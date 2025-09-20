Mehriban Aliyeva postet zum Tag der Nationalen Souveränität

Baku, 20. September, AZERTAC

Die Erste Vizepräsidentin der Republik Aserbaidschan Mehriban Aliyeva hat auf ihrer offiziellen Instagram-Seite einen Beitrag zum Tag der Nationalen Souveränität veröffentlicht.

Im Beitrag heißt es: „Möge unsere um den Preis des Bluts und Lebens unserer heldenhaften Soldaten, Offiziere und Märtyrer errungene territoriale Integrität und Souveränität ewig bestehen!“