Jahresversammlung der Islamischen Entwicklungsbankgruppe in Baku eröffnet – Präsident Ilham Aliyev nimmt teil AKTUALISIERT-2 VIDEO

Baku, 18. Juni, AZERTAC

In Baku fand die Eröffnungszeremonie der Jahresversammlung 2026 der Islamischen Entwicklungsbankgruppe statt.

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, nahm an der Veranstaltung teil.

Zunächst wurde ein gemeinsames Foto aufgenommen.

Anschließend wurde die Nationalhymne der Republik Aserbaidschan intoniert.

Danach wurde ein Vers aus dem Heiligen Koran rezitiert.

Im weiteren Verlauf der Veranstaltung wurde ein Film über die Islamische Entwicklungsbank gezeigt.

Dann hielt das Staatsoberhaupt eine Rede bei der Veranstaltung.

Rede von Präsident Ilham Aliyev

-Sehr geehrter Herr Vorsitzender der Islamischen Entwicklungsbankgruppe,

Sehr geehrte Gäste, meine Damen und Herren,

Ich begrüße alle Teilnehmer der Jahresversammlung. Willkommen in Aserbaidschan.

Ich bin der Gruppe, ihrem Vorsitzenden und dem gesamten Team sehr dankbar, dass Aserbaidschan als Gastgeberland der Jahresversammlung ausgewählt wurde. Es ist uns eine große Ehre. Dies zeigt erneut die engen Bindungen zwischen uns. Ich möchte Herrn Vorsitzenden, Dr. Al-Jasser, persönlich für seine kontinuierliche Unterstützung der Reformen in Aserbaidschan danken, für seine Vision zur Weiterentwicklung der Bank sowie für seine freundliche Haltung gegenüber unserem Land.

Dr. Al-Jasser hat Aserbaidschan bereits viele Male besucht und auch zweimal die befreiten Gebiete besucht, was uns allen besondere Freude bereitet.

Wie Sie wissen, ist Aserbaidschan bereits zum zweiten Mal Gastgeber der Jahresversammlung, was ebenfalls ein klares Zeichen unserer engen Beziehungen, des hohen Niveaus der Zusammenarbeit und des Umfangs der gemeinsamen Aktivitäten ist. Ich erinnere mich sehr gut an das Jahr 2010, als wir erstmals Gastgeber waren.

Diese Jahresversammlung gab unserer Partnerschaft mit der Gruppe sowie den Reformen in Aserbaidschan, die auf die Diversifizierung der Wirtschaft, die Durchführung von Reformen und die Verringerung der Abhängigkeit vom Energiesektor abzielten, einen starken Impuls. Seitdem hat sich vieles in Aserbaidschan und weltweit verändert. Eines jedoch ist unverändert geblieben: die stabile und erfolgreiche Entwicklung Aserbaidschans.

Dies ist ein Ausdruck der von uns verfolgten Politik – einer Politik, die auf nationalen Interessen, guten Beziehungen zu allen Akteuren der internationalen Arena und einem starken Engagement für unsere erfolgreiche Entwicklung basiert. Erfolgreiche Entwicklung beruht auf einer Vielzahl von Faktoren. Aserbaidschan ist seit nur 35 Jahren unabhängig. Und mit Ausnahme der ersten zwei Jahre, die von Krieg, Besatzung, humanitärer Katastrophe, Bürgerkrieg und weiteren Schwierigkeiten geprägt waren, war der übrige Zeitraum eine Phase stabiler Entwicklung des Landes. Dies ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für den Erfolg jedes Landes. Wo Stabilität untergraben wird, kann man nicht einmal von Entwicklung sprechen. Daher ist Stabilität – politische, wirtschaftliche und soziale Stabilität, die heute in Aserbaidschan Realität ist – nicht nur der wichtigste Faktor unserer Entwicklung, sondern auch ein Faktor regionaler Entwicklung. Dank engen Verbindungen auf regionaler und globaler Ebene ist Aserbaidschan bereits in vielen Bereichen zu einem wichtigen Akteur geworden.

