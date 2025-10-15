Iranische Schiffe treffen in Aserbaidschan zur Teilnahme an der gemeinsamen Übung AZIREX-2025 ein

Baku, 15. Oktober, AZERTAC

Soldaten und Schiffe der iranischen Marine sind in die Hoheitsgewässer Aserbaidschans eingelaufen und haben den vorgesehenen Treffpunkt erreicht, um an der gemeinsamen Such- und Rettungsübung AZIREX-2025 teilzunehmen, teilte das Verteidigungsministerium Aserbaidschans AZERTAC mit.

Für die Schiffe wurde eine feierliche Willkommenszeremonie abgehalten, an der die Führung der aserbaidschanischen Marine sowie weitere Offizielle teilnahmen.

Im Anschluss an die offizielle Zeremonie fand ein Treffen zwischen der Delegation der Marine der Islamischen Republik Iran und dem Kommandeur der aserbaidschanischen Marine statt. Dabei wurden Fragen zur Ausweitung der bilateralen Zusammenarbeit sowie zur Organisation der gemeinsamen Such- und Rettungsübung AZIREX-2025 erörtert.

Ein Briefing zur Übung wurde präsentiert, und relevante Fragen wurden beantwortet.

Ziel der gemeinsamen Übung ist es, die Sicherheit im Kaspischen Meer zu gewährleisten sowie die Koordination und Zusammenarbeit bei Such- und Rettungsmaßnahmen zwischen den Seestreitkräften der beiden Nachbarländer zu stärken.