Khankendi: 3. Nationales Städteforum Aserbaidschans setzt seine Arbeit mit Paneldiskussion fort

Khankendi, 16. Oktober, AZERTAC

Am zweiten Tag des 3. Nationalen Städteforums Aserbaidschans (NUFA3), das in Chankendi unter dem Motto „Für klimaresiliente und gesunde Städte: Regionale Partnerschaften und innovative Lösungen“ stattfindet, wird die Veranstaltung mit einem Panel fortgesetzt. Organisiert wird das Forum von dem Staatlichen Komitee für Stadtplanung und Architektur sowie UN-Habitat.

Das Panel mit dem Titel „Stadt-Land-Beziehungen für soziale und wirtschaftliche Entwicklung, territoriale Gerechtigkeit und ökologische Nachhaltigkeit“ wird von Nigar Arpadarai, Abgeordnete des aserbaidschanischen Parlaments und hochrangige COP29-Botschafterin für Klimafragen, moderiert.

Das Forum im Kongresszentrum von Khankendi versammelt bis zu 400 Teilnehmer aus über 60 Ländern – darunter Vertreter aus öffentlicher Verwaltung, Privatwirtschaft, internationalen Organisationen, Hochschulen und der Zivilgesellschaft.