Mikayil Jabbarov: Anteil des Nicht-Öl-Sektors soll 70 % der aserbaidschanischen Wirtschaft erreichen

Baku, 3. Oktober, AZERTAC

„Der Nicht-Öl- und Gassektor, ein zentraler Motor unserer Wirtschaftspolitik, ist zwischen 2021 und 2024 durchschnittlich um 6,7 Prozent pro Jahr gewachsen, und sein Anteil an der Gesamtwirtschaft ist auf 68 Prozent gestiegen“, sagte der aserbaidschanische Wirtschaftsminister Mikayil Jabbarov während des 2. Nationalen Wettbewerbsforums in Baku.

Der Minister merkte an, dass dieser Wert bis Ende des Jahres voraussichtlich 70 Prozent erreichen werde.

„Die Exporte außerhalb des Ölsektors haben sich in den letzten sechs Jahren nahezu verdoppelt. Dank der unter der Führung von Präsident Ilham Aliyev durchgeführten Reformen hat sich das Geschäftsklima im Land verbessert, die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmer ist gestiegen, das internationale Ansehen Aserbaidschans hat sich gestärkt, und es wurden günstige Bedingungen für die Anziehung in- und ausländischer Investitionen geschaffen.

Das am 8. August in den Vereinigten Staaten geschlossene Friedensabkommen wird diese Prozesse weiter beschleunigen. Es wird die Transitbeziehungen stärken und das weltweite Interesse an der aserbaidschanischen Wirtschaft erhöhen. Die Vertiefung der regionalen Integration wird erheblich zur wirtschaftlichen Entwicklung beitragen, den Nicht-Öl-Sektor diversifizieren und seine langfristige Wettbewerbsfähigkeit unterstützen“, fügte der Minister hinzu.