Konferenz zum 80-jährigen Jubiläum der Nationalen Akademie der Wissenschaften Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev hält Rede bei Jubiläumsveranstaltung AKTUALISIERT VIDEO

Baku, 3. November, AZERTAC

Am 3. November fand eine Konferenz zum 80-jährigen Jubiläum der Nationalen Akademie der Wissenschaften Aserbaidschans (ANAS) statt.

Zuerst traf der Staatschef Mitglieder des Präsidiums der Akademie sowie ausländische Gäste, die an der Konferenz teilnahmen.

Anschließend hielt Präsident Ilham Aliyev eine Rede bei der Veranstaltung.

Rede von Präsident Ilham Aliyev

-Sehr geehrte Damen und Herren,

Liebe Gäste,

Liebe Wissenschaftler,

ich gratuliere Ihnen herzlich zum 80. Jahrestag der Nationalen Akademie der Wissenschaften und wünsche der Akademie weiterhin viel Erfolg bei ihrer zukünftigen Arbeit. Ich bin zuversichtlich, dass die Nationale Akademie der Wissenschaften Aserbaidschans und die aserbaidschanischen Wissenschaftler weiterhin zum erfolgreichen Fortschritt unseres Landes beitragen werden.

Die Akademie hat in den 80 Jahren einen weiten Weg zurückgelegt und spielte eine führende Rolle in der Entwicklung der Wissenschaft in Aserbaidschan. Obwohl wir in diesen Jahren unter unterschiedlichen gesellschaftlichen und politischen Strukturen lebten, hat Aserbaidschan der Entwicklung seiner Wissenschaft stets große Aufmerksamkeit gewidmet. Es ist kein Geheimnis, dass der Nationalleader Heydar Aliyev nie Mühen scheute, um die aserbaidschanischen Wissenschaftler zu unterstützen. Bereits in den 1970er Jahren wurden unter seiner Leitung die Aktivitäten der Akademie verbessert: Es wurden mehrere neue Forschungseinrichtungen gegründet und erhebliche Mittel für die Entwicklung der Wissenschaft bereitgestellt. Tatsächlich setzte sich diese Politik auch in den Jahren der Unabhängigkeit fort. Auf Initiative des Nationalleaders wurden ab den 1970er Jahren Hunderttausende aserbaidschanischer Jugendlicher an führende Universitäten der Sowjetunion geschickt, wodurch das intellektuelle Potenzial unseres Landes erheblich gestärkt wurde. Dieselbe Politik verfolgen wir auch in den Jahren der Unabhängigkeit. Heute erhalten Zehntausende aserbaidschanischer Jugendlicher eine Ausbildung an führenden Universitäten der Welt. Die überwiegende Mehrheit von ihnen studiert und kehrt in ihre Heimat zurück, wodurch sie einen wertvollen Beitrag zur Entwicklung unseres Landes leisten.

Die ersten Jahre der Unabhängigkeit waren sehr schwierig und tragisch. In dieser Zeit retteten uns die Entschlossenheit, der Wille und die Hingabe Heydar Aliyevs an die Nation vor noch größeren Unglücken. Es ist sehr aussagekräftig, dass sein erstes Treffen mit der aserbaidschanischen Gelehrten und der aserbaidschanischen Öffentlichkeit nach seiner Rückkehr an die Macht 1993 in der Nationalen Akademie der Wissenschaften stattfand. Somit erklärte er erneut offen die Prioritäten des unabhängigen — eines erneuerten — Aserbaidschans. Es stimmt auch, dass unsere finanziellen Möglichkeiten damals sehr begrenzt, fast nicht existent waren. Die Staatskasse war leer. Aserbaidschan stand vor einer großen humanitären Katastrophe: mehr als eine Million Flüchtlinge und Binnenvertriebene, die Besetzung unserer Gebiete sowie tiefgreifende wirtschaftliche und finanzielle Schwierigkeiten. Trotz alledem wurden Mittel bereitgestellt, damit die Akademie arbeiten, geschützt werden und die Wissenschaftler ihre Tätigkeit fortsetzen konnten.

