Masalli: Leyla Aliyeva trifft Frauen, die sich mit traditionellem Weberei von Schilfmatten beschäftigen

Baku, 25. Mai, AZERTAC

Leyla Aliyeva, Vizepräsidentin der Heydar-Aliyev-Stiftung hat im Rahmen ihres Besuchs im Bezirk Masalli Frauen getroffen, die sich im Dorf Musakutsche mit traditionellem Weberei von Schilfmatten beschäftigen.

Im Rahmen ihres Treffens tauschte sich Leyla Aliyeva mit Teilnehmerinnen des Projekts „Verwurzelte Hände“ (Rooted Hands) aus – einer der letzten Gemeinschaften in Aserbaidschan, die die traditionelle Kunst des Mattenwebens bewahren. Dabei informierte sie sich über ihre handgefertigten Arbeiten und kreativen Tätigkeiten.

Beim Treffen demonstrierten die Frauen den Webprozess, an dem sich auch Leyla Aliyeva beteiligte und großes Interesse an den Einzelheiten des Handwerks zeigte. Anschließend wurde ein Kurzfilm über das Mattenweben und das Projekt „Rooted Hands“ gezeigt.

Mit Unterstützung von Leyla Aliyeva wurde für die Frauen zudem ein renovierter Arbeitsraum geschaffen, der für Workshops, Schulungen, Meisterkurse sowie zur Präsentation und zum Verkauf handgefertigter Produkte genutzt werden soll. Die Initiative soll zur Entwicklung eines neuen kulturellen und touristischen Zentrums in Masalli beitragen sowie die wirtschaftlichen Möglichkeiten von Frauen stärken und das traditionelle Mattenweben bewahren.