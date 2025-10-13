Islamabad ist Gastgeber des 3. trilateralen Treffens der Parlamentssprecher Aserbaidschans, Pakistans und der Türkei

Baku, 13. Oktober, AZERTAC

Das dritte trilaterale Treffen der Parlamentspräsidenten Aserbaidschans, Pakistans und der Türkei hat in Islamabad, der Hauptstadt Pakistans, seine Arbeit begonnen.

Zunächst fand die Exekutivsitzung des Treffens statt.

An der Veranstaltung nahmen die Vorsitzende der Nationalversammlung (Milli Majlis) Aserbaidschans, Sahiba Gafarova, der Sprecher der Nationalversammlung Pakistans, Sardar Ayaz Sadiq, sowie der Präsident der Großen Nationalversammlung der Türkei, Numan Kurtulmus, teil.

Die Parlamentschefs betonten in ihren Reden die Bedeutung der brüderlichen Beziehungen auf hoher Ebene zwischen ihren Ländern und Parlamenten und äußerten die Zuversicht, dass das Treffen einen starken Impuls für die Weiterentwicklung der Ziele und Aufgaben der trilateralen parlamentarischen Zusammenarbeit geben werde.

In der Exekutivsitzung wurden die Tagesordnungspunkte ausführlich erörtert, gefolgt von der Eröffnungszeremonie des dritten trilateralen Treffens. Die Veranstaltung wird mit Reden der Parlamentspräsidenten und aktiver Beteiligung der Abgeordneten fortgesetzt.