Unsere unabhängige Außenpolitik findet starke Unterstützung in der internationalen Gemeinschaft. Die Zahl unserer Freunde wächst von Jahr zu Jahr. Diese Unterstützung zeigt sich sehr deutlich in Momenten, in denen unsere Kandidatur für verschiedene Institutionen auf der Liste stand und wir überwältigende Unterstützung erhielten. Das war der Fall, als wir vor einigen Jahren Kandidat für den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen waren und die Unterstützung von 155 Ländern erhielten.

Das war auch der Fall, als wir Kandidat für den Vorsitz der Bewegung der Blockfreien Staaten waren, der zweitgrößten internationalen Organisation nach den Vereinten Nationen mit 120 Ländern. Wir wurden einstimmig gewählt, und nicht nur gewählt, sondern unser Vorsitz wurde ebenfalls einstimmig verlängert. Dies ist ein Ausdruck internationaler Unterstützung. Wenn wir manchmal den Begriff „internationale Gemeinschaft“ hören, denken einige vielleicht, es handele sich um eine begrenzte Gruppe entwickelter Länder, die sich selbst diesen Namen gegeben haben. Dies ist jedoch ein falscher Ansatz.

Die internationale Gemeinschaft ist die ganze Welt, alle Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen. Die Unterstützung der überwältigenden Mehrheit der Länder der Welt zeigt den Respekt, der auf praktischen Schritten beruht und nicht nur auf Erklärungen. Seit der Jahresversammlung 2010 der Islamischen Entwicklungsbankgruppe in Baku waren wir Gastgeber vieler internationaler Veranstaltungen. Zu den jüngsten gehört die erfolgreiche COP29 im Jahr 2024 mit bemerkenswerten Ergebnissen. Auch das Weltstädteforum im vergangenen Monat, eines der großen internationalen Treffen, wurde erfolgreich in Aserbaidschan durchgeführt, und viele weitere werden folgen.

Dies zeigt erneut die diversifizierte Agenda unserer Aktivitäten. Aserbaidschan ist zu einem wichtigen Akteur auf dem globalen Energiemarkt geworden und initiiert, finanziert und realisiert groß angelegte Energieinfrastrukturprojekte, die Länder über Eurasien hinweg verbinden und die notwendige Energieversorgung sichern, insbesondere in Zeiten unsicherer Lieferketten, in denen Energiesicherheit ein zentraler Bestandteil der nationalen Sicherheit ist.

Eine sehr positive Investitionspolitik hat es uns ermöglicht, Milliardeninvestitionen in verschiedenen Bereichen anzuziehen, einschließlich des Energiesektors und des Baus von Pipelines, die das Kaspische Meer mit dem Mittelmeer und dem Schwarzen Meer verbinden sowie Offshore-Gasfelder im Kaspischen Raum mit den europäischen Märkten.

Dies erforderte große Anstrengungen, Diplomatie, politische Koordination, gute Beziehungen zu Nachbarn und den Nachbarn unserer Nachbarn, Finanzierung, einen guten Ruf und eine widerstandsfähige Wirtschaft. Diese Kombination von Faktoren hat es Aserbaidschan ermöglicht, heute zu einem wichtigen Energielieferanten zu werden.

Im Bereich der Erdgasversorgung ist Aserbaidschan heute Nummer eins hinsichtlich der geografischen Reichweite der Gaslieferungen. Wir liefern Erdgas in 16 Länder, und ihre Zahl wächst von Jahr zu Jahr und wird weiter steigen. Auch die Öllieferungen umfassen noch mehr Länder – zum Vorteil von Produzenten, Transitländern und Verbrauchern.

Diese Form der Zusammenarbeit, ein echtes Teamwork, ist in ihrer Komplexität einzigartig – hinsichtlich Finanzierung, geografischer Bedingungen und politischer Herausforderungen, denen wir gegenüberstanden.