Natürlich hat sich im Laufe der Jahre, parallel zur Entwicklung Aserbaidschans, das Volumen dieser Zuweisungen erhöht. In den letzten zehn Jahren haben sich die für die aserbaidschanische Wissenschaft bereitgestellten Mittel mehr als verdoppelt. Während meiner Präsidentschaft wurde der Entwicklung der aserbaidschanischen Wissenschaft in dieser Richtung besondere Aufmerksamkeit geschenkt, im Einklang mit der Politik des Nationalleaders. Viele Schritte wurden unternommen. Die materielle und technische Infrastruktur der Akademie wurde gestärkt; die Gebäude auf dem Campus der Akademie wurden renoviert. Organisationen, die nicht mit Wissenschaft befasst waren und einige der Akademiegebäude besetzt hatten, wurden entfernt. Eine neue große Bibliothek wurde gebaut. Ein neues Gebäude für die Nationale Enzyklopädie wurde errichtet. Wie ich bereits erwähnt habe, wurden wissenschaftliche Forschungseinrichtungen renoviert und mit Ausrüstung ausgestattet. Der Wissenschaftsfonds wurde bereits 2009 eingerichtet. Damals war das Hauptziel der Gründung des Fonds, aserbaidschanische Wissenschaftler finanziell zu unterstützen und durch Stipendien die Entwicklung der Wissenschaft voranzutreiben. Die Nationale Strategie zur Entwicklung der Wissenschaft wurde verabschiedet. Das Gesetz „Über die Wissenschaft“ wurde angenommen. Das Staatsprogramm wurde verabschiedet. Mit anderen Worten: Alle durchgeführten Maßnahmen aufzuzählen, würde viel Zeit in Anspruch nehmen. Ich muss lediglich sagen, dass Heydar Aliyevs Politik in dieser Richtung, wie in allen anderen Bereichen, fortbesteht, weiterlebt und mit neuen Inhalten bereichert wird.

Vor zehn Jahren, zum 70. Jahrestag der Akademie, wandte ich mich in genau diesem Auditorium an die Wissenschaftler, um die Entwicklung der Wissenschaft sowie alle anderen vorrangigen Richtungen der Entwicklung des Landes für die nächsten zehn Jahre zu unterstützen. Heute möchte ich einige meiner Gedanken mit Ihnen teilen, denn die vergangenen zehn Jahre haben sowohl in der Welt als auch in Aserbaidschan dramatische Veränderungen gebracht. Die Weltwirtschaft hat sich gewandelt, politische Prozesse haben sich verschoben, es gab Kriege und militärische Konflikte, Verstöße gegen das Völkerrecht und der Zusammenbruch bestehender Regeln sind deutlich sichtbar. Was Aserbaidschan betrifft, so waren die letzten zehn Jahre für uns Jahre der Entwicklung und der Siege. Unsere obersten Prioritäten — die Befreiung unserer Gebiete, die Wiederherstellung unserer territorialen Integrität, die Wiederherstellung unserer Souveränität — wurden vollständig gesichert. Heute ist Aserbaidschan souveräner Herren aller seiner Gebiete. Es gibt keine Besatzungstruppen auf unserem Territorium. Es gibt keine ausländischen Truppen auf unserem Territorium. Heute sind wir es, die auf diesen Gebieten aufbauen und schaffen. In wenigen Tagen werden wir den fünften Jahrestag unseres glorreichen Sieges begehen. In den letzten fünf Jahren hat es weltweit zahlreiche Kriege, Auseinandersetzungen und Konflikte gegeben, und alles wird im Vergleich gemessen. Wissenschaftler wissen dies sehr gut. Ich kann sagen, dass es kein zweites Land gibt, das einen so glorreichen, vollständigen und absoluten Sieg errungen hat wie wir.

