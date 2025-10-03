Mikayil Cabbarov: Anteil des Privatsektors an der Wirtschaft liegt bei 81 Prozent
Baku, 3. Oktober, AZERTAC
Wirtschaftsminister Mikayil Cabbarov erklärte während des 2. Nationalen Wettbewerbsforums in Baku, dass die Investitionen des Privatsektors in den Nicht-Öl- und Gassektor in den ersten acht Monaten dieses Jahres um 15 Prozent gestiegen seien.
Die Investitionen in das Anlagevermögen dieses Sektors beliefen sich demnach auf 8,2 Milliarden Manat.
Die ausländischen Investitionen in das Anlagevermögen stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 36 Prozent.
Durch Reformen und Förderung des Unternehmertums beträgt der Anteil des Privatsektors an der Gesamtwirtschaft 81 Prozent, so der Minister weiter.
Außerdem wies er darauf hin, dass die Entwicklung des inklusiven Unternehmertums in Aserbaidschan zunehmend auch Frauen die Umsetzung ihrer Geschäftsideen ermögliche. Im ersten Halbjahr 2025 sei die Zahl der Unternehmerinnen um 7 Prozent gestiegen und liege nun bei rund 333.000.
