weitere Überraschung. Dann hat mein Assistent Hikmat Hajiyev die Leiterin des Büros des Bundespräsidenten Steinmeier kontaktiert. Und was war die Antwort, Hikmat?

Hikmat Hajiyev: Herr Präsident, zu Beginn sagte die Chefin der Staatskanzlei, dass es sich um einen technischen Fehler handelte, und "bitte akzeptieren Sie unsere Entschuldigung, und wir werden es löschen". Aber es war nur eine gut gemeinte Entschuldigung zwischen uns. Aber ich erhielt zusätzliche Anweisungen von Ihrer Seite, und "Aserbaidschan besteht darauf, wir erwarten eine öffentliche und formelle Entschuldigung von unseren deutschen Kollegen." Danach wurde sie schriftlich übermittelt.

Präsident Ilham Aliyev: Ja, danke. So wurde es gelöst. Aber natürlich hätten sie das nicht tun dürfen. Es war ein völlig unnötiger und bedeutungsloser Versuch, uns zu verletzen. Ich bin absolut sicher, dass Präsident Steinmeier nichts davon wusste, und das hat er mir auch gesagt, und ich glaube ihm vollkommen. Erstens, weil ich ihn sehr respektiere. Und zweitens, ganz ehrlich, ich schaue mir nicht an, was sie auf meinen Bildern posten. Wenn da mal was Falsches dabei ist, wissen Sie ja, wer dafür verantwortlich ist. Aber wenn etwas Falsches gepostet worden wäre, hätten wir uns definitiv entschuldigt, ohne es zu verlangen.

Der Besuch selbst war erfolgreich. Präsident Steinmeier und ich kennen uns seit vielen Jahren, seit er Außenminister war. Er hat uns mehrmals besucht, und letztes Jahr haben wir uns in Berlin getroffen. Es ist immer eine Freude, mit ihm zu sprechen. Er ist ein sehr geschickter Politiker und ein großer Staatsmann. Die deutschen Bürger können stolz auf ihn sein. Was den Inhalt und die Form des Besuchs betrifft, so war es, wie die Medien es gezeigt haben, eine sehr freundliche, sehr herzliche Interaktion mit einem kulturellen Programm, bei dem wir viel Zeit hatten, verschiedene Themen zu besprechen. Natürlich ist der Inhalt unserer Zusammenarbeit im wirtschaftlichen Bereich sehr umfangreich, und wir betrachten diesen Besuch, übrigens den ersten Besuch eines deutschen Präsidenten in Aserbaidschan, als einen wichtigen Meilenstein in unseren Beziehungen. Alle Botschaften, die von Baku aus von beiden Präsidenten gegeben wurden, waren äußerst positiv und zeitgemäß. Ich denke, das ist auch eine gute Botschaft für die Wirtschaftsführer beider Länder, sich aktiver in der bilateralen Zusammenarbeit zu engagieren. Unsere Erwartungen an Deutschland, insbesondere an die neue Regierung, in Bezug auf die Europäische Union, sind, dass sie weiterhin eine unabhängige Politik verfolgt, denn wie Sie wissen, gibt es ein Land in der Europäischen Union, das viele schlechte Dinge gegen Aserbaidschan tut und sich ohne jegliche Grundlage als führend ausgibt. Die führende Wirtschaftsmacht ist Deutschland, und die führende politische Kraft in Europa ist Deutschland. Daher hoffe ich, dass die EU sich nicht von pro-armenischen Gruppen dort beeinflussen lassen wird.

Hikmat Hajiyev: Unsere letzte Frage geht an Huseyn Ischiksal aus Nordzypern.

Huseyn Ischiksal: Herr Präsident, es ist so schön, Sie hier zu sehen, nach dem, wissen Sie, Oktober 2023, als ich meinen Präsidenten begleitete und Sie uns zu einer offiziellen Reise empfingen. Ich bin der Sonderberater des Präsidenten der Türkischen Republik Nordzypern. Zunächst einmal möchte ich die herzlichsten Grüße meines Präsidenten an Sie persönlich übermitteln. Es ist immer schön, hier zu sein, weil wir Brüder sind, und ich fühle mich hier immer wie zu Hause. Ich meine, ich habe nicht das Gefühl, in ein fremdes Land gekommen zu sein. Ich wollte eine Frage zur Organisation der Türkischen Staaten stellen. Aber Botschafter, Hulusi Bey, hat diese bereits gestellt. Ich möchte einfach Ihre wertvollen Kommentare und Empfehlungen hören, wie wir die Beziehungen zwischen meinem Land und Aserbaidschan weiter vertieft werden können. Vielen Dank.

Präsident Ilham Aliyev: Ja, Sie wissen, dass Präsident Ersin Tatar Aserbaidschan besucht hat, und wir finden immer Zeit, uns bei internationalen Veranstaltungen zu treffen. Es gab eine große Veranstaltung, die Kulturwoche der Türkischen Republik Nordzypern in Aserbaidschan. Und Aserbaidschan spielte, wie Sie wissen, eine wichtige Rolle dabei, dass die Türkische Republik Nordzypern Beobachter in der Organisation der Türkischen Staaten wurde. Und so, Sie wissen, wie das passiert ist; ich möchte nicht ins Detail gehen, aber wir waren unter denen, die aktiv dafür plädierten. Präsident Tatar wurde von mir eingeladen, an dem informellen Gipfel der Organisation in Schuscha teilzunehmen, und er war mit uns mit der Flagge von Nordzypern. Unsere Kontakte setzen sich fort. Sie wissen, dass verschiedene Vertreter der Zivilgesellschaft, der aserbaidschanischen Regierung und des Parlaments die Türkische Republik Nordzypern häufig besuchen, und es gibt auch Besuche aus Nordzypern nach Aserbaidschan. Wir sind also immer bei unseren Brüdern. Unsere Politik ist immer sehr klar. Wir haben keine andere Agenda als die, wie wir unseren Brüdern in Nordzypern helfen können, die es verdienen, ihren eigenen Staat zu haben. Sie verdienen es durch Geschichte und durch ihre Taten. Wir alle erinnern uns an das Referendum, das vom damaligen UN-Generalsekretär Kofi Annan initiiert wurde, als Zypern-Türkei für die Vereinigung stimmte und die Griechen auf Zypern gegen die Vereinigung stimmten. Und was passierte danach? Und was geschah danach? Südzypern wurde eingeladen und trat der Europäischen Union bei. War das fair? Natürlich nicht. Sind das Doppeltstandards? Natürlich, ja. Aber leider wollen nicht viele Politiker darüber sprechen. Sie ziehen es vor, es nicht zu tun, um keinen Kopfschmerz zu haben, weil man sich vorstellen kann, dass sie viele Kopfschmerzen verursachen können, und Kopfschmerzen sind nicht die schädlichsten Dinge, die sie tun können. Daher möchte ich unseren Brüdern in Nordzypern versichern, dass wir immer an eurer Seite stehen werden, bis der unabhängige Staat gegründet ist und natürlich von der internationalen Gemeinschaft anerkannt wird.

Hikmat Hajiyev: Wir möchten Ihnen unsere Dankbarkeit aussprechen. Wir bedanken uns bei Ihnen für die Zeit, die Sie sich genommen haben.

Präsident Ilham Aliyev: Vielen Dank.

