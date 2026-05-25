Konzert zum Unabhängigkeitstag im Kinder-Musik- und Kunstzentrum SANAT organisiert

Leyla Aliyeva und Alena Aliyeva nehmen am Konzert teil

Baku, 25. Mai, AZERTAC

Im Kinder-Musik- und Kunstzentrum SANAT wurde ein Konzertprogramm anlässlich des Unabhängigkeitstages am 28. Mai organisiert.

Am Konzert nahmen Leyla Aliyeva, Vizepräsidentin der Heydar-Aliyev-Stiftung und Gründerin sowie Leiterin der Öffentlichen Vereinigung IDEA, sowie Alena Aliyeva teil.

Die Schülerinnen und Schüler des Zentrums führten verschiedene Gesangsstücke sowie die Tänze „Cangi“, „Yalli“ und weitere Tanzdarbietungen auf.

Das reichhaltige Programm der jungen Talente spiegelte den realen Beitrag der Kinder zur Musik- und Tanzkunst sowie ihre wachsende Rolle in der künstlerischen Kreativität wider.