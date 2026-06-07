Kulturtage: Fotoausstellung über Aserbaidschan in Arkadag eröffnet

Arkadag, 7. Juni, AZERTAC

Im Rahmen der Tage der aserbaidschanischen Kultur in Turkmenistan ist in Arkadag die Fotoausstellung „Aserbaidschan – Von der Linse zur Geschichte“ eröffnet worden.

An der Eröffnungsfeier nahmen unter anderem der stellvertretende Kulturminister Aserbaidschans, Murad Huseynov, sein turkmenischer Amtskollege Nursahet Shirimov sowie Vertreter aus Kultur, Wissenschaft und Literatur beider Länder teil.

Huseynov würdigte die Präsentation der aserbaidschanischen Kultur in Turkmenistan und bezeichnete die Veranstaltungen in Aschgabat und Arkadag als bedeutendes Ereignis. Shirimov hob die engen kulturellen Beziehungen zwischen beiden Ländern hervor.

Die Vorsitzende des Fotografenverbandes Aserbaidschans, Amira Suleyman, erklärte, die ausgestellten Bilder zeigten die moderne Architektur Aserbaidschans, das historische Erbe der befreiten Gebiete sowie die dort laufenden Wiederaufbau- und Restaurierungsarbeiten. Anschließend besichtigten die Gäste die Ausstellung.