Lionel Messi gelingt 17. Treffer, er ist jetzt alleiniger WM-Rekordtorschütze

Baku, 23. Juni, AZERTAC

Argentiniens Superstar Lionel Messi ist zum alleinigen Rekordtorschützen der Fußball-WM aufgestiegen. Der achtmalige Weltfußballer traf im zweiten Gruppenspiel gegen Österreich in Dallas zum 1:0 (38.) und erzielte damit sein 17. WM-Tor. In der Nachspielzeit gelang ihm auch noch der 18. Treffer.

Zuvor hatte Messi einen Foulelfmeter verschossen (9. Minute). Er zog am bisherigen Rekordhalter Miroslav Klose vorbei, dessen Bestwert er durch seinen Dreierpack zum Auftakt gegen Algerien (3:0) egalisiert hatte.

Klose hatte den vorherigen Rekordhalter Ronaldo (15 Tore) im Halbfinale der WM 2014 in Brasilien gegen den Gastgeber (7:1) überholt. Für seine 16 Treffer benötigte er vier WM-Teilnahmen. Messi bestreitet in Nordamerika seine sechste WM.

Messi hatte sein WM-Debüt am 16. Juni 2006 bei der WM in Deutschland mit 18 Jahren und 358 Tagen bei Argentiniens 6:0-Sieg gegen Serbien und Montenegro gefeiert. Dabei bereitete er umgehend ein Tor vor und erzielte eines selbst.