Aserbaidschan lebt in einer völlig neuen Situation, und natürlich müssen wir sowohl mit den Prozessen in der instabilen Welt Schritt halten als auch viele eigene Initiativen vorantreiben. Daher ändern sich die Aufgaben, die vor uns liegen, im Laufe der Jahre. Die Prioritäten in Bezug auf die heutige Entwicklung und zukünftige Entwicklungsrichtungen unterscheiden sich natürlich von früheren Perioden. Es ist kein Geheimnis, dass die Entwicklung und gleichzeitig die Sicherheit jedes Landes heute von den technologischen Fähigkeiten dieses Landes bestimmt werden. Dies zeigt sich heute in der wirtschaftlichen Entwicklung, in der Anwendung neuer Technologien und in der Durchführung moderner Kriege. Daher sollte die technologische Entwicklung unsere oberste Priorität sein. Natürlich liegt hier eine große Verantwortung bei den aserbaidschanischen Wissenschaftlern. Ebenso liegt eine große Verantwortung beim aserbaidschanischen Staat, sicherzustellen, dass diese technologische Entwicklung in allen Lebensbereichen angewendet wird, um unsere Entwicklung nachhaltig zu gestalten.

Jeder sieht und weiß, dass die Entwicklung jedes Landes nicht allein von den natürlichen Ressourcen abhängt, sondern vom intellektuellen Potenzial der Gesellschaft, von der technologischen Entwicklung und vom Fortschritt der Wissenschaft. Mit anderen Worten: Natürliche Ressourcen sind für uns lediglich ein Mittel — eine Möglichkeit, die Einnahmen aus dem Export natürlicher Ressourcen in Humankapital und technologische Entwicklung zu investieren, damit unsere Entwicklung in der Zukunft nachhaltig ist. Jeder weiß genau, dass natürliche Ressourcen erschöpflich sind; sie werden früher oder später aufgebraucht sein. Intellektuelles Potenzial ist eine unerschöpfliche Ressource, aber nur, wenn es investiert wird. Der Staat sollte darin investieren. Die wissenschaftliche Gemeinschaft des Landes und die Wissenschaftler sollten in diese Richtung tätig werden. Daher ist die technologische Entwicklung heute eine der obersten Prioritäten.

Künstliche Intelligenz: Vor zehn Jahren sprach niemand darüber. Heute ist sie bereits ein integraler Bestandteil der zukünftigen Entwicklung von Ländern. Wir dürfen hier nicht zurückfallen. Daher ergreift der Staat die notwendigen Maßnahmen. Wir folgen immer der Hauptlinie, dem Mainstream. Wir dürfen nicht zurückfallen. Daher sind sowohl die Entwicklung der künstlichen Intelligenz in Aserbaidschan als auch ihre Anwendung im Leben, in der Wirtschaft und in der technologischen Entwicklung Realität. Und natürlich erwarten wir, dass aserbaidschanische Wissenschaftler aktiv daran teilnehmen.

Die Erfolge, die infolge anderer in diese Richtung durchgeführter Reformen erzielt wurden, hängen mit der Digitalisierung zusammen. In unserem Land führen wir eine groß angelegte Digitalisierung durch und sehen ihre Vorteile. Vielleicht verfolgt die breite Öffentlichkeit dies nicht genau, aber wir sehen, dass in den Bereichen, in denen Digitalisierung umgesetzt wurde, die Qualität der Arbeit bereits steigt, die Effizienz zunimmt und bessere Ergebnisse erzielt werden. Deshalb ist es kein Zufall, dass vor einiger Zeit in unserer Regierungsstruktur das Ministerium den Namen „Ministerium für digitale Entwicklung und Verkehr“ erhielt. Weitere Schritte werden in dieser Richtung unternommen. Ich ermutige auch die aserbaidschanischen Wissenschaftler, hier aktiv zu sein.

