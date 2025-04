Mitglied der Präsidentschaft von Bosnien und Herzegowina Denis Bećirović zum 13. Globalen Baku-Forum eingeladen

Baku, 24. April, AZERTAC

Rovschan Muradov, Generalsekretär des Internationalen Nizami-Ganjavi-Zentrums und Asim Schahsuvarli, Mitglied des Sekretariats des Zentrums, haben sich mit Denis Bećirović, Mitglied der Präsidentschaft von Bosnien und Herzegowina getroffen.

Während des Treffens wurde Denis Bećirović über die Aktivitäten des Internationalen Nizami-Ganjavi-Zentrums informiert, insbesondere über die Ergebnisse des 12. Globalen Baku-Forums, das im März stattfand.

Die Seiten tauschten Meinungen über Aserbaidschans führende Rolle bei globalen Klimafragen im Rahmen der COP29 aus, die im November des vergangenen Jahres in Baku abgehalten wurde, und hoben sehr gute Organisation dieser Veranstaltung hervor.

Man betonte zudem die Bedeutung des hochrangigen Treffens des Zentrums für die Vertiefung der Zusammenarbeit in der Region, das es bald in Zusammenarbeit mit den „Freunden des Westbalkans“ in Ljubljana abhalten wird.

Die aserbaidschanische Delegation lud Denis Bećirović ein, am 13. Globalen Baku-Forum teilzunehmen, das 2026 vom Zentrum organisiert werden soll.