Neben der Investition in die Infrastruktur im Inland konzentrierten wir uns auch auf Infrastruktur mit internationaler Dimension. Mit anderen Worten: Wir haben versucht, Aserbaidschan von einem Binnenstaat ohne Zugang zu den Weltmeeren in ein internationales Verkehrsdrehkreuz zu verwandeln und unsere geografische Lage als Grundlage für eine starke Transportinfrastruktur zu nutzen. Denn Geografie ist wichtig, aber ohne Infrastruktur bleibt sie bedeutungslos.

Heute bilden die Ost-West- und Nord-Süd-Korridore, die Aserbaidschan durchqueren, wichtige Versorgungsrouten für eine wachsende Zahl von Ländern. Ein Blick auf die Karte zeigt, dass Aserbaidschan zwischen Europa und Asien liegt. Diese Lage kann – je nach Kontext – eine Belastung oder ein Vorteil sein. In unserem Fall ist sie eindeutig ein Vorteil, nicht nur für uns, sondern auch für viele andere Länder. Die genannten Korridore bilden eine vernetzte und koordinierte Transportader für zahlreiche Staaten.

Wirtschaftlich hat sich Aserbaidschan positiv entwickelt, und die Wirtschaft ist stabil. Wir haben Direktinvestitionen in Höhe von mehr als 350 Milliarden US-Dollar angezogen, davon fast die Hälfte aus dem Ausland in den letzten 20 Jahren. Unsere Investitionspläne werden fortgesetzt, da Investoren heute nach stabilen Standorten suchen. Leider nimmt die Zahl stabiler Standorte weltweit nicht zu – das ist die Realität. Daher ermöglichen ein gutes Investitionsklima, Investitionsschutz, eine solide Gesetzgebung und bereits realisierte Projekte nun Investitionen nicht nur im Energiesektor, sondern auch im Nicht-Energiesektor, der eine unserer Prioritäten ist.

Heute beträgt der Anteil des Nicht-Öl- und Gassektors am BIP mehr als 70 Prozent – ein bemerkenswerter Erfolg. Dennoch müssen wir weiter daran arbeiten, das Verhältnis von Öl, Gas und Nicht-Öl-Exporten weiter zu verändern. Der Großteil unserer Exporte besteht weiterhin aus Energieressourcen. Daher arbeiten wir intensiv an weiteren Reformen, Investitionen und neuen Märkten, was angesichts des intensiven globalen Wettbewerbs eine Herausforderung darstellt. Diversifizierung ist bereits Realität, muss jedoch weiter ausgebaut werden.

Wir haben unsere Auslandsverschuldung reduziert, was eines meiner früheren Ziele war, das wir erreicht und sogar übertroffen haben. Heute beträgt unsere Auslandsverschuldung nur 6 Prozent des BIP. Wir haben wieder begonnen, Kredite aufzunehmen, allerdings sehr vorsichtig. Die erste Finanzinstitution, an die wir uns gewandt haben, war die Islamische Entwicklungsbank – aufgrund unserer engen Beziehungen und konstruktiven Zusammenarbeit.

Bei dieser Sitzung werden zahlreiche Vereinbarungen unterzeichnet, die neue Infrastrukturprojekte unterstützen und zusätzliche Wertschöpfung im Nicht-Öl-Sektor ermöglichen. Ein niedriger Schuldenstand ist ein großer Vorteil. Unsere Währungsreserven übersteigen unsere Auslandsverschuldung um fast das 20-Fache. Dies macht Aserbaidschan zu einem der Länder mit einer besonders stabilen Finanzlage, einem ausgeglichenen Haushalt und positiven Bewertungen durch führende Ratingagenturen wie Moody’s und Fitch, die unsere Ratings kürzlich auf Investment-Grade-Niveau angehoben haben.

Wir erwarten keine Schwierigkeiten in unserer wirtschaftlichen Entwicklung. Gleichzeitig setzen wir umfangreiche soziale Programme um, die mehr als 30 Prozent der Bevölkerung abdecken. Die Verringerung von Armut und Arbeitslosigkeit war ebenfalls ein Ziel, das erfolgreich erreicht wurde. Heute liegt die Arbeitslosigkeit bei rund 5 Prozent.