Ein weiterer wichtiger Bereich ist die Cybersicherheit. Cyberangriffe haben sich weltweit verbreitet. Auch Aserbaidschan war in diesem Jahr Ziel solcher Angriffe, und die Einrichtung des Zentrums für Cybersicherheit war ein gut getimter Schritt. Wir arbeiten mit internationalen Partnern und Unternehmen mit umfassender Erfahrung in diesem Bereich an sehr großen Programmen, damit wir uns maximal schützen und verteidigen können. Denn Cybersicherheit ist keine virtuelle Sicherheit; sie ist die physische Sicherheit jedes Landes. Heute ändern sich die Regeln der Kriegsführung, die Quellen von Bedrohungen entwickeln sich weiter, und die Welt selbst verändert sich. Deshalb können wir uns ohne angemessene Aufmerksamkeit für diesen Bereich durch keine anderen Verteidigungsoptionen vor großen Problemen schützen. Folglich sollten sowohl der Staat als auch die wissenschaftliche Gemeinschaft Aserbaidschans gemeinsam an der Cybersicherheit arbeiten. Natürlich sollten gleichzeitig die Länder, Parteien oder Organisationen, die hinter Cyberangriffen auf uns stehen, nicht ungestraft bleiben. Wir müssen uns sowohl verteidigen als auch eine würdige Antwort denen geben, die uns Schaden zufügen wollen.

Wie Sie wissen, entwickelt sich die Verteidigungsindustrie in Aserbaidschan schnell. Seit vielen Jahren werden in diesen Bereich große Mittel investiert, und die Aktivitäten der Unternehmen, die in diesem Sektor tätig sind, verbessern sich. Außerdem haben wir diesen Bereich kürzlich für den privaten Sektor geöffnet. Schließlich werden militärische Produkte der erfolgreichsten Nationen zunehmend von privaten Unternehmen hergestellt. Deshalb haben wir den privaten Sektor durch die Erteilung von Lizenzen einbezogen. Ich habe sie ebenfalls dazu aufgerufen, und private Unternehmen haben bereits mit der Produktion von Militärprodukten begonnen. Ich kann sagen, dass dieser Prozess noch in einem frühen Stadium ist, aber viele aserbaidschanische Unternehmen werden in naher Zukunft militärische Produkte von Weltklasse herstellen. Auch die Regierung arbeitet daran. Wir erweitern bereits in großem Umfang unsere militärischen Fähigkeiten durch lokale Produktion. Wir exportieren bereits militärische Produkte in eine Reihe von Ländern. Es wurde die Aufgabe gestellt, in diesem Sektor einen großen Industriecluster zu schaffen, um sowohl den Inlandsbedarf als auch den Export zu decken. Dies ist ein sehr vielversprechender Bereich, und angesichts der Tatsache, dass heute überall auf der Welt Kriege aufflammen und nicht aufhören, wird die Nachfrage nach militärischen Produkten auch in Zukunft stark bleiben. Deshalb arbeiten wir sehr aktiv in diese Richtung. Lassen Sie mich wiederholen, dass wir unsere öffentlichen und privaten Unternehmen sowie die aserbaidschanischen Wissenschaftler auffordern, in diesem Bereich tätig zu werden.

Unser glorreicher Vaterländischer Krieg: Wie Sie wissen, wurde jede Phase und jeder Tag davon von vielen internationalen Militärschulen untersucht, wird untersucht und erforscht, einschließlich des Einsatzes unbemannter Luftfahrzeuge. Wir gehörten zu den ersten, die sie im Kampf einsetzten. Heute ist moderne Kriegsführung ohne sie nicht mehr vorstellbar. Mit anderen Worten, wir haben dafür die Grundlage gelegt, und in Aserbaidschan wird in dieser Richtung viel getan. Wir kaufen solche Produkte aus dem Ausland und haben gleichzeitig begonnen, viele Arten unbemannter Luftfahrzeuge selbst zu produzieren. Wir werden dies fortsetzen. Natürlich wird hier ein sehr großes Betätigungsfeld für die wissenschaftliche Gemeinschaft Aserbaidschans geschaffen.

