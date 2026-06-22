Jordanischer Parlamentspräsident zu Besuch in Baku – Gespräche über Ausbau der bilateralen Beziehungen

Baku, 22. Juni, AZERTAC

Eine Delegation um den Präsidenten des Repräsentantenhauses des Haschemitischen Königreichs Jordanien, Mazen Turki Sa'oud El Qadi, hat im Rahmen seines Besuchs in Aserbaidschan die Nationalversammlung besucht.

Dabei informierte sich die jordanische Delegation zunächst über den Plenarsaal des Parlaments sowie über den nach Heydar Aliyev benannten Gedenkraum. El-Qadi trug sich zudem in das Gästebuch ein.

Bei einem erweiterten Treffen betonte die aserbaidschanische Parlamentssprecherin Sahiba Gafarova, die dynamische Entwicklung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Jordanien, die durch die Staatsoberhäupter beider Länder vorangetrieben werde. Die Zusammenarbeit im Rahmen internationaler Organisationen wie den Vereinten Nationen, der Organisation für Islamische Zusammenarbeit und der Bewegung der Blockfreien Staaten verlaufe erfolgreich.

Al-Qadi würdigte die bilateralen Beziehungen und hob insbesondere die Bedeutung parlamentarischer Kontakte sowie der Zusammenarbeit in internationalen parlamentarischen Gremien hervor. Der Besuch biete eine gute Gelegenheit zur weiteren Vertiefung der Beziehungen zwischen den beiden Parlamenten.

Beide Seiten betonten die Bedeutung des Ausbaus der interparlamentarischen Zusammenarbeit sowie des Austauschs in den Bereichen Gesetzgebung, Investitionen, Jugend und Humanitarismus. Auch die Fortsetzung der gegenseitigen Unterstützung in internationalen parlamentarischen Organisationen wurde hervorgehoben.