Eine der wichtigsten Veränderungen seit 2010 war die Wiederherstellung der territorialen Integrität und Souveränität Aserbaidschans. Unsere Gebiete waren Anfang der 1990er Jahre besetzt, was zu einer humanitären Katastrophe führte. Wir hatten eine Million Flüchtlinge und Binnenvertriebene – bei einer Bevölkerung von acht Millionen war jeder achte Mensch betroffen.

Diese Situation war eine echte humanitäre Katastrophe, und wir waren allein gelassen. Armenien, das Kriegsverbrechen begangen hat, darunter der Völkermord von Chodschali und die Zerstörung unserer Städte und Dörfer, wurde nicht sanktioniert.

Heute hören wir oft von Sanktionen – doch gegen Armenien wurden keine verhängt. Dies zeigt Doppelstandards und den Unterschied zwischen erklärten Werten und realer Politik.

Der Konflikt dauerte fast 30 Jahre, begleitet von nutzlosen Verhandlungen, deren Ziel es war, unsere Gebiete unter Besatzung zu halten. Die Minsker OSZE-Gruppe konnte keine Lösung erzwingen.

Als wir erkannten, dass eine politische Lösung verhindert wurde, trafen wir unsere Entscheidung. Der 44-Tage-Krieg 2020 endete mit der Kapitulation Armeniens. 2023 stellten wir die territoriale Integrität endgültig wieder her. Danach boten wir Frieden an – und heute herrscht Frieden.

Seit fast einem Jahr leben wir in Frieden und sehen die Vorteile. Wir werden niemals vergessen, was die armenische Besatzung unserem Volk und unseren Städten angetan hat. Wir werden niemals vergessen, wie 65 Moscheen zerstört und Tiere, darunter Schweine, in unseren Moscheen gehalten wurden, um unsere Gefühle zu beleidigen.

Das kann nicht vergessen werden. Wir werden auch den Völkermord von Chodschali nicht vergessen. Aber wir blicken nach vorne. Wir haben den Konflikt auf dem Schlachtfeld beendet und anschließend Frieden angeboten. Frieden ist heute Realität.

Unmittelbar nach der Befreiung unserer Gebiete haben wir ein groß angelegtes Wiederaufbauprogramm begonnen. Heute leben, arbeiten und studieren bereits rund 90.000 Menschen in Garabagh und Ost-Sangesur. Wir haben mehr als 15 Milliarden US-Dollar aus dem Staatshaushalt sowie insgesamt rund 17 Milliarden US-Dollar aus allen Quellen für den Wiederaufbau bereitgestellt.

Es werden große Infrastrukturprojekte umgesetzt, darunter Wasserreservoirs, Kanäle, Kraftwerke, drei internationale Flughäfen sowie Tunnel und Brücken. Wir danken der Islamischen Entwicklungsbankgruppe für ihre Unterstützung bei der Wiederaufbauarbeit in den befreiten Gebieten.

Dies ist eine der wichtigsten Prioritäten unserer Regierung, aber nicht die einzige. Unsere Zukunftsprioritäten umfassen unter anderem die Konnektivität. Wir wollen Aserbaidschan weiterhin in ein Verkehrsdrehkreuz verwandeln und planen, das Frachtvolumen zu verdoppeln – derzeit etwa 14–15 Millionen Tonnen.

Auch wenn nicht alles von uns abhängt, bleibt dies unser Ziel. Unsere Pläne zur Ernährungssicherheit sind klar. Mit dem neuen staatlichen Programm zur landwirtschaftlichen Entwicklung streben wir eine maximale Selbstversorgung bei wichtigen Konsumgütern an.

Bewässerung ist dabei entscheidend, und wir danken der Islamischen Entwicklungsbank für ihre Unterstützung beim Bau von Kanälen und Wasserreservoirs.