Ich möchte generell feststellen, dass Wissenschaft eng mit Wirtschaft und Industrie verbunden sein sollte. Von diesem Podium aus möchte ich auch die staatlichen Institutionen anweisen, enger mit den aserbaidschanischen Wissenschaftlern zusammenzuarbeiten.

Denn unsere Wissenschaft muss heutzutage praktische Ergebnisse liefern. Nicht nur in Bezug auf Forschung, sondern auch im wirklichen Leben, und unter Berücksichtigung der raschen wirtschaftlichen Entwicklung sollte natürlich ein hohes Maß an Koordination und Abstimmung vorhanden sein. Ich bin sicher, dass nach diesen Worten unsere staatlichen Institutionen enger mit den aserbaidschanischen Wissenschaftlern zusammenarbeiten werden.

Unsere wirtschaftlichen Indikatoren sind sehr positiv. Zwar ist das BIP-Wachstum bescheiden, aber der Hauptgrund dafür ist der Rückgang der Ölförderung aus objektiven Gründen. Der Nicht-Öl-Sektor ist heute der wichtigste Antrieb unserer Wirtschaft. Er macht den größeren Teil unserer Gesamtwirtschaft aus. Heute haben die weltweit führenden Ratingagenturen – zwei führende internationale Ratingagenturen – unsere Kreditwürdigkeit auf Investment-Grade-Niveau angehoben. Dies ist natürlich ein Ausdruck der in unserem Land durchgeführten Wirtschaftsreformen. Denn unsere Wirtschaft ist heute gesund. Wir sind von niemandem abhängig. Wirtschaftliche Unabhängigkeit stärkt unsere politische Unabhängigkeit. Unsere Auslandsschulden sind sehr niedrig. Es ist kein Geheimnis, dass die Auslandsschulden in vielen entwickelten Ländern 100 Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts oder sogar mehr ausmachen. In unserem Fall sind es nur etwas mehr als 6 Prozent. Unsere Devisenreserven wachsen von Jahr zu Jahr. In diesem Jahr sind sie ebenfalls deutlich gestiegen und haben 80 Milliarden Dollar überstiegen. Unsere Devisenreserven sind 16 Mal höher als unsere Auslandsschulden. Wenn wir wollten, könnten wir unsere Auslandsschulden innerhalb weniger Monate vollständig begleichen. Mit anderen Worten: Aserbaidschan gehört heute nach diesem Indikator zu den globalen Spitzenreitern. Natürlich ermöglicht uns wirtschaftliche und finanzielle Stabilität, große Investitionsprojekte umzusetzen. Die Hauptausrichtung der Investitionsprojekte ist heute Karabach und Ost-Sangesur. In diesen befreiten Gebieten wird beispiellose Arbeit geleistet. Die aserbaidschanische Öffentlichkeit wird regelmäßig über die Entwicklungen informiert, und viele unserer Bürger haben die befreiten Gebiete bereits besucht. Viele waren dort mehrfach und können die laufenden Entwicklungen mit eigenen Augen sehen. Mit anderen Worten, unsere starke Wirtschaft gibt uns sowohl Selbstvertrauen als auch die Möglichkeit, die befreiten Gebiete schnell wieder aufzubauen. Sie ermöglicht es auch, ein starkes militärisches Potenzial zu schaffen. Ich möchte noch einmal betonen, dass sich die globalen Regeln völlig geändert haben. Internationale Organisationen – also viele von ihnen – befinden sich in einem Zustand der Lähmung. Ihre Entscheidungen werden nicht umgesetzt. So blieben die vier Resolutionen des UN-Sicherheitsrats 30 Jahre lang unvollzogen. Wenn wir unsere Gebiete nicht militärisch befreit hätten, wären sie vielleicht noch hundert Jahre lang nicht umgesetzt worden. Die Autorität internationaler Organisationen ist erheblich gesunken. Heute ist Macht der führende Faktor in der Welt. So sieht die heutige Welt aus, und unter solchen Umständen sind Sicherheit, Verteidigungspotenzial und militärische Fähigkeiten die entscheidenden Fragen. Natürlich ist all dies ohne starke Wirtschaft und ausreichende finanzielle Mittel nicht möglich.

