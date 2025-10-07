Jeyhun Bayramov: TRIPP-Route ist ein bedeutender Schritt zur Diversifizierung der Verbindungen in unserer Region

Baku, 7. Oktober, AZERTAC

Um unsere Zusammenarbeit inhaltlich und nachhaltig zu gestalten, müssen wir auch unser wirtschaftliches Potenzial stärken sowie Investitionen und Handel zwischen den Mitgliedstaaten unserer Organisation fördern.

Wie AZERTAC berichtet, äußerte sich aserbaidschanische Außenminister Jeyhun Bayramov dazu bei einem Treffen des Außenministerrates der Organisation der Turkstaaten (OTS) in Gabala.

Der Minister erklärte, dass die OTS-Mitgliedstaaten der geografisch gesehen natürliche Verkehrs-, Logistik- und Transitlinien bilden und somit eine Brückenfunktion zwischen Europa und Asien einnehmen.

„Die Organisation verfügt in dieser Hinsicht über enorme Möglichkeiten. Diese Route ist zugleich ein untrennbarer Bestandteil des Mittleren Korridors. Die im Rahmen des Washingtoner Gipfels angekündigte TRIPP-Route, die durch den Sangesur-Korridor eine ungehinderte Verbindung zwischen den westlichen Regionen Aserbaidschans und Nachitschewan ermöglichen wird, stellt einen wichtigen Schritt zur Diversifizierung der Verbindungen in unserer Region dar.“