Erneuerbare Energien bieten großes Potenzial. Verträge mit internationalen und lokalen Unternehmen werden bis 2032 acht Gigawatt Solar- und Windenergie liefern – als Minimum.

Dies ist nur ein Teil unserer strategischen Prioritäten, neben vielen weiteren Bereichen.

Ich bin mir sicher, dass viele unserer Pläne bereits vorgestellt wurden. Ich möchte die Zeit nicht über Gebühr beanspruchen.

Noch einmal danke ich für die Wahl Aserbaidschans als Gastgeberland, für Ihre Anwesenheit und Unterstützung und wünsche der Jahresversammlung viel Erfolg.

Vielen Dank.

Der Vorsitzende der Islamischen Entwicklungsbankgruppe Muhammad Sulaiman Al-Jasser hielt eine Rede und sagte:

-Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Seine Exzellenz Herr Ilham Aliyev.

Der Minister für Wirtschaft der Republik Aserbaidschan, Vorsitzender des Gouverneursrats Herr Mikayil Jabbarov.

Exzellenzen, Gouverneure und stellvertretende Gouverneure.

Sehr geehrte Exekutivdirektoren, geschätzte Delegierte, meine Damen und Herren.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Es ist mir eine große Ehre, Sie zur Eröffnung der Jahresversammlung 2026 der Islamischen Entwicklungsbankgruppe in der großartigen Stadt Baku willkommen zu heißen. Zunächst möchte ich meiner tiefen Dankbarkeit gegenüber seiner Exzellenz Präsident Ilham Aliyev sowie der Regierung und dem aserbaidschanischen Volk für die große Gastfreundschaft und die hervorragende Organisation Ausdruck verleihen.

Es ist besonders bedeutsam, dass unsere Versammlung mit dem aserbaidschanischen Tag der Nationalen Rettung zusammenfällt. Dieser Tag markiert einen historischen Wendepunkt, der dem Land den Übergang in eine neue Phase der Stabilität, Widerstandsfähigkeit und Erneuerung ermöglicht hat. Dieses Land hat über Jahrhunderte hinweg seine geografische Lage genutzt, um Ost und West sowie Nord und Süd zu verbinden – von der alten Seidenstraße bis zum heutigen Mittleren Korridor. Doch die Geschichte Aserbaidschans ist nicht nur eine Geschichte der Verbindungen. Sie ist zugleich eine Geschichte von Widerstandskraft und Erneuerung. In diesem Zusammenhang möchte ich einen kurzen Eindruck von meinem jüngsten Besuch in Schuscha teilen. Die Perle Garabaghs, Schuscha, trägt ihr reiches Erbe in den Werken von Persönlichkeiten wie der Dichterin und Wohltäterin Khurshidbanu Natavan weiter, die ein bleibendes Symbol kultureller Widerstandsfähigkeit und Mitgefühl ist. Besonders bewegt haben mich die folgenden Zeilen des Volksdichters Mammad Araz:

„Steh auf, Aserbaidschan, ich bin bei dir!

Alles andere können wir teilen!“

Es sind sehr kraftvolle Verse. Diese Worte spiegeln den Geist eines Volkes wider, das niemals die Hoffnung aufgegeben hat. Genau dieser Geist bildet die Grundlage unserer Partnerschaft mit Aserbaidschan.

Wir sind stolz darauf, die erste multilaterale Entwicklungsbank zu sein, die die befreiten Gebiete Garabaghs besucht hat, und bestätigen damit erneut unser Engagement für Aserbaidschans Bemühungen um Wiederaufbau und Entwicklung.

Seit dem Beitritt Aserbaidschans im Jahr 1992 hat sich unsere Zusammenarbeit erfolgreich entwickelt. Die Gruppe der Islamischen Entwicklungsbank hat 84 Projekte in den Bereichen Infrastruktur, Energie, Landwirtschaft und soziale Dienste mit einem Volumen von rund 1,8 Milliarden US-Dollar genehmigt. Projekte wie die Eisenbahn Baku–Tiflis–Kars und die Freie Wirtschaftszone Alat sind nicht nur nationale Projekte, sondern zentrale Adern des regionalen Handels und verkörpern das Thema unserer Jahresversammlungen: „Regionale Integration für nachhaltigen Wohlstand“.