Heute ist erneuerbare Energie ein Schlüsselbereich. Auch in diesem Bereich gehört Aserbaidschan zu den Vorreitern. Die in Aserbaidschan umgesetzten Projekte zur erneuerbaren Energie sind heute sehr groß angelegt. Allein in Karabach und Ost-Sangesur wurden in den letzten fünf Jahren mehr als 30 Wasserkraftwerke gebaut. Ihre kombinierte Erzeugungskapazität übersteigt 300 Megawatt. Der Bau von Solar- und Windkraftwerken ist im Gange. Kürzlich wurde im Bezirk Dschäbrayil der Grundstein für zwei 100-Megawatt-Anlagen gelegt. Ein drittes Solarkraftwerk mit einer Kapazität von 240 Megawatt wird neben diesen Anlagen gebaut. Insgesamt wird bis 2030 die kombinierte Erzeugungskapazität von Solar-, Wind- und Wasserkraftwerken voraussichtlich 6.000 Megawatt erreichen. Dies stellt einen bedeutenden Industriesektor dar – eine neue Phase in der Entwicklung unserer Industrie. Ich ermutige auch die aserbaidschanischen Wissenschaftler, hier aktiv zu sein.

Geologische Erkundungen sind von enormer Bedeutung, insbesondere in Karabach und Ost-Sangesur. Dieses Gebiet wurde in der Sowjetzeit nicht richtig untersucht, und selbst wenn es untersucht worden wäre, war es damals unmöglich, dies vollständig mit den damaligen Technologien zu tun. Derzeit werden Satellitenforschung und Messungen mit modernen Technologien durchgeführt. In vielen Fällen ist die unkonventionelle Entdeckung von natürlichen Ressourcen, einschließlich Ölfeldern, ohne physischen Zugang zum Gebiet möglich. Deshalb wurden auf meine Anweisung hin in Karabach und Ost-Sangesur seit mehreren Monaten umfangreiche geologische Arbeiten durchgeführt. Ich rufe die aserbaidschanischen Wissenschaftler auf, zu dieser Arbeit beizutragen. Ich weise auch die staatlichen Stellen an, dies zu tun. Ich glaube, dass in den nächsten Monaten einige sehr gute Nachrichten zu erwarten sind. Wir verfügen über sehr reiche natürliche Ressourcen – Gold, Silber, Kupfer und Polymetalle. Ihre Entdeckung, Erforschung und Erschließung wird große Vorteile bringen und die Schaffung vieler Arbeitsplätze in den Regionen Karabach und Ost-Sangesur ermöglichen.

