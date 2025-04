Mikhail Gusman: Teilnahme von Präsident Ilham Aliyev erhöht Bedeutung des Diplomatie-Forums in Antalya 2025

Antalya, 12. April, AZERTAC

„Wenn wir auf die vierte Ausgabe des Antalya-Diplomatie-Forums (ADF2025) blicken, das in der Türkei stattfindet, sehen wir, dass sich das Format von Jahr zu Jahr weiterentwickelt und nahezu alle wichtigen globalen Themen aufgreift. In diesem Jahr nimmt Präsident Ilham Aliyev erstmals an dem Forum teil – das ist erfreulich und verleiht der Veranstaltung zusätzliche Bedeutung“, sagte Mikhail Gusman, Erster stellvertretender Generaldirektor der russischen Nachrichtenagentur TASS, in einem Interview mit AZERTAC.

Seinen Worten zufolge sei es ermutigend zu sehen, dass Dutzende hochrangige Vertreter von Staaten und Regierungen aus aller Welt, darunter Minister und Diplomaten, am Forum teilnehmen, um zur Überwindung der „Zersplitterung“ der Welt beizutragen. Gusman betonte, dass das Forum sehr wichtige globale Themen aufgreift, was die Bedeutung der Veranstaltung stärkt. Was die bevorstehende Podiumsdiskussion zum Thema „Herausforderungen und Chancen für regionale Zusammenarbeit im Südkaukasus“, an der die Außenminister von Aserbaidschan, Georgien und Armenien teilnehmen werden, erklärte Gusman, dass solche Treffen eine wichtige Rolle für Frieden und Stabilität in der Region spielen.