Minister: Rückgang des Wasserstands des Kaspischen Meeres bleibt eine zentrale umweltpolitische Priorität

Baku, 5. Juni, AZERTAC

„Die Bewältigung der Herausforderungen im Zusammenhang mit dem sinkenden Wasserstand des Kaspischen Meeres – dem Juwel unserer Region – bleibt eine zentrale umweltpolitische Priorität. Aserbaidschan arbeitet in dieser Frage konstruktiv mit dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) zusammen und engagiert sich aktiv dafür, diesem Thema international größere Aufmerksamkeit zu verschaffen“, sagte der Minister für Ökologie und natürliche Ressourcen, Raschad Ismayilov, bei einer internationalen Veranstaltung anlässlich des Weltumwelttages in Baku.

Der Minister betonte, dass Aserbaidschan bilaterale Arbeitsgruppen mit Kasachstan, Turkmenistan und Russland gebildet habe, um dem Rückgang des Wasserstands des Kaspischen Meeres entgegenzuwirken.

„Diese Gruppen werden sich auf die gemeinsame Untersuchung der Ursachen des Wasserstandsrückgangs, den Datenaustausch, die Durchführung von Monitoringmaßnahmen sowie die Entwicklung von Anpassungsmaßnahmen konzentrieren“, fügte er hinzu.