Natürlich sollten wir, wenn wir über Karabach und Ost-Sangesur sprechen, auch über die Geschichte Aserbaidschans sprechen. Leider wurde unsere reiche Geschichte lange Zeit von Armenien und der armenischen Diaspora verzerrt. Die Propagandakampagne gegen uns hält auch heute an. Deshalb müssen wir ihr mit unserer eigenen Wahrheit entschlossen entgegentreten. Ich sprach vor zehn Jahren anlässlich des 70-jährigen Bestehens der Akademie darüber. Ich möchte heute auch darüber sprechen. Wir müssen unsere Geschichte studieren und fördern. Aserbaidschanische Bürger, die aserbaidschanische Jugend, sollten unsere reiche Geschichte kennen. Sie sollten wissen, dass die Geschichte des aserbaidschanischen Volkes, die Geschichte unseres Staatswesens und die Fähigkeit unseres Volkes zu bauen und zu schaffen, eine jahrhundertealte Geschichte hat. Das aserbaidschanische Volk hat über ein weites geografisches Gebiet gelebt und lebt weiterhin. Es reicht zu sagen, dass Aserbaidschaner überall jenseits unserer Grenzen leben. Sie lebten auch in Armenien, wurden aber von dort vertrieben. Aber ich bin mir sicher, dass sie dort wieder leben werden. Denn wir können über unsere Grenzen hinweg sehen, dass Aserbaidschaner in ihren alten historischen Gebieten leben und würdige Bürger dieser Länder sind. Aserbaidschaner waren niemals von der Krankheit des Separatismus betroffen. Unser Volk hat zur Staatsbildung der Länder beigetragen, in denen es lebt. Und heute schaffen Aserbaidschaner keine und werden niemals Probleme für einen Staat oder dessen Volk verursachen. Deshalb sollte die Rückkehr der Aserbaidschaner ins heutige Armenien das Volk oder den Staat Armenien nicht einschüchtern. Ich habe dies vor einiger Zeit ebenfalls gesagt. Wir müssen in unsere historischen Gebiete zurückkehren – nicht mit Panzern, sondern mit Autos. Dafür liegt natürlich die Hauptverantwortung beim Staat. Ich weiß, dass öffentliche Organisationen und auch aserbaidschanische Wissenschaftler eine Reihe von Forschungsarbeiten in dieser Richtung veröffentlicht haben. Ihre Zahl sollte erhöht werden – Forschungsarbeiten, Ausstellungen, Präsentationen und historische Karten sollten veröffentlicht werden. Es genügt, sich Karten aus dem frühen 20. Jahrhundert anzusehen, die vom zaristischen Russland veröffentlicht wurden, um zu sehen, dass die überwiegende Mehrheit der Ortsnamen im heutigen Armenien aserbaidschanischen Ursprungs ist. Es gab keinen See Sewan auf diesen Karten. Auf diesen Karten gibt es den Goycha-See sowie alle anderen aserbaidschanischen historischen Ortsnamen, die wir verwenden. Wir haben diese Karten nicht erstellt, damit jemand sagen kann, dass wir Betrug begehen. Dies wurde vom zaristischen Russland durchgeführt, das einst Armenier aus dem Iran und Ostanatolien nach Karabach brachte und ansiedelte, um die ethnische und religiöse Zusammensetzung hier zu verändern. Mit anderen Worten, diese Karten basieren auf reiner historischer Wahrheit. Deshalb müssen wir dies fördern und studieren. Mehr Forschungsarbeiten, auch kleine Broschüren, sollten erstellt werden, damit sowohl die aserbaidschanische Jugend als auch die Weltöffentlichkeit ihre Geschichte gut kennen und gleichzeitig unsere Rückkehr ins heutige Armenien völlig logisch und fair erscheint. Deshalb müssen in Bezug auf die Geschichte Aserbaidschans natürlich zusätzliche Schritte unternommen werden. Im Allgemeinen besteht ein großer Bedarf an seriösen Forschungsarbeiten über die Geschichte des unabhängigen aserbaidschanischen Staates. Wir leben seit mehr als 30 Jahren als unabhängiger Staat, und Aserbaidschan war in der jahrhundertealten Geschichte der aserbaidschanischen Staatlichkeit niemals so stark wie heute. Deshalb besteht ein Bedarf an vielen weiteren Arbeiten, die die Geschichte des unabhängigen Aserbaidschans untersuchen und fördern.

