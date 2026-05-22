Mexikos Koordinatorin: WUF 13 in Aserbaidschan vorbildlich organisiert

Baku, 22. Mai, AZERTAC

Die internationale Koordinatorin der Stadt Mexiko, María del Rosario Lombera González, hat die Organisation des Weltstädteforums (WUF 13) durch Aserbaidschan gewürdigt.

Wie AZERTAC berichtet, dankte sie bei der Abschlusszeremonie des Forums der aserbaidschanischen Regierung und Bevölkerung und bezeichnete die Organisation der Veranstaltung als vorbildlich.