Exzellenz, Herr Präsident, meine Damen und Herren.

Unsere Ziele für regionale Integration und gemeinsamen Wohlstand werden in einem globalen Umfeld verfolgt, das durch Inflation, Konflikte und Störungen der Lieferketten herausgefordert wird. Obwohl die Weltwirtschaft eine gewisse Widerstandsfähigkeit zeigt, bleibt der wirtschaftliche Ausblick fragil. Auch wenn das Wachstum in unseren Mitgliedsländern voraussichtlich über dem globalen Durchschnitt liegen wird, spiegelt dieser Durchschnitt nicht die schwierigen Realitäten der besonders verletzlichen Volkswirtschaften wider.

Unter diesen komplexen Bedingungen hat die Islamische Entwicklungsbankgruppe ihre Aktivitäten weiter verstärkt. Im Jahr 2025 stiegen die Genehmigungen für Finanzierungen um 20 Prozent auf rund 16 Milliarden US-Dollar, während sich das Gesamtvolumen seit Beginn unserer Tätigkeit auf 209 Milliarden US-Dollar erhöht hat.

Doch Verpflichtungen allein reichen nicht aus. Entscheidend ist die Umsetzung. Daher haben wir unsere Auszahlungsmechanismen gestärkt und die Mittelbereitstellung von 9,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 11 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 erhöht. Innerhalb der Islamischen Entwicklungsbank wurden 5,7 Milliarden US-Dollar in vorrangige Bereiche gelenkt, davon 46 Prozent in Transport und Konnektivität, 20 Prozent in Wasser- und städtische Dienstleistungen und 16 Prozent in das Gesundheitswesen.

Auch die anderen Institutionen der Gruppe haben diese Dynamik verstärkt. Die Internationale Islamische Handels- und Finanzgesellschaft stellte 9,3 Milliarden US-Dollar für die Handelsfinanzierung bereit. Die Islamische Gesellschaft zur Entwicklung des Privatsektors genehmigte 556 Millionen US-Dollar für die Unterstützung des Privatsektors. Die Islamische Gesellschaft zur Versicherung von Investitionen und Exportkrediten unterstützte versicherte Geschäftsoperationen im Umfang von 17,8 Milliarden US-Dollar.

Diese umfangreichen Aktivitäten beruhen auf finanzieller Disziplin. Trotz globaler Unsicherheit haben wir unser „AAA“-Rating beibehalten und im Jahr 2025 Sukuk im Wert von 5 Milliarden US-Dollar emittiert.

-Exzellenz, Herr Präsident, meine Damen und Herren.

Als mir vor fünf Jahren von den Mitgliedsländern das Vertrauen zur Leitung dieser ehrwürdigen Institution übertragen wurde, habe ich versprochen, eine erneuerte Islamische Entwicklungsbankgruppe aufzubauen – eine Institution, die agiler, wirksamer und näher an den Menschen ist, denen sie dient. Dieses Versprechen wurde im Schatten der COVID-19-Pandemie gegeben. Später wurde die Situation durch den Krieg in Osteuropa und dessen Auswirkungen auf die Ernährungssicherheit in unseren Mitgliedsländern zusätzlich erschwert.

Angesichts dieser Herausforderungen haben wir uns nicht für Abwarten entschieden, sondern für Handeln. Wir haben unsere Operationen ausgeweitet, denn die Menschen, denen wir dienen, konnten keine Verzögerung dulden. Die Ergebnisse sprechen für sich: Die jährlichen Finanzierungszusagen der Gruppe stiegen von 6,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 auf fast 16 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 und haben sich damit mehr als verdoppelt. Gleichzeitig stiegen die Auszahlungen von 7,1 Milliarden auf 11 Milliarden US-Dollar.

