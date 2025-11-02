Khalid Teymur Akram: Sangesur-Korridor wird Pakistan und Zentralasien näher an Europa bringen

Baku, 2. November, AZERTAC

Der Sangesur-Korridor entspricht vollständig den Zielen des China–Pakistan-Wirtschaftskorridors und schafft für Pakistan und die zentralasiatischen Staaten einen kürzeren und sichereren Landweg zu den Märkten in Europa und der Türkei. Das erklärte Khalid Teymur Akram, Exekutivdirektor des pakistanischen Forschungszentrum für eine gemeinsame Zukunft in einem Kommentar gegenüber AZERTAC.

Nach seinen Worten wird der Sangesur-Korridor zu einer zentralen Verbindung des Mittleren Korridors zwischen China, Zentralasien und Europa und damit zu einem wichtigen Handels- und Transportknotenpunkt.

Das Projekt stärke Akrams Ansicht nach nicht nur Aserbaidschans Rolle als Brücke zwischen Ost und West, sondern fördere auch Investitionen, regionale Kooperation und wirtschaftliche Diversifizierung.

„Der Sangesur-Korridor wird Pakistan und Zentralasien näher an Europa bringen und durch Handel und Vernetzung zu Frieden und Wohlstand beitragen“, fügte Akram hinzu.