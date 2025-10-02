Kopenhagen: 7. Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft eröffnet Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev nimmt an Veranstaltung teil  AKTUALISIERT VIDEO

Kopenhagen, 2. Oktober, AZERTAC

Die Eröffnungszeremonie des 7. Gipfels der Europäischen Politischen Gemeinschaft fand in Kopenhagen, der Hauptstadt Dänemarks, statt.

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, nahm ebenfalls an der Veranstaltung teil.

Die Premierministerin Dänemarks, Mette Frederiksen, begrüßte Präsident Ilham Aliyev und die anderen Staats- und Regierungschefs, die an dem Gipfel teilnehmen.

In diesem Jahr versammelten sich führende Vertreter aus fast 50 Ländern.

Die Diskussionen in den Plenarsitzungen und an Runden Tischen konzentrierten sich auf Themen wie die allgemeine Sicherheitslage in Europa, den Russland-Ukraine-Krieg, die wirtschaftliche Sicherheit, Migration sowie traditionelle und hybride Bedrohungen.

Die Europäische Politische Gemeinschaft ist eine zwischenstaatliche Plattform, die darauf abzielt, die Zusammenarbeit in den Bereichen Sicherheit, wirtschaftliche Stabilität und demokratische Regierungsführung zu stärken. Sie fördert die politische und wirtschaftliche Koordination sowohl innerhalb der Europäischen Union als auch darüber hinaus, zwischen kleinen und großen Ländern gleichermaßen. Das Ziel der Gemeinschaft ist es, einen politischen Dialog und eine Zusammenarbeit zu entwickeln, um gemeinsame Herausforderungen anzugehen und die Sicherheit, Stabilität und den Wohlstand des europäischen Kontinents zu fördern.