Doch Entwicklung misst sich nicht nur in Milliardenbeträgen, sondern in veränderten Leben und neu entfachter Hoffnung. Es ist der Weg eines Dorfvorstehers in Kamerun, dessen Reisezeit sich von einem ganzen Tag auf eine Stunde verkürzt hat. Es sind die besseren Überlebenschancen von Neugeborenen in ländlichen Gebieten Ugandas. Es sind 8,5 Millionen Menschen in den urbanen Siedlungen Indonesiens, die Zugang zu sichereren und würdigeren Lebensbedingungen erhalten haben.

Von Jakarta bis Dakar, von Almaty bis Abidjan, von Duschanbe bis Georgetown und Paramaribo habe ich mit eigenen Augen gesehen, wie Projekte der Islamischen Entwicklungsbank das Leben von Millionen Menschen verbessert haben. Diese Erfahrungen zählen zu den bedeutungsvollsten meines Lebens. Sie haben mich von einem Zentralbanker, der sich vor allem mit makroökonomischen Indikatoren und Geldpolitik beschäftigte, zu einem Entwicklungsbanker gemacht, der direkt mit den Herausforderungen und dem Potenzial unserer 57 Mitgliedsländer konfrontiert ist.

Exzellenz, Herr Präsident, meine Damen und Herren.

In den letzten fünf Jahren haben meine Kollegen und ich unermüdlich daran gearbeitet, die Relevanz der Islamischen Entwicklungsbankgruppe zu stärken, die institutionelle Governance zu verbessern und ihre langfristige Nachhaltigkeit sicherzustellen. Alhamdulillah, wir haben die vorherige Strategie neu ausgerichtet, Partnerschaften revitalisiert und die Position der Gruppe unter den führenden multilateralen Entwicklungsbanken weiter gefestigt.

Wir haben außerdem einen Zehnjahres-Strategierahmen für 2026–2035 eingeführt, der auf Eigenständigkeit, Solidarität und generationenübergreifendem Wohlstand basiert. Diese langfristige Vision wird bereits in konkrete Maßnahmen durch neue Fünfjahresstrategien der Bank und ihrer Tochterinstitutionen umgesetzt, die eine ambitionierte Roadmap für 2026–2030 festlegen.

Gleichzeitig haben wir einen historischen Meilenstein erreicht: Der nun aktive Fonds für zinsgünstige Entwicklungsfinanzierung der Islamischen Entwicklungsbank unterstützt hochwirksame neue Projekte und hilft verletzlichen Ländern, dringende Entwicklungsherausforderungen zu bewältigen.

Ich danke den Mitgliedsländern, die bereits zu dieser wichtigen Initiative beigetragen haben. Ihr Beitrag ist ein klares Zeichen der Solidarität. Wir hoffen weiterhin auf Ihre Unterstützung, um diesen Fonds zu stärken und sicherzustellen, dass kein Mitgliedsland zurückgelassen wird.

Exzellenz, Herr Präsident, meine Damen und Herren.

Ich danke dem Königreich Saudi-Arabien für das mir anvertraute Mandat für eine zweite Amtszeit sowie den hochrangigen Führungspersönlichkeiten für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung. Dieses erneuerte Vertrauen stärkt unsere Entschlossenheit, die Islamische Entwicklungsbankgruppe weiter voranzubringen.

Unser Ansatz bleibt klar: nationale Prioritäten respektieren, maßgeschneiderte Lösungen entwickeln und Investitionen mit den Entwicklungszielen der Mitgliedsländer in Einklang bringen.

Unsere Richtung ist klar: Wir wollen im großen Maßstab Ergebnisse erzielen, mit höchster Qualität arbeiten und als eine einheitliche Gruppe handeln. Doch keine Institution kann – so stark ihre Vision auch ist – echte Wirkung entfalten ohne Menschen, die sie täglich mit großem Engagement tragen.

Ich danke der Führung und den Mitarbeitenden der Islamischen Entwicklungsbankgruppe für ihre Professionalität und ihr Engagement. Ebenso danke ich allen Gouverneuren, Exekutivdirektoren, unseren Partnern in der Arabischen Koordinierungsgruppe und der breiteren Gemeinschaft multilateraler Entwicklungsbanken.

Mein besonderer Dank gilt dem Organisationsteam der Jahresversammlung für seine unermüdlichen Bemühungen sowie den Delegierten für ihr Engagement für unsere gemeinsamen Ziele.

Noch einmal möchte ich meiner tiefen Dankbarkeit gegenüber seiner Exzellenz Präsident Ilham Aliyev für seine Schirmherrschaft dieser Versammlungen sowie der Regierung und dem aserbaidschanischen Volk für ihre große Gastfreundschaft Ausdruck verleihen.

In einer Welt, die von Unsicherheit, Fragmentierung und zunehmender Verletzlichkeit geprägt ist, ist Solidarität keine Option, sondern eine Notwendigkeit. Der Heilige Koran lehrt uns: „Helft einander in Güte und Gottesfurcht.“ Dieses ewige Prinzip bildet die Grundlage unserer Mission. Wohlstand ist ein anvertrautes Gut – ein Segen, der geteilt werden muss, um Würde, Chancen und Hoffnung für alle zu schaffen.

Doch wir können nicht über Wohlstand sprechen, ohne die anhaltenden humanitären Krisen in verschiedenen Regionen unserer Mitgliedsländer zu berücksichtigen. Unschuldige Menschen leiden unter Verlust, Vertreibung und Unsicherheit. Diese Realität erinnert uns daran, dass Solidarität nicht bei Worten stehen bleiben darf, sondern sich in konkretes Handeln und gemeinsame Verantwortung verwandeln muss.

Lassen wir Baku so verlassen, dass unsere gemeinsamen Anstrengungen dazu beigetragen haben, dass ein Kind zur Schule gehen kann, eine Mutter sicher ihr Kind zur Welt bringt, ein Landwirt bessere Lebensbedingungen hat und eine verletzliche Gemeinschaft mit mehr Hoffnung in die Zukunft blickt.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

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Anschließend hielt der aserbaidschanische Wirtschaftsminister Mikayil Jabbarov eine Rede. Er hob die in den letzten Jahren umgesetzte Wirtschaftsstrategie Aserbaidschans sowie die Rolle internationaler Partnerschaften in diesem Prozess hervor. Er erklärte, dass die Zusammenarbeit des Landes mit dem Bankensektor und internationalen Finanzinstitutionen ausgebaut werde, insbesondere im Rahmen der aserbaidschanisch-arabischen Koordinierungsgruppe, deren Partnerschaften zur Finanzierung großer Infrastrukturprojekte wie Pipelines, Eisenbahnen und Straßen beitragen. Gleichzeitig bezeichnete er die Entwicklung des privaten Sektors, die Stärkung des Humankapitals und den technologischen Fortschritt als zentrale Prioritäten der Wirtschaftspolitik.

Der Minister betonte zudem die Bedeutung der langfristigen Zusammenarbeit mit der Islamischen Entwicklungsbank-Gruppe und hob den Wert des Erfahrungsaustauschs zur Verbesserung von Handel und Mobilität zwischen verschiedenen Ländern hervor.

Minister Jabbarov unterstrich die Bedeutung der Ausweitung der Zusammenarbeit mit internationalen Finanzinstitutionen sowie der nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung auf solider Grundlage.

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Anschließend wurden im Rahmen der Veranstaltung das Rahmen-(Kredit-)Abkommen über das Projekt „Rekonstruktion des Garabagh-Bewässerungskanals“, das Grant-Abkommen über dasselbe Projekt sowie das „Memorandum of Understanding zwischen dem Wirtschaftsministerium der Republik Aserbaidschan und der Islamischen Entwicklungsbank zur Ausarbeitung einer Länderpartnerschaftsstrategie für Aserbaidschan“ unterzeichnet.