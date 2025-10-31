Jeyhun Bayramov: Aserbaidschan nimmt Spitzenposition auf der UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes ein

Baku, 31. Oktober, AZERTAC

„Aserbaidschan nimmt weltweit eine Spitzenposition ein, mit 24 Elementen, die in die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen wurden“, sagte Aserbaidschans Außenminister Jeyhun Bayramov in seiner Rede bei der 43. Sitzung der UNESCO-Generalversammlung in Samarkand, Usbekistan.

Der Minister betonte, dass die Wiederherstellung des zerstörten Kulturerbes in den befreiten Gebieten Aserbaidschans eine der wichtigsten Prioritäten der Regierung bleibe, und wies darauf hin, dass das Vorhandensein von Minen ein großes Hindernis für diesen Prozess darstelle.