Vor zehn Jahren sprach ich von diesem Podium aus auch über die aserbaidschanische Sprache und äußerte meine Besorgnis. Ich kann sagen, dass in den letzten zehn Jahren die notwendigen Schritte in dieser Richtung unternommen wurden. Aber ich wäre nicht ganz ehrlich, wenn ich sagen würde, dass ich mit der Situation vollkommen zufrieden bin. Die aserbaidschanische Sprache ist eine sehr reiche Sprache. Die aserbaidschanische Sprache ist heute die Muttersprache von über 50 Millionen Menschen. Aber wir, der unabhängige aserbaidschanische Staat, sind die Hüter der reinen und literarischen aserbaidschanischen Sprache.

Ich überprüfe regelmäßig die Situation in den verschiedenen Regionen, in denen Aserbaidschaner leben, halte sie im Blickpunkt und ergreife die notwendigen Maßnahmen. Ich sehe, dass unsere Literatursprache an manchen Orten unter Aserbaidschanern, die in anderen Ländern leben, verloren geht. Sie wird mehr als Alltagssprache verwendet und ist voller Fremdwörter. Aber wenn wir unsere Sprache nicht schützen, wenn wir sie nicht sauber und rein halten, können wir sie schließlich verlieren. Für jede Nation ist die Muttersprache der Kern der nationalen Identität, und alle öffentlichen Persönlichkeiten sowie die Gesellschaft als Ganzes müssen gemeinsam handeln, um sie zu schützen. Unsere Sprache ist alt und reich – die Muttersprache von über 50 Millionen Menschen – und benötigt keine Fremdwörter. Natürlich gibt es einen internationalen Wortschatz, den wir alle benutzen. Aber wenn es ein altes Wort in der aserbaidschanischen Sprache gibt, warum sollte man es durch ein Wort aus einer anderen Sprache ersetzen? Das ist entweder ein Fehler oder eine Provokation. Beides ist inakzeptabel.

Die Reinhaltung der aserbaidschanischen Sprache sollte die Pflicht jedes aserbaidschanischen Bürgers sein. Mit anderen Worten, die Regierung, Wissenschaftler, Linguisten, Schriftsteller, Dichter, Journalisten und politische Akteure sollten diesem Thema große Aufmerksamkeit schenken. Lassen Sie mich wiederholen, dass ich dieses Thema vor 10 Jahren angesprochen habe, weil ich besorgt war. In den vergangenen zehn Jahren wurden die notwendigen Maßnahmen ergriffen, um unsere Sprache vor Fremdwörtern zu schützen. Aber ich höre es dennoch hier und dort – im Fernsehen, in den geschriebenen Medien und in manchen Reden. Das ist nicht nötig. Mit anderen Worten, wenn wir als Volk, als Nation unsere Sprache nicht schützen, könnte unsere nationale Identität allmählich untergraben werden. Ich bin mir sicher, dass meine Worte alle erreichen werden. Ich werde mich ständig mit diesem Thema befassen, es überwachen und die notwendigen Maßnahmen ergreifen. Ich rufe auch die aserbaidschanischen Wissenschaftler auf, ihre Meinungen zu teilen und Unterstützung für dieses Thema zu leisten.

Wie ich bereits erwähnt habe, werden wir in wenigen Tagen das fünfte Jubiläum unseres historischen Sieges feiern. Eine Militärparade wird abgehalten. Die Siegesparade fand auch vor fünf Jahren, im Dezember 2020, statt. Im Jahr 2023 wurde eine Militärparade in Khankendi abgehalten, nachdem die Souveränität Aserbaidschans vollständig wiederhergestellt worden war. Die bevorstehende Militärparade auf dem Azadlig-Platz ist ein bedeutendes und stolzes Ereignis für uns alle. Das aserbaidschanische Volk wird für immer stolz auf diesen glorreichen Sieg sein.

Ich gratuliere euch und allen Aserbaidschanern zum 80. Jahrestag der Nationalen Akademie der Wissenschaften sowie zum bevorstehenden Tag des Sieges und zum Flaggenfest. Ich wünsche Ihnen gute Gesundheit und weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank.