Mirco Nowak: Aserbaidschan nimmt eine Schlüsselposition in der Entwicklung des Mitteltransport-Korridors ein

Berlin, 24. Oktober, AZERTAC

„Heute hat sich wieder gezeigt, dass man die Logistik überzeugen muss von den Ländern, die diese Chancen und Potenziale bieten. Denn wo ein Land prosperiert, braucht man Logistik, braucht man Transporte, wettbewerbsfähige Transporte. Und das wiederum schafft natürlich dann die Bedingung, dass Logistiker investieren. Ich glaube, wir haben heute wieder einen weiteren Schritt gemacht, die Botschaften der Länder Aserbaidschan, auch Zentralasien, haben sie präsentiert, haben die Länder präsentiert und eindrucksvoll gezeigt, dort ist Potenzial. Sie machen das hervorragend und ich glaube, wenn das so weitergeht, mit dieser Schnelligkeit wird es ein hervorragender Mitteltransport-Korridor, der auch die nötigen Investitionen anzieht, die man braucht, um das zu entwickeln und ihn zu optimieren.“ Wie AZERTAC berichtet, sagte dies Mirco Nowak, Geschäftsführer der LUNO-Gruppe und Vorsitzender der Regionalgruppe Eurasien der Bundesvereinigung Logistik (BVL) in einer Erklärung gegenüber Medienvertretern.

Aserbaidschan nimmt natürlich eine Schlüsselposition direkt auf dem Korridor ein und schafft neue Möglichkeiten, auch auf dem Sangesur-Korridor unten im Süden, um eben die Durchsatzdaten zu erheben. Wir müssen schneller werden und wir müssen größer werden. Und das ist ein Thema auch der Wettbewerbsfähigkeit, aber da ist Aserbaidschan gefordert und ich sehe ja, dass sie dort sehr, sehr viel machen und auch eine Führungsposition in der Entwicklung des Korridors einnehmen, fügte Mirco Nowak.