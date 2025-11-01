Journalisten aus den türkischen Provinzen Kars, Erzurum und Iğdır besuchen Nachtschiwan

Nachtschiwan, 1. November, AZERTAC

Eine Gruppe von Journalisten aus Kars, Erzurum und Iğdır hat auf Einladung des Generalkonsulats Aserbaidschans in Kars Aserbaidschan besucht.

Anlässlich des 150-jährigen Jubiläums der aserbaidschanischen Nationalpresse und des Tags des Sieges reisten sie nach Karabach und andere befreite Gebiete sowie nach Nachtschiwan.

In Nachtschiwan machten die Medienvertreter sich mit dem Rekonstruktionsprozess in Nachtschiwan TV vertraut.