Kasachische Politikwissenschaftler: Aserbaidschans Zusammenarbeit mit der SOZ und seine Rolle beim Mittleren Korridor sind von großer Bedeutung

Astana, 31. August, AZERTAC

Die Zusammenarbeit Aserbaidschans mit der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ), seine Rolle bei der Entwicklung des Mittleren Korridors sowie die Verkehrsanbindungen mit Zentralasien gehören zu den zentralen Themen, die auch die Aufmerksamkeit kasachischer Experten auf sich ziehen. Dies erklärten die kasachischen Politikwissenschaftler Zhanat Momynkulov und Aman Mambetaliyev gegenüber AZERTAC.

Zhanat Momynkulov erklärte, dass die Teilnahme Aserbaidschans am SOZ-Gipfel als Dialogpartner für Kasachstan von großer Bedeutung sei.

Seinen Worten zufolge hat Aserbaidschan eine strategische Bedeutung für die SOZ-Mitgliedstaaten.

Aman Mambetaliyev seinerseits betonte, dass die kasachisch-aserbaidschanische Zusammenarbeit eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der Verkehrsverbindungen zwischen Asien und Europa spielen werde.

Er hob zudem hervor, dass Aserbaidschan als Dialogpartner der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit eine aktive Politik verfolgt.

Elschan Rustamov