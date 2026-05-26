Lankaran: Leyla und Arzu Aliyevas machen mit Arbeiten des Kunsthandwerkers Samir Habibov vertraut

Baku, 26. Mai, AZERTAC

Leyla Aliyeva und Arzu Aliyeva haben sich im Rahmen ihres Besuchs in Lankaran mit den Arbeiten des Kunsthandwerkers Samir Habibov vertraut gemacht.

Sie besuchten dessen Heimwerkstatt und besichtigten verschiedene handgefertigte Dekorationsarbeiten. Samir Habibov informierte über die Kunst der Holzschnitzerei, verwendete Materialien und traditionelle Ornamente. Leyla Aliyeva und Arzu Aliyeva beobachteten den Herstellungsprozess und beteiligten sich selbst an der Anfertigung handgemachter Arbeiten.

Der Kunsthandwerker erlernte das traditionelle Handwerk bereits in seiner Kindheit von seinem Vater. Er fertigt vor allem Souvenirs, Dekorations- und Haushaltsgegenstände aus verschiedenen Holzarten mit nationalen Verzierungen an.

Seine handgefertigten Produkte werden über das Kunsthandwerkszentrum von „ABAD“ angeboten.