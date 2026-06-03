Irakli Kobakhidze: Georgien misst Zusammenarbeit mit Aserbaidschan und der Türkei große Bedeutung bei

Tiflis, 3. Juni, AZERTAC

Georgiens Premierminister Irakli Kobakhidze hat die besondere Bedeutung der trilateralen Zusammenarbeit zwischen Georgien, Aserbaidschan und der Türkei hervorgehoben.

Gegenüber Journalisten erklärte er, Georgien messe dem Ausbau seiner Transitfunktion und der Stärkung seiner Verkehrsanbindungen große Bedeutung bei. In diesem Zusammenhang komme der Zusammenarbeit mit Aserbaidschan und der Türkei eine Schlüsselrolle zu.

Die Eisenbahnstrecke Baku–Tiflis–Kars bezeichnete Kobakhidze als historisches Projekt und als gelungenes Beispiel für die erfolgreiche Kooperation der drei Länder. Zugleich sei sie Ausdruck der engen partnerschaftlichen Beziehungen, die künftig weiter vertieft werden sollen.