Leyla Aliyeva und Arzu Aliyeva nehmen an Eröffnungsfeier des Nationalparks Akhar-Bakhar im Rayon Gakh teil

Baku, 29. Oktober, AZERTAC

Im Rayon Gakh fand die feierliche Eröffnung des Nationalparks Akhar-Bakhar statt. An der Veranstaltung nahmen Leyla Aliyeva, Vizepräsidentin der Heydar-Aliyev-Stiftung und Gründerin und Leiterin der gesellschaftlichen Vereinigung IDEA, und Arzu Aliyeva, Leiterin des Baku Media Center, teil.

Im Rahmen der Veranstaltung wurde eine Baumpflanzaktion durchgeführt. Gepflanzt wurden an das lokale Klima und die Bodenbedingungen angepasste Baumarten – darunter Eldar-Kiefer, Schwarzkiefer, Waldkiefer, Olive, Traubeneiche, Arizona-Zypresse und Säulenzypresse. Leyla Aliyeva und Arzu Aliyeva machten sich zudem mit dem Gelände und der natürlichen Umgebung des Parks vertraut.

Zur Unterstützung der Wiederherstellung von Ökosystemen und des Schutzes der biologischen Vielfalt wurden in der Ajinohur-Steppe 10 Gazellen, 2 Wildkatzen (Rohrkatze und Wildkatze) sowie 4 Greifvögel – 2 Steinadler, 1 Steppenadler und 1 Gänsegeier – in ihre natürliche Umgebung entlassen.

Während der Eröffnungszeremonie nahmen Leyla Aliyeva und Arzu Aliyeva auch an der Freisetzung von 20.000 Fischen in den Ayricay-Fluss teil – darunter 5.000 Forellen und 15.000 Karpfen.

Der Nationalpark Akhar-Bakhar wurde durch einen Erlass von Präsident Ilham Aliyev vom 14. Juli 2025 gegründet. Ziel des neuen Nationalparks ist es, das Netzwerk der besonders geschützten Naturgebiete zu erweitern, die Biodiversität zu bewahren, eine nachhaltige Umweltbewirtschaftung sicherzustellen, die sozioökonomischen Möglichkeiten in der Region zu stärken, die lokale Bevölkerung in ökologische Initiativen einzubeziehen und den Ökotourismus zu fördern.