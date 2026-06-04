Lied und Musikvideo „Wer sagte, man solle nicht an das Glück glauben?“ vorgestellt

Baku, 4. Juni, AZERTAC

Im Baku Buchzentrum hat die Präsentation eines neuen Liedes stattgefunden, das auf dem Gedicht „Wer sagte, man solle nicht an das Glück glauben?“ von Leyla Aliyeva basiert, Vizepräsidentin der Heydar-Aliyev-Stiftung und Gründerin der Öffentlichen Vereinigung IDEA.

Das Lied wurde von der Volkskünstlerin Eyyub Yagubov interpretiert, die Musik stammt von Gülsüm Eldarova.

Die Veranstaltung wurde von einem künstlerisch-musikalischen Programm begleitet. Im Rahmen des Abends wurden zudem Gedichte von Leyla Aliyeva von Rezitatoren vorgetragen, während neben Eyyub Yagubov auch das Ensemble „Naz“ auftrat.

Anschließend wurde das Musikvideo zum neuen Lied erstmals der Öffentlichkeit präsentiert.