Leiter der Präsidialverwaltung Samir Nuriyev trifft sich mit Delegation um Exekutivdirektorin von UN-HABITAT

Baku, 19. November, AZERTAC

Am Dienstag hat sich der Leiter der Präsidialverwaltung der Republik Aserbaidschan und Vorsitzende des Organisationskomitees der COP29 Samir Nuriyev mit einer Delegation um die Exekutivdirektorin des Programms der Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen (UN-HABITAT)u Anacláudia Rossbach getroffen.

AZERTAC zufolge gratulierte Frau Rossbach bei dem Treffen Aserbaidschan zur hervorragenden Organisation der COP29 und wünschte dem Land viel Erfolg bei seiner Präsidentschaft.

Samir Nuriyev sprach von der Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und UN-HABITAT und sagte, dass auch das Thema Urbanisierung als eine der Prioritäten auf die Tagesordnung der COP29-Präsidentschaft Aserbaidschans gesetzt worden sei.

Bei dem Treffen ging es auch um die Veranstaltungen, die im Rahmen der produktiven Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und UN-HABITAT organisiert wurden. Die Foren für nationale Stadtplanung in Aghdam im Jahr 2022 und in Zangilan im Jahr 2023 sowie die Feierlichkeiten zum „Welttag des Wohn- und Siedlungswesens“ in Baku wurden angesprochen.

Der Leiter der Präsidialverwaltung erinnerte im Laufe des Gesprächs, dassass Aserbaidschan im Jahr 2026 das World Urban Forum ausrichten wird, die eine der wichtigsten Veranstaltungen der Vereinten Nationen ist. Das ist ein gutes Zeichen für die bestehende gute Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und UN-HABITAT, fügte er hinzu.

Frau Rossbach schätzte die Unterstützung und freiwillige finanzielle Beiträge Aserbaidschans zu den Aktivitäten von UN-HABITAT sehr.

Während des Treffens wurden der Wiederaufbau der von der Besatzung befreiten Gebiete sowie die Gewährleistung einer nachhaltigen Ansiedlung der ehemaligen Binnenvertriebenen in jenen Gebiten und andere Themen besprochen. Die Zusammenarbeit mit UN-HABITAT in diesem Bereich wurde ebenfalls erörtert.

Darüber hinaus fand ein ausführlicher Meinungsaustausch zu Vorbereitungen für das bevorstehende World Urban Forum 2026 in Baku statt.